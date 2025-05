MTU AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: MTU

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ MTU Aero Engines Aktie | WKN: A0D9PT | ISIN: ¬†DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die MTU Aktie?

MTU hat den letzten Jahren mit Problemen haupts√§chlich im Zusammenhang mit dem R√ľckruf von Getriebefan-Triebwerken zu k√§mpfen. Diese wurden gemeinsam mit Pratt & Whitney hergestellt und waren fehlerhaft. Ein Materialfehler hat zu einer gro√ü angelegten R√ľckrufaktion gef√ľhrt, die gemeinsam mit den Reparaturen einen Kostenaufwand von einer Mrd. EUR nach sich gezogen hat. Dies hat auch zu dem ersten Jahresverlust seit 90 Jahren gef√ľhrt. Die Kosten wurden zwar zwischen MTU und Pratt & Whitney aufgeteilt, die St√∂rung hat aber im Konzern 2023 zu deutlichen Problemen gef√ľhrt. Diese sind mittlerweile behoben, die Profitabilit√§t wieder hergestellt.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie ist √ľbergeordnet bis April letzten Jahres seitw√§rts gelaufen. Die Range, in der sich die Aktie bewegt hat, war √ľberschaubar. Nachdem sich die Aktie von ihrem Tief im Oktober l√∂sen konnte, ging es zun√§chst wieder zur√ľck in die Box. Nachfolgend konnte das Papier sukzessive weiter aufw√§rtslaufen. Das Jahreshoch bei 355,70 EUR wurde zwar Ende M√§rz abverkauft, aus dem Chart kann aber sehr gut herausgelesen werden, dass das Wertpapier ein V-Erholung abbilden konnte. Die Verluste, die seit M√§rz 2025 entstanden sind, wurden mehr oder weniger wieder ausgeglichen.

Aus dem Wochenchart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie im Oktober 2024 zun√§chst √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 224,37 EUR) / SMA200 (aktuell bei 317,43 EUR) und nachfolgend dann problemlos √ľber die SMA50 (aktuell bei 229,05 EUR) schieben konnte. Das Wertpapier ist im Nachgang dessen an, bzw. √ľber der SMA20 aufw√§rtsgelaufen. Die¬†SMA20 wurde zwar im Rahmen der Schw√§che aufgegeben, konnte aber Anfang Mai wieder zur√ľckerobert werden.¬†

 

 

Das Papier hat sich mittlerweile wieder √ľber dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Damit ist das Wochenchart bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Wochenschluss √ľber dieser Durchschnittslinie zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 365 EUR und √ľbergeordnet die 392 / 395 EUR sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 einstellen. Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen √ľbergeordnet ein guter Support gewesen ist. Wird diese Linie aufgegeben, so k√∂nnte sich das Papier darunter noch an der¬†SMA50 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollte es in den kommenden Handelswochen nicht mehr gehen, um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelsmonaten bis M√§rz 2025 deutlich und vor allem sukzessive erholen konnte. Das Hoch Anfang August 2024 bei 278,80 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber √ľberschaubar. Nach einem kleineren R√ľcksetzer konnte die Aufw√§rtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up √ľber die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen gepr√§gt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zur√ľck, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut √ľberschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 300 EUR stabilisieren und erholen und Anfang M√§rz an ein neues Jahreshoch (355,70 EUR) laufen. Nach einem dynamischen R√ľcksetzer stellten sich Mitte M√§rz zwar Erholungen ein, diese erreichten das Jahreshoch aber nicht mehr. Der folgende Abgabedruck hatte einen ausgepr√§gten Charakter und f√ľhrte die Aktie wieder zur√ľck in den Bereich der 250 EUR. Nachdem das Jahrestief (249,60 EUR) formatiert war, konnte sich das Wertpapier vom Tief l√∂sen und aufw√§rtslaufen. Mittlerweile hat es sich wieder verbindlich √ľber der 320 EUR-Marke etabliert.

Mit der Bewegung √ľber die SMA50 (aktuell bei 313,90 EUR) hat sich das Tageschart wieder bullisch aufgehellt. Solange das Wertpapier per Tagesschluss √ľber der¬†SMA50 notiert, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsbewegungen weiter fortsetzen und die Anlaufziele erreichen, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Sollte die SMA50 bei R√ľcksetzern auf Tagesschlussbasis nicht halten, so k√∂nnte sich das Papier sowohl an der¬†SMA200 (aktuell bei 304,36 EUR) als auch an der SMA20 (aktuell bei 298,70 EUR) erneut stabilisieren und erholen.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

MTU Unternehmensprofil:

Der Konzern ist ein f√ľhrender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. MTU beliefert weltweit zivile als auch milit√§rischen Kunden. Nicht nur in Flugzeugen, sondern auch in Helikoptern kommen die Komponenten zum Einsatz. Die Bandbreite der hergestellten Triebwerke reicht von Gro√üraumflugzeugen wie dem Airbus A380 der der Boing 747 bis hin zu Passagiermaschinen wie dem Airbus A320. National und international ist MTU ma√ügeblich an allen zentralen Technologieprogrammen beteiligt und kooperiert auch mit anderen Herstellern aus dem Segment wie General Electric und Rolls-Royce.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Aktion√§rsstruktur ist fragmentiert. Der gr√∂√üte Anteilseigner ist Black Rock √ľber zwei Beteiligungen mit insgesamt 18 % der Anteile. Die restlichen Gro√üaktion√§re verf√ľgen, bis auf The Capital Group, nur √ľber einstellige Anteile am Unternehmen. Fast die H√§lfte der Anteile befinden sich im Freefloat.

 

Wichtige Bewertungskennzahlen des MTU Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum sukzessive gesteigert werden, wobei der Umsatzsprung zwischen 2023 und 2024 der dynamischste war. Der Umsatz stieg von 2023 auf 2024 um √ľber 2 Mrd. EUR.

Der Umsatz je Mitarbeiter zeigt, bis auf 2023, eine kontinuierliche Verbesserung. Der Umsatz von 570.00 EUR je Mitarbeitenden kann als √ľberdurchschnittlich definiert werden.

 

Das operative Ergebnis war im Betrachtungszeitraum, bis auf 2023 immer positiv und konnte, bis auf den Ausrei√üer 2023, kontinuierlich gesteigert werden. Mit 861 Mio. EUR liegt das Ergebnis fast um Faktor 3 √ľber dem von 2020.

Der Gewinn je Aktie konnte bis 2022 kontinuierlich gesteigert werden. Das negative Ergebnis 2023 war ein im Betrachtungszeitraum der einzige Ausreißer. Bereits im letzten Jahr konnte pro Aktie ein Gewinn von fast 12 EUR ausgewiesen werden, fast doppelt so hoch wie 2022 und Faktor 4,5 höher als 2020.

 

Die Entwicklung des Eigenkapital verl√§uft diskontinuierlich. Zwar konnte dies im Vergleich zu 2020 um gut 800 Mio. EUR erh√∂ht werden, 2023 ist das Eigenkapital gegen√ľber 2022 aber um gut 400 Mio. EUR abgeschmolzen.

 

Die Eigenkapitalquote zeigt, dass der Konzern in den letzten Jahren Substanz verloren hat. Lag die Quote bis 2022 noch, teilweise, deutlich √ľber der 30 Prozent-Marke, so ist diese 2024 deutlich abgeschmolzen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Fremdkapital sich entsprechend erh√∂ht hat. Dies ist seit 2020 um gut 3,6 Mrd. EUR angewachsen.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich in den kommenden Jahren sukzessive erh√∂hen. Bis 2029 will der Konzern einen Umsatz von 11.5 Mrd. EUR realisieren. Die Dividende soll sich bis dahin mehr als verdoppeln, was dazu f√ľhren w√ľrde, dass die Dividendenrendite auf 2,33 Prozent erh√∂ht. Diese liegt aktuell deutlich unter einem Prozent. Das KGV soll bis 2029 auf 14,46 sinken - die Aktie w√§ren dann wieder g√ľnstig. Aktuell liegt das KGV bei 27,60, womit das Wertpapier als teuer einzusch√§tzen ist. Der Gewinn vor Steuern soll, im Vergleich zu den anderen Kennzahlen, nur moderat wachsen.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die MTU Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das Technologiegetrieben ist und Wachstumsm√§rkte abdeckt. Der Anteilsschein, ist aktuell aber nicht als g√ľnstig einzusch√§tzen, die Perspektiven im Bereich Luftfahrt und R√ľstung sind aktuell als gut zu beurteilen, womit die Aktie, unserer Meinung nach, durchaus als Depotbeimischung gesehen werden kann.

 

