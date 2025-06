Halbleiteraktien geben nach, da die USA die Aufhebung von Ausfuhrgenehmigungen planen

Große Technologie- und Halbleiterunternehmen geben ihre Gewinne aus dem frühen Trading wieder ab, nachdem bekannt wurde, dass das US-Handelsministerium plant, Ausnahmegenehmigungen für südkoreanische und taiwanesische Chiphersteller (z. B. Samsung, SK Hynix, TSMC) zu widerrufen, die es ihnen ermöglichen, amerikanische Halbleiterausrüstung ohne Einzelgenehmigungen an ihre Fabriken in China zu exportieren. Der Philadelphia Semiconductor Index ist nach Veröffentlichung des Berichts um 0,8 % gefallen. Die Aktien von Lam Research verzeichneten mit -3,13 % die größten Verluste, während andere wichtige Akteure ebenfalls im Minus lagen (Nvidia: -1,1 %; Intel: -1,7 %, Broadcom: -1,6 %, Qualcomm: -1,3 %). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Schritt zielt darauf ab, die Kontrollen des US-Technologietransfers nach China zu verschärfen, was Chinas Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle widerspiegelt und Teil einer umfassenderen nationalen Sicherheitsstrategie ist, Chinas technologischen Fortschritt zu begrenzen. Diplomatisch gesehen birgt diese Entscheidung das Risiko, den jüngsten fragilen Handelsfrieden zwischen den USA und China zu untergraben und die Beziehungen zu wichtigen Verbündeten der USA wie Südkorea und Taiwan zu belasten. Die betroffenen chinesischen Fabriken produzieren wichtige Chips für Autos, Elektronik und andere Güter, allerdings in der Regel nicht die fortschrittlichsten Technologien. Eine sofortige Schließung ist zwar unwahrscheinlich, aber strengere Beschränkungen könnten im Laufe der Zeit den Betrieb und die globalen Lieferketten stören. Die Unternehmen könnten individuelle Lizenzen beantragen oder auf japanische und europäische Lieferanten umsteigen, aber interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der US-Regierung und die Befürchtung, chinesische Konkurrenten zu stärken, erschweren die Auswirkungen der Politik. Nasdaq 100 Chart (H1) Der Nasdaq 100 fiel deutlich unter wichtige Widerstandsniveaus zurück, wodurch sich eine mögliche Rückkehr zum Allzeithoch vom Februar verzögert. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

