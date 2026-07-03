Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 03.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze 📉 Nasdaq 100 aktuell zeigte eine Schwankungsbreite von fast 1.000 Punkten und stabilisiert sich zum Wochenschluss.

⚠️ Charttechnik bleibt angeschlagen: Sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart dominiert weiterhin ein bärisches Bild.

🎯 Nasdaq 100 Prognose: Erst oberhalb der SMA200 und SMA50 würde sich das technische Bild nachhaltig aufhellen.

Der Nasdaq 100 aktuell steht nach einem äußerst volatilen Handelstag vor einer richtungsweisenden Sitzung. Nachdem der US-Technologieindex zwischen Tageshoch und Tagestief fast 1.000 Punkte verlor, setzte im späten Handel eine Stabilisierung ein. Diese Erholung setzt sich im vorbörslichen Handel zunächst fort. Dennoch bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Für die Nasdaq 100 Prognose ist entscheidend, ob der Index wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern kann. Solange zentrale Widerstände nicht überwunden werden, bleibt das Chartbild trotz der jüngsten Gegenbewegung überwiegend bärisch. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: Extreme Volatilität prägt den Handel Der Donnerstag verlief für Anleger äußerst turbulent. Die wichtigsten Entwicklungen: 📍 Vorbörslicher Start bei 29.838 Punkten

📈 Zunächst Erholung und Seitwärtsbewegung

🚀 Dynamischer Anstieg am Nachmittag

📉 Nach Handelsbeginn an der Wall Street folgte ein massiver Ausverkauf

📊 Zwischen Tageshoch und Tagestief verlor der Index fast 1.000 Punkte

🔄 Zum Handelsschluss setzte eine Erholung ein, die sich im Frühhandel fortsetzt. Die hohe Volatilität zeigt, wie sensibel der Technologiesektor derzeit auf Marktimpulse reagiert. 📉 Nasdaq 100 Prognose: Stundenchart bleibt bärisch Die kurzfristige Charttechnik liefert weiterhin Warnsignale. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 Der Nasdaq kämpft um die SMA20 bei rund 29.530 Punkten .

📈 Oberhalb wartet bereits die SMA200 bei 29.716 Punkten .

🚧 Darüber stellt die SMA50 bei 29.805 Punkten den nächsten entscheidenden Widerstand dar.

⚠️ Erst ein nachhaltiger Ausbruch über alle drei Durchschnittslinien würde das kurzfristige Chartbild verbessern. Bis dahin bleibt die Nasdaq 100 Prognose aus technischer Sicht vorsichtig. Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📈 Vier-Stunden-Chart: Erholung trifft auf starke Widerstände Auch auf mittelfristiger Ebene bleibt die Ausgangslage herausfordernd. Die wichtigsten Signale: 📉 Die jüngste Erholung läuft aktuell in Richtung der SMA50 .

🚧 Darüber folgen mit SMA200 und SMA20 zwei weitere bedeutende Widerstände.

📊 Alle drei gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander und bilden eine starke technische Hürde.

⚠️ Scheitert die Erholung, könnte das Tagestief erneut getestet werden. Der Vier-Stunden-Chart bestätigt damit die zurückhaltende Nasdaq 100 Prognose. 🎯 Nasdaq 100 Prognose: Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend 📈 Wichtige Widerstände 🎯 29.661 Punkte

🎯 29.716 Punkte

🎯 29.805–29.892 Punkte

🎯 29.914–29.954 Punkte

🎯 30.054 Punkte

🎯 30.303–30.498 Punkte 📉 Wichtige Unterstützungen 📍 29.530 Punkte

📍 29.495–29.413 Punkte

📍 29.273 Punkte

📍 29.117 Punkte

📍 29.067 Punkte

📍 28.955 Punkte Ein nachhaltiger Anstieg über 29.805 Punkte wäre ein erstes positives Signal für die Käufer. 🚀 Long- und Short-Szenario für den Nasdaq 100 Für den heutigen Handel ergeben sich zwei mögliche Szenarien. 🟢 Bullisches Szenario 📈 Verteidigung der Marke von 29.616 Punkten

🎯 Anstieg in Richtung 29.716 Punkte

🚀 Anschließend Test der Widerstandszone um 29.805 bis 29.892 Punkte 🔴 Bärisches Szenario 📉 Rückfall unter 29.616 Punkte

📍 Test der Unterstützung bei 29.530 Punkten

⚠️ Unterhalb von 29.495 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 29.273 Punkten ausweiten. 💡 Marktstimmung bleibt vorsichtig Trotz der Erholung ist die Unsicherheit unter Anlegern weiterhin hoch. Belastungsfaktoren: 💻 Schwäche im Halbleitersektor

📉 Hohe Schwankungsintensität an der Wall Street

🏦 Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank

📊 Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate Entsprechend dürfte die Volatilität auch in den kommenden Handelstagen erhöht bleiben. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung des Nasdaq 100 aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📊 Verhalten des Index an SMA20 , SMA50 und SMA200

💻 Entwicklung der Halbleiter- und KI-Aktien

🏦 Zinserwartungen der Federal Reserve

Weitere US-Konjunkturdaten

📈 Bestätigung der laufenden Erholung Diese Faktoren dürften den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell braucht ein technisches Befreiungssignal Der Nasdaq 100 aktuell versucht nach dem massiven Rückschlag eine Stabilisierung einzuleiten. Die Erholung im vorbörslichen Handel ist zwar ein positives Signal, aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage jedoch angespannt. Erst wenn der Index die wichtigen gleitenden Durchschnitte bei SMA200 und SMA50 nachhaltig zurückerobert, würde sich das technische Gesamtbild deutlich verbessern. Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt daher Vorsicht angebracht. Gelingt der Ausbruch über die genannten Widerstände, könnte sich die Erholung in Richtung 30.000 Punkte fortsetzen. Scheitert der Index hingegen erneut an den Widerständen, dürfte das Tagestief schnell wieder in den Fokus rücken. Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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