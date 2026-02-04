Nasdaq 100 Index fällt unter 25.000 – Tech-Sektor unter massivem Druck

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq 100 Index fällt erstmals seit Dezember 2025 unter 25.000 Punkte

📉 Nasdaq 100 Index rutscht unter 25.000 Punkte Der Nasdaq 100 Index setzt seine Abwärtsbewegung fort und fällt um weitere 2 % unter die Marke von 25.000 Punkten – erstmals seit Dezember 2025. Der jüngste Kursrutsch signalisiert eine spürbare Trendwende im Technologiesektor. Anleger verabschieden sich zunehmend von der bisherigen „Buy-everything“-Mentalität, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz, wo sich nicht alle Marktteilnehmer als Gewinner erweisen dürften. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🔑 Drei Key Takeaways zum Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index fällt erstmals seit Dezember 2025 unter 25.000 Punkte

Technisch droht bei einem Bruch von 24.800 Punkten eine Ausweitung der Verluste 💻 Tech-Sektor unter Druck: AMD als Auslöser Ein zentraler Belastungsfaktor für den Nasdaq 100 Index waren die enttäuschenden Q1-Prognosen von AMD. Die Aktie brach daraufhin um rund 16 % ein und zog den gesamten Halbleiter- und Softwaresektor mit nach unten. Weitere deutliche Verluste verzeichneten: Micron Technology : −9 %

Broadcom : −5 %

Oracle: −4 % Selbst Schwergewichte wie Nvidia und CrowdStrike stehen unter Verkaufsdruck. Zwar zeigte sich Microsoft vergleichsweise stabil, doch insgesamt ist der Technologiesektor aktuell der schwächste Bereich im S&P 500 (−2 %). Die kommenden Quartalszahlen von Alphabet und Amazon dürften entscheidend dafür sein, ob sich der Nasdaq 100 stabilisieren kann. 📊 Schwache Arbeitsmarktdaten belasten zusätzlich Neben der Tech-Schwäche trüben auch die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten die Stimmung. Laut ADP-Bericht stiegen die privaten Beschäftigtenzahlen lediglich um 22.000, deutlich unter den erwarteten 45.000. Ohne den starken Zuwachs im Bildungs- und Gesundheitssektor wäre der Wert sogar negativ ausgefallen. Eine Abwärtsrevision des Vormonats verstärkt die Sorgen über eine Abkühlung des Arbeitsmarktes. 📐 Technische Analyse: Nasdaq 100 Index in kritischer Phase Der Nasdaq 100 Index befindet sich inzwischen in einer ausgeprägten Korrektur: Bruch des 50 %-Fibonacci-Retracements bei 25.136 Punkten

Aktueller Test der 38,2 %-Fibo-Zone bei ca. 24.885 Punkten

Zusätzlich wird die 120er-EMA (langfristiger Trendfilter) getestet Sollte die Marke von 24.800 Punkten nicht halten, droht ein weiterer Rückgang in Richtung: 24.575 Punkte (23,6 %-Fibo)

