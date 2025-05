Nasdaq 100: Gegen Mittag breite Schwäche🔴 Tägliche Prognose vom 26.05.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 21.152 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zun√§chst etwas erholen. Es ging im Zuge dessen √ľber die 21.200 Punkte, allerdings konnte sich der Nasdaq nicht √ľber dieser Marke halten. Es ging zun√§chst wieder zur√ľck in den Bereich der 21.150/20 Punkte. Gegen Mittag stellte sich breite Schw√§che ein. Diese f√ľhrte den Nasdaq bis fast an die 20.700 Punkte-Marke. Die Bullen konnten den Index nachfolgend drehen. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels wieder aufw√§rts und √ľber die 21.000 Punkte-Marke. Bis zum Abend hat der Index einen Teil der Verluste wieder kompensiert. Zum Handelsschluss hin stellte sich moderate Schw√§che ein.

Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es wieder an und √ľber die 21.200 Punkte-Marke.

Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 21.078 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass der Index im Handelsverlauf am Freitagvormittag mehrmals erfolglos versucht hat √ľber die SMA20 zu laufen, aber immer wieder gescheitert ist. Es ging am Nachmittag deutlich abw√§rts. Die Entlastungsbewegung, die sich eingestellt hat, lief am Abend bis exakt an diese Durchschnittslinie. Von hier aus ging es zum Handelsschluss wieder abw√§rts. Im Rahmen des Fr√ľhhandels konnte sich der Index wieder √ľber die SMA20 als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.147 Punkten) schieben.

Damit hat sich das Stundenchart wieder aufgehellt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA50 bzw. dem 23,6 % Retracement notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA200 (aktuell bei 21.301 Punkten) gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie dem Nasdaq in den letzten Handelstagen deutliche Probleme gemacht hat, weiter aufw√§rts zu laufen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Aufhellen w√ľrde sich das Stundenchart erst dann wieder, wenn es die Bullen geschafft haben, den Nasdaq verbindlich √ľber der SMA200 festzusetzen. Ob sich diese Bewegungen heute aber einstellen, bleibt abzuwarten.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA50 bzw. am 23,6 % Retracement stabilisieren und erholen. Im Chart ist gut zu erkennen, dass das Retracement zuletzt eine gute Unterst√ľtzung geboten hat. Darunter k√∂nnte die SMA20 noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollte es heute nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich von der¬†SMA50 (aktuell bei 21.303 Punkten) in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 19.801 Punkten) schieben. Es ging im Rahmen eines R√ľcksetzers noch einmal an die SMA200, die aber als Support sehr gut gehalten hat. Dieser R√ľcksetzer wurde direkt nachfolgend wieder zur√ľckgekauft. Der Nasdaq konnte √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.188 Punkten), laufen und sich zun√§chst dar√ľber festsetzen k√∂nnen. Im weiteren Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie aber wieder aufgegeben, der Nasdaq hat sich aber schwergetan, diese Linie wieder zu √ľberwinden, konnte letztlich √ľber der SMA20 etablieren. Im Chart ist erkennbar, dass es in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergegangen ist. Der Nasdaq hat trotz aller Bem√ľhungen die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben und zum Wochenschluss der letzten Handelswoche auch unter das 23,6 % Retracements gerutscht, konnte sich im Rahmen des Fr√ľhhandels aber wieder √ľber das Retracement schieben.

K√∂nnen die Bullen den Index √ľber dem 23,6 % Retracement bzw. der¬†SMA20 halten, solange k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die bis an die SMA50 gehen k√∂nnten. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn es die Bullen geschafft haben den Index √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben und nachfolgend auch direkt weiter aufw√§rts zu schieben.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnte sich der Nasdaq erneut im Bereich des 23,6 % Retracement stabilisieren, sollten sich R√ľcksetzer einstellen. H√§lt das Retracement nicht, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es zum Tagesstief von Freitag gehen k√∂nnte.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.201 Punkten und damit 49 Punkte √ľber dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.201 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.222/24, bei 21.240/42, bei 21.259/61, bei 21.277/79, bei 21.293/95, bei 21.309/11, bei 23.328/30, bei 32.349/51, bei 21.367/69, bei 21.385/87 und dann bei 21.404/06 Punkten anlaufen. √úber der 21.404/06 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.419/21, bei 21.439/41, bei 21.457/59, bei 21.477/77, bei 21.494/96, bei 21.515/17, bei 21.534/36, bei 21.558/60, bei 21.575/77, bei 21.595/97, bei 21.611/13, bei 21.628/30 bzw. bei 21.645/47 Punkten gehen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.201 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.178/76, bei 21.159/57, bei 21.140/38, bei 21.117/15, bei 21.096/94, bei 21.078/76, bei 21.057/55, bei 21.042/40, bei 21.024/22, bei 21.010/08, bei 20.995/93, bei 20.980/78, bei 20.967/65 und dann bei 20.949/47 Punkten gehen. Unter der 20.949/47 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.930/28, bei 20.914/12, bei 20.893/91, bei 20.877/75, bei 20.863/61, bei 20.848/46, bei 20.831/29, bei 20.819/17 bzw. bei 20.798/96 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

21.282/95

21.301/03

21.405

21.511/35

21.678/98

21.811

22.245

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.188/47

21.077

20.969

20.745

20.678

20.597

20.246

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40%

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.279 Punkte / 21.459 Punkte bis 21.139 Punkte / 21.008 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

