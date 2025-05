Nasdaq 100: Am Abend deutlich erholt 🔴 Tägliche Prognose vom 28.05.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.208 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen bzw. am Vormittag weiter aufw√§rtsschieben. Es ging im Zuge der Bewegung bis an die 21.350 Punkte. Hier ging es trotz mehrfacher Versuche nicht weiter. Nach einem R√ľcksetzer, der sich zu Beginn des offiziellen Handels eingestellt hat, konnte sich der Nasdaq am Abend deutlich erholen. Es ging im Zuge dessen bis an und √ľber die 21.400 Punkte-Marke.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 21.308 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index sich an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und nachfolgend √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 21.416 Punkten) bis an die¬†SMA200 (aktuell bei 21.305 Punkten erholen konnte. Es ging am Vormittag zwar √ľber diese Linie, die Bullen hatten aber zun√§chst nicht die Kraft, den Nasdaq auch dar√ľber zu etablieren. Dies gelang erst nach einem weiteren R√ľcksetzer, im Nachgang dessen ging es deutlich √ľber die SMA200, √ľber der sich der Index am Abend hat auch etablieren k√∂nnen.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 21.620/630 Punkte und √ľbergeordnet die 21.830/850 Punkte sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten dieses sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support aber nicht, so k√∂nnte die SMA200 darunter noch eine belastbare Unterst√ľtzung bieten. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen ein harter Widerstand. Denkbar ist, dass es jetzt eine gute Unterst√ľtzung sein k√∂nnte. Wesentlich unter diese Linie sollte es nicht mehr gehen, um die aktuelle Aufw√§rtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich von der¬†SMA50 (aktuell bei 21.305 Punkten) in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 19.998 Punkten) schieben. Es ging im Rahmen eines R√ľcksetzers noch einmal an die SMA200, die aber als Support sehr gut gehalten hat. Dieser R√ľcksetzer wurde direkt nachfolgend wieder zur√ľckgekauft. Der Nasdaq konnte √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.247 Punkten), laufen und sich zun√§chst dar√ľber festsetzen k√∂nnen. Im weiteren Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie aber wieder aufgegeben, der Nasdaq hat sich aber schwergetan, diese Linie wieder zu √ľberwinden, konnte letztlich √ľber der SMA20 etablieren. Im Chart ist erkennbar, dass es in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergegangen ist. Der Nasdaq hat trotz aller Bem√ľhungen die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben und zum Wochenschluss der letzten Handelswoche auch unter das 23,6 % Retracements gerutscht, konnte sich aber zu Wochenbeginn wieder √ľber das Retracement schieben, bzw. im weiteren Handelsverlauf auch √ľber die beiden Durchschnittslinien schieben.

Solange sich der Nasdaq √ľber der SMA50 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer k√∂nnen sich im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 stabilisieren und erholen. Sp√§testens am 23,6 % Retracement sollte sich ein Richtungswechsel einstellen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch ¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.452 Punkten und damit 244 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.452 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.461/63, bei 21.477/77, bei 21.494/96, bei 21.515/17, bei 21.534/36, bei 21.558/60, bei 21.575/77, bei 21.595/97, bei 21.611/13, bei 21.628/30 bzw. bei 21.645/47 Punkten anlaufen. √úber der 21.645/47 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.662/64, bei 21.679/81, bei 21.695/97, bei 21.715/17, bei 21.733/35, bei 21.755/57, bei 21.774/76, bei 21.793/95 und dann bei 21.814/16 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.452 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.435/33, bei 21.420/18, bei 21.403/01, bei 21.380/78, bei 21.363/61, bei 21.345/43, bei 21.328/26, bei 21.310/08, bei 21.287/85, bei 21.270/68, bei 21.255/53, bei 21.238/36, bei 21.215/13, bei 21.199/97 und dann bei 21.182/80 Punkten gehen. Unter der 21.182/80 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.165/63, bei 21.142/40, bei 21.121/19, bei 21.096/94, bei 21.078/76, bei 21.057/55, bei 21.042/40, bei 21.024/22, bei 21.010/08, bei 20.995/93, bei 20.980/78 bzw. bei 20.967/65 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

21.511/35

21.678/98

21.811

22.245

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.416

21.308/05

21.293/47

21.049

20.855

20.711

20.514

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45%

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.558 Punkte / 21.717 Punkte bis 21.343 Punkte / 21.213 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!