Nasdaq 100: Gewinne bis zum Handelsschluss abgegeben 🔴tägliche Prognose vom 26.02.2025

Der Nasdaq gestern Morgen bei 21.421 Punkten. Der Index gab zun√§chst nach, konnte sich im Handelsverlauf dann aber erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag versuchte der Nasdaq auszubrechen, wurde aber schnell wieder eingefangen. Es ging direkt zum Tagestief, knapp unter der 21.000 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es aber den Index zu stabilisieren und nachfolgend wieder nach Norden zu schieben. Am Abend konnte der Nasdaq wieder √ľber die 21.200 Punkte laufen, gab Teile der Gewinne bis zum Handelsschluss aber wieder ab.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der¬†SMA20 (aktuell bei 21.248 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass der Index im Rahmen einer kleinen Aufw√§rtsbewegung wieder an die SMA20 gelaufen ist, sich dort aber nicht festsetzen konnte. Die B√§ren dr√ľckten am Nachmittag weiter, was zur Folge hatte, dass es unter die 21.000 Punkte-Marke ging. Es gelang nachfolgend ein Richtungswechsel, der den Index wieder in Richtung dieser Durchschnittslinie geschoben hat.¬†

Das Stundenchart bleibt nach wie vor angeschlagen. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich erneute Schw√§che einstellen, die den Index wieder in Richtung der 20.990/80 Punkte, bzw. der 20.750 Punkte dr√ľcken k√∂nnte.¬†

Die Erholungen, die sich einstellen k√∂nnten, haben das Potential bis in den Bereich der¬†SMA20 zu laufen. Im Stundenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelstagen mehrmals angelaufen, ohne es geschafft zu haben, √ľber diese Linie zu kommen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels konnte sich der Nasdaq an und knapp √ľber die SMA20 schieben. Es gilt jetzt aber, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts¬†in Richtung der¬†SMA50 (aktuell bei 21.432 Punkten) geht, um einen Fehlausbruch auszuschlie√üen.¬†

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch 

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich, nach Schwierigkeiten, im Dunstkreis der¬†SMA20 (aktuell bei 21.571 Punkten) festsetzen. Es ging eine ganze Zeit lang an dieser Linie seitw√§rts weiter. Der R√ľcksetzer im Handelsverlauf konnte direkt wieder zur√ľckgekauft werden. Im Chart ist erkennbar, dass der Index mit Schwung √ľber die SMA20 laufen und sich dar√ľber etablieren konnte. Im weiteren Handel ging es im Zuge der Schw√§che wieder an und unter die SMA20. Die Stabilisierungsversuche sind im Chart sehr gut zu sehen; diese waren allerdings nicht erfolgreich. Es ging, nachfolgend an die SMA50 (aktuell bei 21.945 Punkten) und nach einer kleinen Entlastungbewegung am Freitagnachmittag er letzten Handelswoche dynamisch abw√§rts. Die Bewegung lief knapp √ľber der SMA200 (aktuell bei 21.655 Punkten) aus. Zu Wochenbeginn wurde diese Linie aufgegeben, der Nasdaq hat sich im weiteren Handelsverlauf unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

Damit hat sich auch das √ľbergeordnete Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Der Nasdaq muss es zeitnah versuchen zun√§chst wieder an die SMA200 zu laufen. Im Chart kann die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herausgelesen werden. Kann sich der Nasdaq wieder √ľber die SMA200 etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild dann wieder aufhellen, wenn es gelingt sich von dieser Durchschnittslinie wieder rasch nach Norden zu schieben. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts an, bzw. √ľber die¬†SMA20 gehen.

Gelingt diese Bewegung aber nicht, so k√∂nnte sich die Schw√§che erneut in Richtung der Anlaufziele ausdehnen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.287 Punkten und damit 134 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.287 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.207/09, bei 21.224/26, bei 22.240/42, bei 22.258/60, bei 22.276/78, bei 22.294/96, bei 22.310/12, bei 22.327/29, bei 22.345/47 und dann bei 22.363/65 Punkten anlaufen. √úber der 22.363/65 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.383/85, bei 22.404/06, bei 22.422/24, bei 22.439/41, bei 21.457/59, bei 21.472/74, bei 21.488/90, bei 21.509/11, bei 21.527/29, bei 21.541/43, bei 21.556/58, bei 21.583/85 bzw. bei 21.601/03 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.287 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.272/70, bei 21.255/53, bei 21.240/38, bei 21.228/26, bei 21.205/03,¬†bei 21.188/86, bei 21.167/65, bei 21.148/46 und dann bei 21.135/33 Punkten laufen. Unter der 21.135/33 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.118/16, bei 21.105/03, bei 21.089/87, bei 21.070/68, bei 21.051/49, bei 21.036/34, bei 21.023/21 bzw. bei 21.009/07 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.432

21.571

21.626/55

21.783

21.945/66

22.031/29

22.228

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.248

21.175

21.048

20.990/35

20.858

20.614

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.365 Punkte / 21.490 Punkte bis 21.238 Punkte / 21.133 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

