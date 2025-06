OPEC+ erwägt Produktionsanstieg über 411.000 bpd für Juli, wodurch die Schwäche der Ölpreise anhalten dürfte

Die OPEC+ erwägt eine Erhöhung der Rohölproduktion für Juli um mehr als 411.000 Barrel pro Tag (bpd), was den jüngsten Abwärtstrend an den Ölmärkten aufrechterhalten würde. In den letzten Monaten haben acht Kernmitglieder der OPEC+ – darunter Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Kasachstan, Oman, Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate – ihre früheren freiwilligen Produktionskürzungen schrittweise zurückgenommen. Diese unerwartet starke Erhöhung des Angebots übt bereits Druck auf die Rohölpreise aus. Auswirkungen auf die Ölpreise Noch vor der offiziellen Ankündigung der OPEC+ haben die Ölpreise auf Spekulationen über eine weitere erhebliche Produktionssteigerung reagiert. Es wird erwartet, dass der Juli den dritten Monat in Folge mit einer etwa dreimal so hohen Produktionssteigerung wie ursprünglich prognostiziert sein wird. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um rund 1,2 % auf 60,20 USD pro Barrel, während Brent-Rohöl um fast 1,6 % auf 62,35 USD pro Barrel nachgab.

Die Marktstimmung ist vorsichtig, da befürchtet wird, dass ein anhaltendes Angebotswachstum angesichts der aktuellen Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Nachfrage – einschließlich des verlangsamten Wachstums in wichtigen Volkswirtschaften – zu weiteren Preisrückgängen führen könnte. Zahlreiche globale Investmentbanken revidieren ihre Prognosen nach unten und signalisieren damit, dass sie nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das nächste Jahr mit einem Preisrückgang rechnen.

Ölmarktanalysten gehen davon aus, dass eine Produktionssteigerung bereits teilweise eingepreist ist, weisen jedoch auch auf Anzeichen für eine noch stärkere Produktionssteigerung hin, als ursprünglich diskutiert. Hintergrund der OPEC+-Entscheidung Die schneller als geplant vorgenommene Produktionssteigerung einiger OPEC+-Mitglieder wird als Versuch gewertet, Marktanteile zurückzugewinnen und Länder, die zuvor zu viel gefördert haben – wie Irak und Kasachstan –, zu einer Drosselung ihrer Produktion zu zwingen.

Die Entscheidung Kasachstans, sein derzeitiges Produktionsniveau beizubehalten, hat Berichten zufolge innerhalb der gesamten Gruppe Diskussionen über eine noch größere kollektive Produktionssteigerung ausgelöst.

Die OPEC+ versucht, ein empfindliches Gleichgewicht zu halten: Sie strebt Preisstabilität an und will gleichzeitig die Einnahmen der Mitgliedstaaten in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld stärken.

Es ist jedoch anzumerken, dass die aktuellen Rohölpreise deutlich unter den fiskalischen Gewinnschwellenwerten mehrerer wichtiger Produzenten liegen. Für Saudi-Arabien wird dieser Gewinnschwellenwert auf etwa 83 US-Dollar pro Barrel geschätzt, was etwa 20 US-Dollar über dem aktuellen Niveau liegt. Der Markt war diesem Preisniveau Anfang dieses Jahres am nächsten gekommen, nachdem er es Mitte 2014 überschritten hatte. Öl Chart Daily (D1) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Brent-Rohöl wird auf dem niedrigsten Stand seit dem 8. Mai gehandelt. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

