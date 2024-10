MTU: Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst! 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 22.10.2024

AKTIE IM FOKUS: MTU

WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die Aktie hat sich in den letzten Handelswochen deutlich aufwärtsschieben können. In der letzten Handelswoche wurde ein neues ATH formatiert. Treiber der Notierungen war die Geschäftsentwicklung des Konzerns, der in der letzten Woche die Prognose für das Ergebnis auf knapp über 1 Mrd. EUR für das laufende Geschäftsjahr angepasst hat.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 309,60 EUR

Marktkapitalisierung 16,65 Mrd. EUR

Umsatz 2023 5,36 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 28,17 %

KGV 2024* 25,53 %

4 Wochen Performance + 13,04 %

Bewertung Fairer Preis

Div. Rendite 2024* 0,81 %

Branche Luft- und Raumfahrt

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat in der letzten Woche angekündigt, die Ergebnisprognose auf Basis der vorläufigen Quartalszahlen zu erhöhen. Grundlage sind die vorläufigen Daten für die ersten neun Monate 2024, die das Management veranlasst haben, die Prognose anzupassen. Aktuell geht man davon aus, ein bereinigtes EBIT von etwas über einer Mrd. EUR zu erwirtschaften. Die bisherige Prognose lag zwischen 0,95 und 0,98 Mrd. EUR. Die Anpassung erfolgte auf der positiven Entwicklung aller Geschäftsbereiche, die sich aber nach wie vor einem herausfordernden Umfeld gegenüberstehen.

Nach den vorläufigen Schätzungen wurde in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet. 1,79 Mrd. EUR entfielen dabei vor Konsolidierungseffekten auf das OEM Geschäft und 3,58 Mrd. EUR auf die zivile Instandhaltung. Das bereinigte Ergebnis erreichte per September 744 Mio. EUR, was einer bereinigten EBIT-Marge von 14 Prozent entspricht. Der Free Cashflow lag per September bei 213 Mio. EUR.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet MTU mit einem Umsatz von 7,3 Mrd. EUR bis 7,5 Mrd. EUR, der Free Cashflow soll einen niedrigen dreistelligen Millionen-EUR-Betrag ausmachen. Diese Prognosewerte sind unverändert geblieben.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte sich bis Anfang April zunächst sukzessive aufwärtsschieben. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es über mehrere Handelswochen seitwärts weiter. Ende Juni stellte sich wieder deutliches Kaufinteresse ein. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch bei 278,30 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke an ein neues ATH (312,70 EUR). Die Aktie hat es in den letzten beiden Handelstagen geschafft, sich im Dunstkreis der 310/08 EUR festzusetzen. Der Abgabedruck nach dem ATH war überschaubar.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis April über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 289,55 EUR) halten konnte. Der Rücksetzer, der folgte, ging unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 277,44 EUR), das Papier hat es nachfolgend im Zuge der Seitwärtsbewegung geschafft, sich im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. Ende Juni ging es erneut über die 20-Tage-Linie, über der sich das Wertpapier schließlich auch etablieren konnte. Im Rahmen des weiteren Handelsverlaufs konnte sich die Aktie im Zuge von Rücksetzern immer wieder an der 20-Tage-Linie stabilisieren und nachfolgend erholen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart aufgehellt und kann bullisch interpretiert werden. Solange es die Aktie schafft, sich per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie zu halten, solange könnte es weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 330 EUR und nachfolgend die 355/60 EUR sein.

Rücksetzer, die sich jederzeit einstellen könnten, haben die Möglichkeit sich an der 20-Tage-Linie zu stabilisieren. Hält dieser Support per Tageschluss nicht, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein im Rahmen von Rücksetzern häufig im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren konnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie zu halten, solange könnte es weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie ab Juli sukzessive und moderat aufwärtsschieben konnte. Ende Juli hatte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung an die 278,80 EUR eingestellt, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein konnte sich aber erneut im Bereich der SMA20 (aktuell bei 302,53 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 290,57 EUR) stabilisieren. Es ging bis Mitte Oktober an diesen beiden Durchschnittslinien aufwärts. Das Wertpapier konnte sich im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung von diesen beiden Linien lösen und über die 300 EUR-Marke laufen und sich darüber festsetzen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Die Aktie hat jetzt die Option weiter aufwärtszulaufen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange es die Aktie es schafft, sich über der SMA20 zu halten.

Denkbar ist, dass sich in den kommenden Handelstagen Rücksetzer einstellen könnten. Diese haben die Perspektive sich an der SMA20 bzw. darunter an der SMA50 zu erholen. Sollte es unter die SMA50 gehen, so könnte auch das GAP (289,00 EUR) geschlossen werden. Sollte sich die Aktie wieder unter der SMA50 festsetzen, so ist wesentlich, dass sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Wesentlich unter die SMA50 sollte es aber nicht mehr gehen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier hat aktuell die Perspektive weiter aufwärts an immer neue Hochs zu laufen. Erst wenn sich die Aktie unter der SMA50 festgesetzt hat, sind neue Hochs kurzfristig weniger wahrscheinlich.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

310,33

330,00

355,00

395,00

Unterstützungen

305,35

302,53

290,57

289,86

289,40 (GAP)

287,92

277,44

271,86

245,00

241,23

210,80

173,33

Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB über 77.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl