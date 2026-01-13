MP Materials Prognose 2026: Seltene Erden im Fokus | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Geopolitischer Rückenwind als Kurstreiber

Vertikale Integration stärkt Wachstumsperspektive

Technisch wieder im Aufwärtstrend, aber mit Rücksetzer-Risiken

Die Aktie des US-amerikanischen Seltene-Erden-Produzenten MP Materials (MP.US) ist mit einem Plus von fast 40 % seit dem lokalen Tief dynamisch ins Jahr 2026 gestartet. Die aktuelle Bewegung wird weniger durch kurzfristige Fundamentaldaten als vielmehr durch geopolitische Faktoren und eine sich zuspitzende Rohstoffstrategie der USA getrieben. Für Anleger rückt damit die MP Materials Prognose verstärkt in den Fokus – ein Thema, das derzeit auch an der Börse Aktuell intensiv diskutiert wird. ► MP Materials WKN: A2QHVL | ISIN: US5533681012 | Ticker: MP (an der NYSE) 🚀 Key Takeaways Geopolitischer Rückenwind als Kurstreiber

Die strategische Bedeutung seltener Erden für die USA nimmt weiter zu. Handelskonflikte und mögliche neue Zölle erhöhen den politischen Druck, Lieferketten zu regionalisieren – wovon MP Materials als zentraler US-Anbieter direkt profitiert. Vertikale Integration stärkt Wachstumsperspektive

Mit dem Ausbau der heimischen Verarbeitung und der geplanten vollständigen Wertschöpfungskette bis 2026 positioniert sich MP Materials nachhaltig. Steigende NdPr-Nachfrage und Großaufträge von Industrie und Staat untermauern die positive MP-Materials-Prognose. Technisch wieder im Aufwärtstrend, aber mit Rücksetzer-Risiken

Die Aktie hat sich oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte stabilisiert und zeigt Aufwärtsmomentum. Kurzfristige Korrekturen bleiben möglich, das mittelfristige Chartbild bleibt jedoch konstruktiv. Geopolitik als Kurstreiber: Seltene Erden im Zentrum der US-Strategie Ein wesentlicher Impuls kam von neuen Aussagen Donald Trumps, wonach Zölle von bis zu 25 % gegen Länder verhängt werden könnten, die weiterhin Handel mit dem Iran betreiben. Da China große Mengen iranischen Öls importiert, steigt das Risiko wirtschaftlicher Gegenmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Seltene-Erden-Verarbeitung, in dem China bislang eine dominierende Rolle spielt. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Ausbau der US-eigenen Verarbeitungs- und Lieferketten strategische Priorität. Genau hier positioniert sich MP Materials als Schlüsselunternehmen. Marktstellung: Quasi-Monopol in einem strategischen Sektor MP Materials betreibt mit Mountain Pass: die größte Seltene-Erden-Mine der USA

die einzige großskalige Förder- und Verarbeitungsanlage im Land Damit verfügt das Unternehmen über eine nahezu monopolartige Stellung in einem geopolitisch hochrelevanten Markt. Bereits zwischen 2020 und 2024 lag die Fördermenge von rund 40.000–45.000 Tonnen auf einem Niveau, das theoretisch den gesamten US-Bedarf decken konnte. Der Engpass lag bislang nicht im Abbau, sondern in der nachgelagerten Verarbeitung, die größtenteils in China stattfand. Quelle: USGS, MP Materials MP Materials Prognose: Vertikale Integration als Wachstumstreiber MP Materials arbeitet gezielt daran, diese strukturelle Schwäche zu beseitigen: 2024: Inbetriebnahme der ersten US-Trenn- und Raffinierungslinie für NdPr-Oxid

→ Produktion: 1.294 Tonnen

Baubeginn einer Magnetfabrik in Texas , u. a. zur Belieferung von General Motors

Ziel 2026: Vollständig integrierte Wertschöpfungskette – vom Abbau bis zum Endprodukt innerhalb der USA Bereits 2025 profitierte das Unternehmen von Aufträgen über mehr als 900 Mio. USD, unter anderem von Apple und dem US-Verteidigungsministerium. Besonders relevant sind Neodym-Praseodym-Magnete (NdPr), deren Nachfrage sich laut Prognosen bis 2033 verfünffachen könnte. Nachfrageentwicklung: Steigender Bedarf trotz verzerrter Statistik Ein viel zitierter Vergleich zwischen: globaler Nachfrage

MP-Materials-Produktion

„apparent consumption“ in den USA (USGS) zeigt rückläufige US-Verbrauchszahlen. Dieser Effekt ist jedoch rein buchhalterisch bedingt, da Erzkonzentrat bislang zur Weiterverarbeitung nach China exportiert wurde. Real steigt die US-Nachfrage kontinuierlich, und mit wachsender Inlandsverarbeitung dürfte sich diese Lücke zunehmend schließen. Auch die globale Nachfrage nach Seltenen Erden zeigt weiterhin einen klaren Aufwärtstrend. Technische Analyse der Aktie (D1) | Börse Aktuell Nach einem schwachen Jahresende 2025 – ausgelöst durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Ukraine-Konflikt und optimistischere Schlagzeilen zur US-China-Beziehung – hat die MP-Materials-Aktie ihren übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Technische Eckpunkte: Anstieg von unter 48 USD auf rund 65 USD

Kurs über EMA50 und EMA200

Stabilisierung am EMA200

Mögliche Doppelboden-Formation um 50 USD Die aktuelle Impulsbewegung eröffnet Spielraum für einen Test der vorherigen Hochs. Gleichzeitig bleibt ein Rücksetzer in den Bereich um 50 USD technisch möglich, insbesondere zur Schließung der im Sommer entstandenen Aufwärtslücke. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: MP Materials bleibt ein Schlüsselwert – Börse Aktuell Die MP Materials Prognose bleibt eng an geopolitische Entwicklungen, US-Industriepolitik und den strukturellen Ausbau der Lieferkette gekoppelt. Als strategischer Rohstofflieferant für Energiewende, Verteidigung und Elektromobilität besitzt das Unternehmen ein außergewöhnliches langfristiges Potenzial. Kurzfristige Volatilität bleibt möglich, doch strukturell spricht vieles für eine weiterhin hohe Relevanz der Aktie an der Börse Aktuell. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.