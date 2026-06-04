Nasdaq 100 Prognose für den 04.06.2026: Nasdaq 100 Analyse nach neuem Allzeithoch

- Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
- Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite
- SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung
- Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
- Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite
- SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.665 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Vormittag zunächst weiter aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Die Bullen konnten den Index zwar noch einmal stabilisieren und wieder in Richtung Norden schieben, haben das Tageshoch aber nicht mehr erreichen können. Am Abend gaben die Notierungen wieder nach, wobei der Index zum Handelsschluss hin noch einmal eine Entlastungsbewegung abbilden konnte.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
Der Nasdaq 100 ist im Frühhandel unter die SMA50 im Stundenchart gefallen und notiert aktuell auch unter der SMA20. Damit haben die Verkäufer kurzfristig die Kontrolle übernommen. Für eine nachhaltige Erholung muss der Index beide Durchschnittslinien zurückerobern.
2. Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite
Trotz der aktuellen Schwäche ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Gelingt die Rückkehr über SMA20 und SMA50, könnte der Nasdaq 100 erneut das Rekordhoch bei 30.782 Punkten anlaufen. Darüber liegen die nächsten Kursziele bei 30.910 und 31.090 Punkten.
3. SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung
Rücksetzer bleiben aus technischer Sicht unkritisch, solange sich der Nasdaq 100 oberhalb der SMA200 stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke würde das bullische Gesamtbild deutlich belasten und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Der Nasdaq 100 notierte am Mittwochmorgen bei 30.665 Punkten und konnte seine Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen. Im Verlauf des Vormittags markierte der Technologieindex ein neues Allzeithoch bei 30.782 Punkten. Nach Eröffnung des regulären Handels setzte jedoch Gewinnmitnahme ein, wodurch das Rekordhoch wieder abverkauft wurde.
Zwar gelang den Käufern zwischenzeitlich eine Stabilisierung, das Tageshoch konnte jedoch nicht erneut erreicht werden. Im weiteren Handelsverlauf dominierte eine leichte Schwächephase, ehe sich der Nasdaq 100 zum Handelsschluss noch einmal erholen konnte. Im Frühhandel des heutigen Tages setzte sich die Korrektur zunächst fort.
Marktdaten vom 03.06.2026
|Kennzahl
|03.06.
|02.06.
|Tageshoch
|30.782
|30.692
|Tagestief
|30.473
|30.398
|Tagesschluss
|30.609
|30.679
|Handelsspanne
|309 Punkte
|294 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq 100 zunächst weiterhin robust. Der Index notierte über der 20-Stunden-Linie (SMA20), die aktuell bei 30.540 Punkten verläuft. Der Rücksetzer am Nachmittag führte den Index bis an die SMA50 bei aktuell 30.577 Punkten zurück.
Im Frühhandel wurde die SMA50 jedoch unterschritten. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Für eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer den Nasdaq 100 wieder über SMA20 und SMA50 zurückführen und dort etablieren.
Gelingt dies, rückt das jüngste Allzeithoch erneut in den Fokus. Oberhalb der Rekordmarke ergeben sich aus technischer Sicht die nächsten Kursziele bei:
- 30.895 bis 30.910 Punkten
- 31.075 bis 31.090 Punkten
Sollte die Dynamik hingegen fehlen, könnte die Korrektur in Richtung der SMA200 bei aktuell 30.196 Punkten fortgesetzt werden. Diese Marke bleibt aus charttechnischer Sicht eine wichtige Unterstützung, um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart bleibt die übergeordnete Struktur weiterhin konstruktiv. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt über der SMA20 und der SMA50 etablieren. Allerdings wurde die SMA20 im heutigen Frühhandel wieder unterschritten.
Noch bewegt sich der Index im direkten Umfeld dieser Durchschnittslinie. Gelingt eine schnelle Rückeroberung, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch fortgesetzt werden.
Ein Rücksetzer bis zur SMA50 bei aktuell 30.249 Punkten wäre aus technischer Sicht weiterhin unproblematisch. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Gesamtbild stärker belasten.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch bis neutral
Nasdaq 100 Prognose für den 04.06.2026
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.459 Punkten und damit 206 Punkte unter dem Vortagesniveau.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 30.459 Punkten behaupten, ergeben sich die nächsten Kursziele bei:
- 30.484 bis 30.486 Punkten
- 30.520 bis 30.522 Punkten
- 30.541 bis 30.543 Punkten
- 30.578 bis 30.580 Punkten
- 30.614 bis 30.616 Punkten
- 30.660 bis 30.662 Punkten
- 30.696 bis 30.698 Punkten
- 30.761 bis 30.763 Punkten
- 30.779 bis 30.781 Punkten
Bärisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 30.459 Punkten stabilisieren, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 30.427 bis 30.425 Punkte
- 30.385 bis 30.383 Punkte
- 30.350 bis 30.348 Punkte
- 30.313 bis 30.311 Punkte
- 30.275 bis 30.274 Punkte
- 30.241 bis 30.239 Punkte
- 30.195 bis 30.193 Punkte
Unterhalb dieser Marken könnte die Korrektur in Richtung 30.000 Punkte und darunter ausgeweitet werden.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 30.530 / 30.539 / 30.577 Punkte
- 30.782 Punkte (Allzeithoch)
- 30.981 Punkte
- 31.025 bis 31.049 Punkte
- 31.255 Punkte
Unterstützungen
- 30.445 Punkte
- 30.249 Punkte
- 30.196 Punkte
- 30.059 Punkte
- 29.894 Punkte
- 29.643 Punkte
- 29.561 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein kurzfristig eingetrübtes Bild nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs. Solange die SMA200 im Bereich von 30.196 Punkten verteidigt werden kann, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.
Für die heutige Nasdaq 100 Prognose ergibt sich ein leicht negativer Bias. Wir erwarten eine Handelsrange zwischen 30.291 und 30.698 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 45 Prozent, während wir dem bärischen Szenario aktuell 55 Prozent Wahrscheinlichkeit beimessen.
Erwartete Tagesrange: 30.291 bis 30.698 Punkte.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht negativ. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Solange wichtige Unterstützungen halten, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.
Ist der Nasdaq 100 weiterhin im Aufwärtstrend?
Ja. Die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. Rücksetzer gelten aktuell als normale Konsolidierung innerhalb der laufenden Aufwärtsbewegung.
Welche Widerstände sind aktuell wichtig?
Die wichtigsten Widerstände liegen bei 30.530 bis 30.577 Punkten sowie am Allzeithoch bei 30.782 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 31.000 Punkten eröffnen.
Welche Unterstützungen sollten Anleger beachten?
Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 30.445 Punkten, 30.249 Punkten und insbesondere bei 30.196 Punkten. Diese Zone gilt als zentrale Unterstützung für den laufenden Aufwärtstrend.
Was würde die Nasdaq 100 Prognose verbessern?
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und SMA50 im Stundenchart würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen. Anschließend könnte das Allzeithoch erneut in den Fokus rücken.
Was würde das Chartbild im Nasdaq 100 verschlechtern?
Fällt der Nasdaq 100 nachhaltig unter die SMA200 bei rund 30.196 Punkten, würde sich das technische Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären weitere Kursrückgänge wahrscheinlich.
Wie hoch sind die Chancen für steigende Kurse heute?
Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 45 Prozent. Dem bärischen Szenario wird aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent zugeschrieben.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?
Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen 30.291 und 30.698 Punkten erwartet. Diese Spanne bildet die prognostizierte Tagesrange der aktuellen Nasdaq 100 Prognose.
Broadcom Aktie: KI-Umsatz verdoppelt, doch stagnierende Prognose bremst den Kurs – Jetzt Aktien kaufen?📊
DAX Prognose für Donnerstag, 04.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Trump rechnet bereits an diesem Wochenende mit einer Einigung mit dem Iran 📌
BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Ölpreis steigt und Nvidia belastet die Wall Street (03.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.