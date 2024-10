Nasdaq 100: Größere Vola am Nachmittag 🔴tägliche Prognose vom 21.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 20.403 Punkten. Am Vormittag stellte sich zunächst moderate Schwäche ein. Der Index konnte sich aber rasch stabilisieren und aufwärtslaufen. Die Aufwärtsimpulse waren allerdings sehr überschaubar. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich zunächst eine größere Vola ein. Der Index schwankte bis zum Abend in einer größeren Box seitwärts, kam aber auf der Oberseite nicht wirklich weiter. Der Wochenschluss wurde unter der 20.500 Punkte-Marke festgestellt.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen über der SMA50 (aktuell bei 20.443 Punkten). Es ging am Morgen direkt über die SMA20 (aktuell bei 20.478 Punkten), über der sich der Nasdaq nachfolgend per Stundenschluss festsetzen konnte. Im Stundenchart ist erkennbar, dass es am Freitagnachmittag und -abend nicht wirklich weiter ging. Im Rahmen des Frühhandels wurde die SMA20 aufgegeben.

Die Bullen müssen versuchen, den Index zeitnah per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärtsgehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 20.610/25 Punkte bzw. der 20.695/710 Punkte und der 20.835/45 Punkte sein. Wichtig ist allerdings, dass sich gleich zu Wochenbeginn deutlich größeres Kaufinteresse einstellt, um die Phantasie auf der Oberseite zu erhalten.

Bleibt das Kaufinteresse aus, so könnte es im Zuge von Rücksetzern wieder an und unter die SMA50 bzw. auch an die SMA200 (aktuell bei 20.415 Punkten). Beide Durchschnittslinien könnten dem Index weiteren Support geben könnten. Insbesondere die SMA200 war in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung. Wird die SMA200 aber im Rahmen von weiterer Schwäche aufgegeben und verliert der Nasdaq nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es in Richtung des Monatstiefs gehen könnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat es erst nach einigen Versuchen geschafft sich wieder über die SMA50 (aktuell bei 20.430 Punkten) zu schieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive, aber nur moderat aufwärts. Zum Wochenschluss hin wurde die SMA50 im Zuge von Rücksetzern fast wieder erreicht. Der Index hat es in den letzten Handelstagen nicht geschafft, sich überzeugend von der SMA50 / SMA20 (aktuell bei 20.407 Punkten) zu lösen, was die bullische Interpretation des Charts etwas trübt.

Wesentlich wird sein, dass es der Index es schafft, sich über der SMA50 / SMA20 festzusetzen. Gelingt dies, so wäre es weiterhin wichtig, dass es rasch aufwärts geht und sich der Nasdaq rasch von der SMA50 nach Norden lösen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollte die Kraft für diese Bewegung fehlen, so könnten sich Rücksetzer zunächst erneut an der SMA50 / SMA20 stabilisieren. Die letzten Rücksetzer konnten sich im Dunstkreis dieser Linien erholen. Wird die SMA50 / SMA20 aber aufgegeben, so könnte dies ein Hinweis sein, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19.866 Punkten) ausdehnen könnte.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.448 Punkten und damit 45 Punkte über dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 20.448 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 20.461/63, bei 20.476/78, bei 20.490/92, bei 20.505/07, bei 20.519/21, bei 20.535/37 und dann bei 20.549/51 Punkten anlaufen. Über der 20.549/51 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.565/67, bei 20.581/83, bei 20.596/98, bei 20.611/13, bei 20.626/28, bei 20.641/43, bei 20.658/60, bei 20.674/76, bei 20.691/93, bei 20.711/13, bei 20.727/29 bzw. bei 20.741/43 zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 20.448 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 20.434/32, bei 40.418/16, bei 20.398/96, bei 20.386/84, bei 20.369/67, bei 20.353/51, bei 20.337/35, bei 20.326/24, bei 20.312/10 und dann bei 20.288/86 Punkten gehen. Unter der 20.288/86 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.271/69, bei 20.255/53, bei 20.240/38, bei 20.225/23, bei 20.209/07, bei 20.190/88, bei 20.178/76, bei 20.165/63, bei 20.149/47, bei 20.135/33 bzw. bei 20.120/18 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

20.478

20.504

20.828

20.978

21.035

Nasdaq Unterstützungen

20.443/30/15/07

20.284

20.118

20.048

19.866

19.776

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

20.537 Punkte / 20.660 Punkte bis 20.324 Punkte / 20.188 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

