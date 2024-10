Micron Technology steigt im nachbörslichen Handel um 14 %, Prognose für Q1 2025 übertrifft Erwartungen 💡

Micron Technology hat nun die Aufmerksamkeit des KI-Wahns auf sich gezogen. Die Aktien des Unternehmens sind nach den Finanzergebnissen für das vierte Quartal 2024 im nachbörslichen Handel um 14 % in die Höhe geschossen. Der Umsatz ist im Quartalsvergleich um 13,8 % und im Jahresvergleich um 93,3 % gestiegen. Was jedoch Die Aktien von Micron haben im Laufe des Jahres 2024 um 12,2 % zugelegt, während sich der Nettogewinn endlich von den Verlusten des Vorjahres erholt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Optimismus in Bezug auf den Speicherchip-Hersteller wird durch die positiven Aussichten für das kommende Quartal noch verstärkt. Die Prognose von Micron von rund 8,7 Milliarden US-Dollar hat die Prognosen der Analysten von rund 8,3 Milliarden US-Dollar übertroffen. Die treibende Kraft hinter den jüngsten Erfolgen von Micron ist die robuste Nachfrage nach DRAM-Produkten für Rechenzentren und nach Speichern mit hoher Bandbreite, die beide für die KI-Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Laut dem CEO des Unternehmens geht Micron mit der „besten Wettbewerbsposition in der Geschichte“ in das Zeitalter der KI. Tatsächlich profitiert der Chiphersteller von seiner Fähigkeit, große Mengen seiner branchenführenden Speicherchips zu liefern, wie der Vizepräsident für den operativen Bereich betont. Der Aktienkurs von Micron hat sich in den letzten zwei Wochen von seinem jüngsten Abwärtstrend gelöst. Allein in dieser Woche legte er um 5 % zu und es wird erwartet, dass er nach der Eröffnung des US-Aktienmarktes noch weiter ansteigt, angetrieben durch die Finanzveröffentlichung des Unternehmens und den Ausblick für das 1. Quartal 2025. Die Aktien von Micron sind bereits über beide EMAs gestiegen und haben den bullischen Crossover des schnelleren EMA20 (hellviolett) über den langsameren EMA50 (dunkelviolett) vorangetrieben. Der Handel nach Börsenschluss deutet auf einen leichten Gewinn mit dem jüngsten Widerstand bei etwa 97 $ hin. Zum Vergleich: BoA hat gerade sein Kursziel für Micron auf 125 $ aktualisiert, weit über dem Widerstand von 107 $. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

