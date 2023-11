Nasdaq 100 erreicht neue Höchststände📈

🏛️Tech stocks gain at the end of the week despite hawkish Fed comments

Die zweite Phase der Schlusssitzung dieser Woche bringt bedeutende Gewinne an den Wall Street-Indizes. Die Nasdaq 100-Futures haben heute die Zone der jüngsten lokalen Hochs durchbrochen und handeln nun auf Niveaus, die seit Ende September dieses Jahres nicht mehr gesehen wurden.

Die BigTech-Unternehmen schneiden gut ab, wobei die Aktien von Meta Platforms (META.US) am meisten zulegen - das Unternehmen hat heute einen neuen Vertrag unterzeichnet, um China's Tencent mit VR-"Headsets" zu versorgen. Der Markt interpretiert dies positiv als ein mögliches Signal für eine verstärkte Präsenz in China, was Meta bisher nach mehreren regulatorischen Auseinandersetzungen entschieden vermieden hat. Auch die Aktien von Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US) und Nvidia (NVDA.US) entwickeln sich gut.

Der Aktienmarkt gewinnt trotz relativ hawkischer Stimmen aus der Fed. Mary Daly von der Federal Reserve Bank von San Francisco gab heute nach Powell an, dass die Geldpolitik restriktiver geworden ist und das Risiko, zu viel zu tun, ausgewogen ist, aber sie ist sich immer noch unsicher, ob der Zyklus endgültig vorbei ist - es ist noch zu früh, den Sieg über die Inflation endgültig zu erklären. Die Ankündigungen der Fed scheinen den jüngsten Rückgang der Ölpreise abgemildert zu haben, was der Markt als ein deutlich "disinflationäres" Signal interpretiert, das das Risiko erneuter Preisdrücke in der Wirtschaft mindert.

Nasdaq Tageschart - Quelle: xStation5 von XTB

