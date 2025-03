Der Halbleiterhersteller Micron (Ticker: MU) hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt die auf den ersten Blick wirklich stark anmuten. Dennoch handelt die Aktie vorbörslich mit Abschlägen – ein schlechtes Omen in den Wochenschluss? Micron mit starken Quartalszahlen 🔴 Aktie mit Schwierigkeiten über 110 USD zu brechen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Micron Handelsideen 🔴 Micron AG Prognose & Ausblick ► Micron: US5951121038 | WKN: 869020 | Ticker: MU Micron wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von $1,56 gegenüber seitens der Wall Street erwarteter $1,42 aus und dies bei einem Umsatz von 8,05 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,89 Milliarden US-Dollar erwartet. Somit stieg der Umsatz um 38% von 5,82 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Haupttreiber für den Umsatzschub war der Umsatz mit Rechenzentren, der sich verdreifacht habe. Und es schaut auch für das laufende Geschäftsquartal weiter gut aus. So erwartet Micron für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 8,6 und 9 Milliarden US-Dollar, deutlich über der Erwartung der Wall Street, die im Schnitt mit 8,55 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte und einen Gewinn pro Aktie von 1,57 US-Dollar gegenüber einer Erwartung von durchschnittlich 1,47 US-Dollar seitens der Wall Street. Nachbörslich sah die Aktie initial einen Sprung von mehr als 5% in Gefilde um rund 110 USD, der dann in den Folgestunden abverkauft wurde und aktuell (Stand: 10 Uhr deutscher Zeit) handelt die Aktie vorbörslich rund 1% unterhalb seines Schlusskurses von Donnerstag. Beim Blick auf den Tageschart offenbart sich, dass der nachbörsliche Pop einen harten Widerstand in der übergeordneten Widerstandsregion um 110-112 USD (rot) fand und für übergeordnete Long-Engagements abgewartet werden sollte, bis es zu einem Bruch und Schlusskurs oberhalb kommt. Mit Blick auf die heutige Handelssitzung an der Wall Street sehe ich unterhalb von 105 USD und mit schwachen Vorgaben seitens der Wall Street zunächst eher die Short-Seite interessant, Fokus auf der 100 USD Marke. Micron Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

