Nasdaq 100: Am Abend bis an und über die 19.600 Punkte-Marke geschoben🔴 Tägliche Prognose vom 02.04.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen bei 19.359 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bis zum Mittag zun√§chst moderat erholen, gab seine Gewinne dann aber wieder ab. Bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es √ľbergeordnet seitw√§rts weiter. Das Tagestief wurde am Nachmittag formatiert, aber direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging nachfolgend dynamisch aufw√§rts. Der Index konnte sich am Abend bis an und √ľber die 19.600 Punkte-Marke schieben, gab nachfolgend aber wieder etwas nach.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen¬†√ľber der SMA20 (aktuell bei 19.535 Punkten) notiert hat. Der Nasdaq konnte sich am Morgen zwar √ľber die SMA50 (aktuell bei 19.392 Punkten) schieben, gab bis zum Nachmittag aber wieder deutlich nach. Es ist gut erkennbar, dass sich der Index im Rahmen der Schw√§che im Dunstkreis dieser beiden Durchschnittslinien stabilisieren und am Nachmittag auch deutlich erholen konnte. Am Abend hatte er sich verbindlich √ľber der SMA20 festgesetzt.

Damit hat sich das Stundenchart etwas aufgehellt und ist aktuell als neutral zu interpretieren. Solange der Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange besteht die Perspektive, dass sich weitere Erholungen einstellen k√∂nnten, die bis in den Bereich des 50 % Retracement bzw. der SMA200 (aktuell bei 19.906 Punkten) gehen k√∂nnten. Sollte die SMA200 heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es der Index es schafft, sich nicht nur √ľber die SMA200 zu schieben, sondern auch verbindlich zu etablieren.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. H√§lt die SMA20 nicht als Support, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq gab vor f√ľnf Wochen im Rahmen der Schw√§che zun√§chst die SMA50 (aktuell bei 19.900 Punkten) und nachfolgend auch die SMA200 (aktuell bei 20.468 Punkten) auf. Es ging sukzessive abw√§rts. Der Index konnte zwar im Rahmen von Entlastungsbewegungen immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 19.457 Punkten) laufen hat es aber erst Mitte M√§rz geschafft, sich zu stabilisieren und nachfolgend wieder moderat zu erholen. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich der Nasdaq zun√§chst im Bereich der SMA20 aufw√§rtsschieben konnte. In der letzten Handelswoche gelang es sich von der SMA20 zu l√∂sen, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Es ging nachfolgend wieder unter die SMA20 als auch unter die SMA50, wobei die SMA50 zun√§chst noch einen Support geboten hat. Ende der letzten Handelswoche hat sich der Nasdaq verbindlich unter der SMA50 etabliert. Im Handel gestern, bzw. im Rahmen des Fr√ľhhandels konnte sich der Index √ľber die SMA20 schieben.

Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Wesentlich ist, dass es die Bullen schaffen, den Nasdaq jetzt rasch aufw√§rts in Richtung des 50 % Retracement bzw. der SMA50 zu schieben. Sollte die SMA50 heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Verbindlich aufhellen w√ľrde sich das 4h Chart dann, wenn sich der Index √ľber der SMA50 festgesetzt hat.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Sollte es wieder unter diese Linie gehen und der Nasdaq es nicht schaffen, sich im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie zu halten, so w√ľrde sich das Chartbild dann wieder eintr√ľben, wenn der Nasdaq den Kontakt zur SMA20 verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des Wochentiefs ausdehnen k√∂nnten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.557 Punkten und damit 198 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.557 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.574/76, bei 19.598/600, bei 19.618/20, bei 19.636/38, bei 19.655/57, bei 19.671/73, bei 19.690/92, bei 19.709/11, bei 19.727/29, bei 19.741/43, bei 19.759/61, bei 19.778/80, bei 19.795/97 und dann bei 19.811/13 Punkten anlaufen. √úber der 19.811/13 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.828/30, bei 19.847/49, bei 19.872/74, bei 19.891/93, bei 19.911/13, bei 19.930/32, bei 19.948/50, bei 19.971/73 bzw. bei 19.989/91 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.557 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.569/67, bei 19.551/49, bei 19.532/30, bei 19.516/14, bei 19.494/92, bei 19.480/78, bei 19.464/62, bei 19.448/46, bei 19.426/24, bei 19.410/08, bei 19.390/88 und dann bei 19.371/69 Punkten erreichen. Unter der 19.371/69 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung unserer n√§chsten Anlaufziele bei 19.353/51, bei 19.331/29, bei 19.315/13, bei 19.299/97, bei 19.281/79, bei 19.261/59, bei 16.245/43, bei 19.224/22, bei 19.206/04, bei 19.191/89, bei 19.176/74 bzw. bei 19.158/56 Punkten gehen.

Nasdaq Widerstände

19.747

19.800/35

19.900/06

20.118/49

20.469/79

20.543

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.535

19.457

19.392

19.142

18.977

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.729 Punkte / 19.797 Punkte bis 19.388 Punkte / 19.279 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: