Nasdaq 100: Bullen können den Index am Abend drehen 🔴tägliche Prognose vom 22.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.448 Punkten. Am Vormittag gaben die Notierungen deutlich nach. Es ging im Zuge der Abgaben bis an die 20.343 Punkte. Erst hier gelangen am fr√ľhen Nachmittag die Stabilisierung und die deutliche Erholung. Das Tageshoch wurde im Rahmen einer dynamischen Impulsbewegung formatiert, die aber nachfolgend wieder abverkauft wurde. Es wurden im Rahmen der Schw√§che praktisch alle Tagesgewinne wieder abgegeben. Die Bullen konnten den Nasdaq am Abend drehen und wieder in Richtung der 20.500 Punkte schieben.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 20.459 Punkten). Der Nasdaq rutschte am Vormittag im Zuge der Schw√§che unter die SMA200 (aktuell bei 20.443 Punkten), konnte sich rasch stabilisieren und nachfolgend wieder dynamisch erholen. Die Erholung ging √ľber alle drei Durchschnittslinien. Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index Probleme hatte sich zun√§chst aufw√§rtszuschieben. Die hat auch daran gelegen, dass alle drei Durchschnittslinien eng zusammengelegen sind. Erst am Abend gelang der Move √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.462 Punkten).

Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Wichtig dabei ist, dass sich der Index rasch von der SMA20 l√∂sen und verbindlich aufw√§rtslaufen kann. Erst wenn sich diese Kursmuster einstellen, kann das Stundenchart bullisch interpretiert werden. Stellen sich diese Bewegungen ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung unserer √ľbergeordneten Anlaufziele bei 20.610/25 Punkte bzw. der 20.695/710 Punkte und der 20.835/45 Punkte gehen.

R√ľcksetzer haben die Chance sich an allen drei Durchschnittslinien zu stabilisieren und zu erholen. Geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter die SMA200, so w√ľrde sich das Stundenchart dann wieder eintr√ľben, wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss unter dieser Linie festsetzt und auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Dies k√∂nnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der 20.210/200 Punkte bzw. der 19.950/40 Punkte fortsetzen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat es erst nach einigen Versuchen geschafft sich wieder √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.446 Punkten) zu schieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive, aber nur moderat aufw√§rts. Zum Wochenschluss hin wurde die SMA50 im Zuge von R√ľcksetzern fast wieder erreicht. Zu Wochenbeginn wurde diese Linie erneut angelaufen. Der Index hat es in den letzten Handelstagen nicht geschafft, sich √ľberzeugend von der SMA50 / SMA20 (aktuell bei 20.452 Punkten) zu l√∂sen, was die bullische Interpretation des Charts tr√ľbt.

Wesentlich ist nach wie vor, dass es der Index es schaffen muss, sich √ľber der SMA50 / SMA20 festzusetzen. Gelingt dies, so w√§re es weiterhin wichtig, dass es rasch aufw√§rts geht und sich der Nasdaq rasch von der SMA50 nach Norden l√∂sen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollte die Kraft f√ľr diese Bewegung fehlen, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer zun√§chst erneut an der¬†SMA50 / SMA20 stabilisieren. Die letzten R√ľcksetzer konnten sich im Dunstkreis dieser Linien erholen - beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Wird die SMA50 / SMA20 aber aufgegeben, so k√∂nnte dies ein Hinweis sein, dass sich die Schw√§che in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19.912 Punkten) ausdehnen k√∂nnte.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.452 Punkten und damit 4 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.452 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.465/67, bei 20.480/92, bei 20.491/93, bei 20.507/09, bei 20.520/22, bei 20.535/37 und dann bei 20.549/51 Punkten anlaufen. √úber der 20.549/51 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.565/67, bei 20.581/83, bei 20.596/98, bei 20.611/13, bei 20.626/28, bei 20.641/43, bei 20.658/60, bei 20.674/76, bei 20.691/93, bei 20.711/13, bei 20.727/29 bzw. bei 20.741/43 zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.452 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.434/32, bei 40.418/16, bei 20.398/96, bei 20.386/84, bei 20.369/67, bei 20.353/51, bei 20.337/35, bei 20.326/24, bei 20.312/10 und dann bei 20.288/86 Punkten gehen. Unter der 20.288/86 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.271/69, bei 20.255/53, bei 20.240/38, bei 20.225/23, bei 20.209/07, bei 20.190/88, bei 20.178/76, bei 20.165/63, bei 20.149/47, bei 20.135/33 bzw. bei 20.120/18 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

20.459/62/78

20.504

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.452/46/43

20.302

20.145

20.029

19.912

19.805

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.583 Punkte / 20.693 Punkte bis 20.367 Punkte / 20.286 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

