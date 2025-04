Nasdaq 100 erholt sich über 1,00 % 📌

Spekulationen √ľber eine 90-t√§gige Zollverz√∂gerung f√ľhren zu einer dynamischen Erholung der Indizes ūüĒĒ WH-Berater Hassett: Trump erw√§gt eine 90-t√§gige Zollpause, ausgenommen China.

EU-Handelskommissar Sefcovic: Wir sind bereit, √ľber Null-f√ľr-Null-Z√∂lle nicht nur f√ľr Autos, sondern auch f√ľr andere Industrieprodukte zu sprechen. ¬† Hassett, einer der leitenden Berater von Donald Trump, deutet an, dass er eine 90-t√§gige Aussetzung neuer Z√∂lle f√ľr alle L√§nder au√üer China in Betracht zieht. Diese Information f√ľhrte zu einem Anstieg von bis zu 2,5 % beim¬† Nasdaq 100-Terminkontrakt und einem √§hnlichen Aufschwung am Kassamarkt. Die R√ľckg√§nge vom Freitag wurden dadurch fast vollst√§ndig neutralisiert. Die Volatilit√§t ist jedoch sehr hoch und die Situation √§ndert sich von Minute zu Minute. Zuvor hatte Hassett darauf hingewiesen, dass viele L√§nder verschiedene Arten von L√∂sungen vorgeschlagen haben. Die EU schlug unter anderem die Einf√ľhrung von Nullz√∂llen im Austausch f√ľr Nullz√∂lle vor. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

