Nasdaq 100: Entlastungsbewegung hat keine Substanz 🔴 Tägliche Prognose vom 12.03.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq Nasdaq Rückblick: Der Nasdaq gestern Morgen bei 19.469 Punkten. Der Nasdaq konnte zunächst das Level halten, bzw. gab nur moderat nach. Am Nachmittag bröckelten die Notierungen etwas ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels formatierte der Index zunächst das Tageshoch setzte aber direkt wieder zurück. Zwar konnte nachfolgend eine Entlastungsbewegung abgebildet werden, diese hatte aber keine Substanz. Bis zum Abend dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Im späteren Handel konnte sich der Nasdaq zunächst deutlicher erholen, gab zum Handelsschluss aber wieder Teile seiner Gewinne ab. Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 19.445 Punkten) notierte. Es allerdings nicht wesentlich aufwärts, im Handelsverlauf setzte der Nasdaq weiter zurück. Es fiel am späten Nachmittag unter diese Durchschnittslinie und etablierte sich darunter. Es ging im späteren Handel zwar noch einmal über diese Linie, der Index hat es aber, auch im Frühhandel, nicht geschafft sich überzeugend von dieser Linie zu lösen. Damit hat sich unsere Interpretation des Stundencharts nicht geändert. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der 19.000 Punkte gehen. Kommt es hier zu keiner Stabilisierung, so könnte darunter die 18.750/30 Punkte-Marke angelaufen werden. Kann sich der Nasdaq von der SMA20 nach Norden lösen, so müsste er auch über die SMA50 (aktuell bei 19.555 Punkten) laufen und sich dort etablieren. Sollte diese Bewegung per Stundenschluss gelingen, so besteht die Perspektive in Richtung der SMA200 (aktuell bei 20.275 Punkten) zu laufen. Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch Betrachtung im 4h Chart: Der Nasdaq ist im Zuge von Schwäche unter die SMA200 (aktuell bei 21.330 Punkten) gefallen und hat sich auch unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Erholungsbewegungen, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, fanden an der SMA20 (aktuell bei 19.715 Punkten) ihr Ende. Ende der letzten Handelswoche konnte sich der Nasdaq, nach einer weiteren Schwächephase stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Die SMA20 wurde im Zuge dessen mehrmals erreicht. Im Chart ist erkennbar, dass einige Stundenkerzen mit den Dochten, bzw. Teilen der Kerzenkörper über diese Durchschnittslinie gelaufen sind. Der Nasdaq hat es aber nicht geschafft, sich auch über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Im Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq mehrmals an dieser Durchschnittslinie gescheitert ist und nachfolgend immer nach Süden abgewiesen worden ist. Es bleibt dabei: der Nasdaq muss versuchen zunächst wieder an die SMA20 zu laufen. Etwas entspannen würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich der Nasdaq über die SMA20 etablieren und in Richtung der SMA50 (aktuell bei 20.211 Punkten) / SMA200 laufen kann. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden. Solange der Nasdaq aber unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die an die Anlaufziele gehen könnte, die in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden haben. Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch Nasdaq - Ausblick für heute: Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.411 Punkten und damit 58 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen. Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 19.411 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 19.427/29, bei 19.445/47, bei 19.461/59, bei 19.478/80, bei 19.495/97, bei 19.515/17, bei 19.535/37, bei 19.554/56, bei 19.571/73, bei 19.594/96, bei 19.613/15, bei 19.633/35 und dann bei 19.656/58 Punkten erreichen. Über der 19.656 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.674/76, bei 19.691/93, bei 19.711/13, bei 19.727/29, bei 19.743/45, bei 19.760/62, bei 19.785/87, bei 19.809/11, bei 19.827/29, bei 19.845/47 bzw. bei 19.862/64 Punkten zu finden. Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 19.411 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.404/02, bei 19.387/85, bei 19.367/65, bei 19.350/48, bei 19.335/33, bei 19.316/14, bei 19.298/96, bei 19.281/79, bei 19.265/63, bei 19.248/46 und dann bei 19.229/27 Punkten gehen. Unter der 19.229/27 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 19.205/03, bei 19.182/880, bei 19.167/65, bei 18.148/46, bei 19.130/28, bei 19.115/13, bei 19.096/94, bei 19.079/77 bzw. bei 19.057/55 Punkten anlaufen. Nasdaq Widerstände 19.445/99

19.555

19.715

19.941

20.211/75

20.380

20.468/99

20.535 Nasdaq Unterst√ľtzungen 19.358

19.221

18.980

18.743

18.656

18.491 Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 % Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 % *bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.  19.596 Punkte / 19.745 Punkte bis 19.385 Punkte / 19.227 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

