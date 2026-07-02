Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 02.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze 📉 Nasdaq 100 aktuell startet bei 29.838 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.

⚖️ Charttechnik neutral: Die SMA200 entscheidet über die kurzfristige Richtung.

US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Der heutige NFP-Bericht könnte die nächste größere Bewegung im Nasdaq 100 auslösen.

Der Nasdaq 100 aktuell startet mit einem deutlich vorsichtigeren Bild in den Donnerstagshandel. Nach einem schwachen Vortag und anhaltendem Verkaufsdruck im Technologiesektor notiert der US-Technologieindex wieder unter der Marke von 30.000 Punkten. Vor allem Gewinnmitnahmen bei KI- und Halbleiterwerten sowie die Unsicherheit vor den heutigen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) sorgen für Zurückhaltung. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral. Charttechnisch entscheidet sich nun, ob die Unterstützungszone rund um die 200-Stunden-Linie verteidigt werden kann oder ob der Index in eine tiefere Korrektur übergeht. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: Schwacher Handelstag belastet das Chartbild Der Nasdaq konnte sich am Mittwoch zunächst stabilisieren, verlor im Tagesverlauf jedoch wieder an Dynamik. Die wichtigsten Entwicklungen: 📍 Vorbörslicher Start bei 30.212 Punkten

📈 Moderate Erholung am Vormittag

📉 Erneuter Abverkauf bis zur Wall-Street-Eröffnung

🔄 Das Tagestief wurde zunächst zurückgekauft

📌 Tagesschluss bei 29.864 Punkten Die Erholung blieb insgesamt zu schwach, um ein nachhaltiges Kaufsignal zu erzeugen. 📉 Nasdaq 100 Prognose: Stundenchart bleibt neutral Im kurzfristigen Zeitfenster entscheidet sich die weitere Richtung an einer wichtigen Unterstützung. Die wichtigsten Signale: 📉 Der Nasdaq notiert unter der SMA20 bei rund 29.953 Punkten .

📍 Die SMA200 bei 29.813 Punkten fungiert als zentrale Unterstützung.

📈 Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und anschließend SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder verbessern. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die Nasdaq 100 Prognose neutral bis leicht vorsichtig. Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🚀 Vier-Stunden-Chart: Unterstützung entscheidet über den Trend Auch im mittelfristigen Chart rückt die Unterstützungszone in den Mittelpunkt. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 SMA20 , SMA50 und SMA200 liegen eng beieinander.

✅ Diese Zone stabilisierte den Nasdaq zuletzt mehrfach.

⚠️ Ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild deutlich eintrüben. Kann sich der Index oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte behaupten, bestehen weiterhin Chancen auf eine Erholung in Richtung der nächsten Widerstände. 🎯 Nasdaq 100 Prognose: Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend 📈 Wichtige Widerstände 🎯 29.914–29.954 Punkte

🎯 30.054 Punkte

🎯 30.303–30.348 Punkte

🎯 30.455–30.498 Punkte

🎯 30.576 Punkte

🎯 30.726–30.783 Punkte 📉 Wichtige Unterstützungen 📍 29.813–29.801 Punkte

📍 29.767 Punkte

📍 29.495–29.413 Punkte

📍 29.273 Punkte

📍 29.067 Punkte

📍 28.955 Punkte Ein nachhaltiger Ausbruch über 30.054 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. US-Arbeitsmarktdaten als möglicher Kurstreiber Heute richtet sich der Fokus vollständig auf die US-Konjunkturdaten. Besonders wichtig: 👥 Non-Farm Payrolls (NFP)

💵 Durchschnittliche Stundenlöhne

📊 Arbeitslosenquote

🏦 Zinserwartungen der Federal Reserve Die Veröffentlichung könnte die Erwartungen an den weiteren Zinspfad verändern und damit die Richtung des Nasdaq 100 aktuell maßgeblich beeinflussen. 📈 Bullisches und bärisches Szenario Die technische Ausgangslage bleibt ausgeglichen. 🟢 Bullisches Szenario Rückkehr über SMA20 und SMA50

Ausbruch über 30.054 Punkte

Kursziele im Bereich von 30.220 bis 30.400 Punkten 🔴 Bärisches Szenario Bruch der SMA200

Rückfall unter 29.800 Punkte

Ausweitung der Korrektur in Richtung 29.675 und anschließend 29.380 Punkte 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die weitere Entwicklung des Nasdaq 100 aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: US-Arbeitsmarktdaten (NFP)

🏦 Aussagen der Federal Reserve

🤖 Entwicklung der KI- und Halbleiterwerte

📊 Verhalten des Index an der SMA200 Diese Faktoren dürften den weiteren Handelsverlauf maßgeblich bestimmen. ⚠️ Risiken für den Nasdaq 100 Anleger sollten folgende Unsicherheiten berücksichtigen: 📉 Enttäuschende US-Konjunkturdaten

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🤖 Weitere Gewinnmitnahmen im Technologiesektor

🌍 Geopolitische Risiken Kurzfristig bleibt die Schwankungsintensität damit erhöht. 🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell vor richtungsweisendem Handelstag Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich an einem charttechnisch wichtigen Punkt. Die Unterstützungszone rund um die SMA200 entscheidet darüber, ob die laufende Konsolidierung in eine neue Aufwärtsbewegung übergeht oder sich die Korrektur weiter ausdehnt. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt daher neutral. Positive Impulse durch den US-Arbeitsmarktbericht könnten den Index wieder über die Marke von 30.000 Punkten führen. Schwächere Konjunkturdaten oder ein Bruch der zentralen Unterstützungen würden dagegen das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. Anleger sollten deshalb insbesondere die Reaktion des Marktes auf die heutigen US-Daten aufmerksam verfolgen. Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.