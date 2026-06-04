Nasdaq 100 Prognose für den 04.06.2026: Nasdaq 100 Analyse nach neuem Allzeithoch

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.665 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Vormittag zunächst weiter aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Die Bullen konnten den Index zwar noch einmal stabilisieren und wieder in Richtung Norden schieben, haben das Tageshoch aber nicht mehr erreichen können. Am Abend gaben die Notierungen wieder nach, wobei der Index zum Handelsschluss hin noch einmal eine Entlastungsbewegung abbilden konnte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt Der Nasdaq 100 ist im Frühhandel unter die SMA50 im Stundenchart gefallen und notiert aktuell auch unter der SMA20. Damit haben die Verkäufer kurzfristig die Kontrolle übernommen. Für eine nachhaltige Erholung muss der Index beide Durchschnittslinien zurückerobern. 2. Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite Trotz der aktuellen Schwäche ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Gelingt die Rückkehr über SMA20 und SMA50, könnte der Nasdaq 100 erneut das Rekordhoch bei 30.782 Punkten anlaufen. Darüber liegen die nächsten Kursziele bei 30.910 und 31.090 Punkten. 3. SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung Rücksetzer bleiben aus technischer Sicht unkritisch, solange sich der Nasdaq 100 oberhalb der SMA200 stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke würde das bullische Gesamtbild deutlich belasten und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Der Nasdaq 100 notierte am Mittwochmorgen bei 30.665 Punkten und konnte seine Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen. Im Verlauf des Vormittags markierte der Technologieindex ein neues Allzeithoch bei 30.782 Punkten. Nach Eröffnung des regulären Handels setzte jedoch Gewinnmitnahme ein, wodurch das Rekordhoch wieder abverkauft wurde.

Zwar gelang den Käufern zwischenzeitlich eine Stabilisierung, das Tageshoch konnte jedoch nicht erneut erreicht werden. Im weiteren Handelsverlauf dominierte eine leichte Schwächephase, ehe sich der Nasdaq 100 zum Handelsschluss noch einmal erholen konnte. Im Frühhandel des heutigen Tages setzte sich die Korrektur zunächst fort.

Marktdaten vom 03.06.2026

Kennzahl 03.06. 02.06. Tageshoch 30.782 30.692 Tagestief 30.473 30.398 Tagesschluss 30.609 30.679 Handelsspanne 309 Punkte 294 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq 100 zunächst weiterhin robust. Der Index notierte über der 20-Stunden-Linie (SMA20), die aktuell bei 30.540 Punkten verläuft. Der Rücksetzer am Nachmittag führte den Index bis an die SMA50 bei aktuell 30.577 Punkten zurück.

Im Frühhandel wurde die SMA50 jedoch unterschritten. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Für eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer den Nasdaq 100 wieder über SMA20 und SMA50 zurückführen und dort etablieren.

Gelingt dies, rückt das jüngste Allzeithoch erneut in den Fokus. Oberhalb der Rekordmarke ergeben sich aus technischer Sicht die nächsten Kursziele bei:

30.895 bis 30.910 Punkten

31.075 bis 31.090 Punkten

Sollte die Dynamik hingegen fehlen, könnte die Korrektur in Richtung der SMA200 bei aktuell 30.196 Punkten fortgesetzt werden. Diese Marke bleibt aus charttechnischer Sicht eine wichtige Unterstützung, um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart bleibt die übergeordnete Struktur weiterhin konstruktiv. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt über der SMA20 und der SMA50 etablieren. Allerdings wurde die SMA20 im heutigen Frühhandel wieder unterschritten.

Noch bewegt sich der Index im direkten Umfeld dieser Durchschnittslinie. Gelingt eine schnelle Rückeroberung, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch fortgesetzt werden.

Ein Rücksetzer bis zur SMA50 bei aktuell 30.249 Punkten wäre aus technischer Sicht weiterhin unproblematisch. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Gesamtbild stärker belasten.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch bis neutral

Nasdaq 100 Prognose für den 04.06.2026

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.459 Punkten und damit 206 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 30.459 Punkten behaupten, ergeben sich die nächsten Kursziele bei:

30.484 bis 30.486 Punkten

30.520 bis 30.522 Punkten

30.541 bis 30.543 Punkten

30.578 bis 30.580 Punkten

30.614 bis 30.616 Punkten

30.660 bis 30.662 Punkten

30.696 bis 30.698 Punkten

30.761 bis 30.763 Punkten

30.779 bis 30.781 Punkten

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 30.459 Punkten stabilisieren, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

30.427 bis 30.425 Punkte

30.385 bis 30.383 Punkte

30.350 bis 30.348 Punkte

30.313 bis 30.311 Punkte

30.275 bis 30.274 Punkte

30.241 bis 30.239 Punkte

30.195 bis 30.193 Punkte

Unterhalb dieser Marken könnte die Korrektur in Richtung 30.000 Punkte und darunter ausgeweitet werden.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

30.530 / 30.539 / 30.577 Punkte

30.782 Punkte (Allzeithoch)

30.981 Punkte

31.025 bis 31.049 Punkte

31.255 Punkte

Unterstützungen

30.445 Punkte

30.249 Punkte

30.196 Punkte

30.059 Punkte

29.894 Punkte

29.643 Punkte

29.561 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein kurzfristig eingetrübtes Bild nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs. Solange die SMA200 im Bereich von 30.196 Punkten verteidigt werden kann, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.

Für die heutige Nasdaq 100 Prognose ergibt sich ein leicht negativer Bias. Wir erwarten eine Handelsrange zwischen 30.291 und 30.698 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 45 Prozent, während wir dem bärischen Szenario aktuell 55 Prozent Wahrscheinlichkeit beimessen.

Erwartete Tagesrange: 30.291 bis 30.698 Punkte.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht negativ. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Solange wichtige Unterstützungen halten, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.

Ist der Nasdaq 100 weiterhin im Aufwärtstrend?

Ja. Die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. Rücksetzer gelten aktuell als normale Konsolidierung innerhalb der laufenden Aufwärtsbewegung.

Welche Widerstände sind aktuell wichtig?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 30.530 bis 30.577 Punkten sowie am Allzeithoch bei 30.782 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 31.000 Punkten eröffnen.

Welche Unterstützungen sollten Anleger beachten?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 30.445 Punkten, 30.249 Punkten und insbesondere bei 30.196 Punkten. Diese Zone gilt als zentrale Unterstützung für den laufenden Aufwärtstrend.

Was würde die Nasdaq 100 Prognose verbessern?

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und SMA50 im Stundenchart würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen. Anschließend könnte das Allzeithoch erneut in den Fokus rücken.

Was würde das Chartbild im Nasdaq 100 verschlechtern?

Fällt der Nasdaq 100 nachhaltig unter die SMA200 bei rund 30.196 Punkten, würde sich das technische Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären weitere Kursrückgänge wahrscheinlich.

Wie hoch sind die Chancen für steigende Kurse heute?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 45 Prozent. Dem bärischen Szenario wird aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent zugeschrieben.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen 30.291 und 30.698 Punkten erwartet. Diese Spanne bildet die prognostizierte Tagesrange der aktuellen Nasdaq 100 Prognose.