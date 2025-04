Münchener Rück (MUV2): Zum 4. Mal in Folge das Ergebnisziel übertroffen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Münchener Rück

WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Das Geschäft läuft für die Münchener Rück hervorragend. 2024 konnte erneut mit einem Ergebnis über den Prognosen abgeschlossen werden. Die Dividende soll auf 20 EUR steigen und liegt damit doppelt so hoch wie noch vor fünf Jahren. Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 42,78 EUR und liegt damit fast Faktor fünf über dem Wert 2020, die Eigenkapitalrendite liegt bei 18,2 %.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 593,20 EUR Marktkapitalisierung 77,69 Mrd. EUR Umsatz 2024 69,30 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 11,47 % KGV 2025* 13,02 4 Wochen Performance + 13,04 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,55 % Branche Rück-Versicherung

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat in Aussicht gestellt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 20,00 EUR zu erhöhen. Der Konsens lag bei 16,49 EUR. Dieser Vorschlag steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. Gleichzeitig hat der Vorstand beschlossen, eigene Aktien im Wert von maximal 2,0 Mrd. EUR zu erwerben. Die akquirierten Aktien sollen eingezogen werden. Auch dieses Vorhaben steht unter Vorbehalt des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss des Aufsichtsrats. Wird das Vorhaben genehmigt, so beträgt die Kapitalrückführung des Konzerns 4,6 Mrd. EUR.

Im letzten Geschäftsjahr hat die Münchener Rück ein Konzernergebnis von 5,7 Mrd. EUR erzielt und zum vierten Mal in Folge das gesteckte Ergebnisziel übertroffen. Gleichzeitig hat der Konzern auch die Reserven erhöht. Damit soll das Unternehmen krisenfest werden. Die Naturgefahren kennen nur eine Richtung - nach oben. Entsprechend dieser Herausforderungen versucht sich die Münchener Rück Risiken und Entwicklungen zu antizipieren und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Auch im Rückversicherungsgeschäft wird KI-Einzug erhalten. Daraus erhofft man Effizienzvorteile zu haben, die die Wettbewerbskraft stärken.

Die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität wird auch durch die Diversifikation des Konzerns sichergestellt. Alle Geschäftsbereiche arbeiten mittlerweile profitabel, wobei insbesondere der Rückversicherungsbereich besonders stark herausragt.

Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Gewinnziel von 6 Mrd. EUR angepeilt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nach einem vergleichsweise dynamischen Rücksetzer Ende Juli 2024 ging es ab Augst wieder deutlich aufwärts bis knapp an die 500 EUR-Marke. Das Hoch Anfang September wurde zwar abverkauft, es ging aber nach der Stabilisierung wieder kontinuierlich aufwärts. Das Wertpapier setzte Anfang Oktober erneut zurück, nur aber um noch einmal Luft zu holen, um ein neues Hoch (511,20 EUR) zu formatieren. Auch dieses Hoch wurde abverkauft. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich die Aktie erneut aufwärtsschieben und das Jahreshoch 2024 bei 525,80 EUR zu formatieren. Es folgten Gewinnmitnahmen, die bis Mitte Januar angehalten haben. Seitdem konnte sich das Papier sukzessive aufwärtsschieben.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 579,14 EUR) / SMA50 (aktuell bei 565,68 EUR) in den letzten Handelsmonaten ein guter Support waren. An diese Linien konnte sich die Aktie immer wieder stabilisieren und erholen. Selbst das Unterschreiten dieser beiden Durchschnittslinien im Oktober / November 2024 war nicht problematisch, da das Wertpapier den Kontakt zur SMA20 / SMA50 halten konnte. Bis Anfang April hat die SMA20 als Support gehalten. Im Chart ist erkennbar, dass der dynamische Rücksetzer unter die SMA50 direkt wieder zurückgekauft wurde. Die Aktie konnte sich dynamisch und mit Momentum erholen und an ein neues Allzeithoch (615,80 EUR) laufen. Die letzten drei Handelstage waren von Gewinnmitnahmen geprägt. Das Tageschart kann aber nach wie vor bullisch interpretiert werden.

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 670 EUR und übergeordnet die 745/55 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich im Bereich der SMA20 stabilisieren. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen und -monaten ein guter Support gewesen ist. Selbst wenn diese Linie aufgegeben wird, besteht noch die Möglichkeit, dass sich das Papier an der SMA50 stabilisieren und wieder aufwärtslaufen kann. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn die Aktie unter die SMA50 fällt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen, sollten sich Rücksetzer per Tagesschluss im Dunstkreis dieser Linie erholen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange sind neue Hochs denkbar. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der SMA50 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 36 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, das sich der Rücksetzer Mitte Januar übergeordnet im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 555,30 EUR) stabilisieren konnte. Die Aktie konnte sich aber vergleichsweise schnell wieder über die SMA200zurückschieben und zunächst moderat und nach einer längeren Seitwärtsphase bis an die 595 EUR laufen. Im Zuge des dynamischen Rücksetzers wurden wieder alle drei Durchschnittslinien aufgegeben. So schnell wie es abwärts ging, so schnell wurde die Aktie aber auch wieder zurückgekauft. Es ging Ende der letzten Woche aufwärts. Im Rahmen der Gewinnmitnahmen ist die Aktie wieder unter die SMA20 (aktuell bei 600,97 EUR) gefallen.

Wesentlich ist, dass sich das Papier jetzt stabilisieren und zügig wieder über die SMA20 schieben und festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte es nachfolgend wieder an das Allzeithoch, bzw. an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Kann das Papier diese Bewegung aber nicht abbilden, so könnte es im Rahmen von weiterer Schwäche zurück an die SMA50 (aktuell bei 577,31 EUR) gehen. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA200 noch eine weitere Unterstützung bieten. Die Bedeutung der SMA200 kann gut aus dem Chart heraus interpretiert werden. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte spätestens hier ein Richtungswechsel abgebildet werden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Um die Perspektiven auf der Oberseite aufrecht zu erhalten, muss sich die Aktie wieder zeitnah über die SMA20 schieben, etablieren und möglichst zügig aufwärtsschieben. Gelingt diese Bewegung so könnte es an neue Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild verbindlich, wenn sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

599,48

600,97

602,80

615,80

635,00

670,00

Unterstützungen

579,60 (GAP)

579,51

579,14

577,30

565,68

563,20 (GAP)

555,30

548,80 (GAP)

540,60 (GAP)

475,60

422,70

401,80

365,00

Quelle: xStation5 von XTB

