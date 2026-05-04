Nasdaq 100 Prognose 04.05.2026 - Aktuelle Nasdaq 100 Analyse & Ausblick

- Bullisches Gesamtbild bleibt intakt
- 28.000 Punkte als zentrale Zielzone
- Rücksetzer bleiben kaufbar
- Bullisches Gesamtbild bleibt intakt
- 28.000 Punkte als zentrale Zielzone
- Rücksetzer bleiben kaufbar
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 27.516 Punkten. Bis zum Mittag gab der Index moderat nach. Es ging in kleineren Abwärtsimpulsen bis knapp unter die 27.450 Punkte. Es gelang den Bullen den Nasdaq zu stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtszuschieben. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Kaufdruck deutlich zu. Es ging im Tageshoch bis knapp über die 27.800 Punkte. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq über der 27.700 Punkte halten und auch einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Bullisches Gesamtbild bleibt intakt: Die Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen stabilen Aufwärtstrend, unterstützt durch die Verteidigung wichtiger gleitender Durchschnitte wie der SMA20 und SMA50.
- 28.000 Punkte als zentrale Zielzone: Laut Nasdaq 100 Prognose rückt die Marke von 28.000 Punkten zunehmend in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
- Rücksetzer bleiben kaufbar: Kurzfristige Schwächephasen werden aktuell als technische Konsolidierungen innerhalb eines übergeordnet bullischen Trends gewertet, solange zentrale Unterstützungen gehalten werden.
Der Nasdaq 100 notierte am Freitagmorgen bei 27.516 Punkten und zeigte zunächst eine leichte Schwächephase. Bis zum Mittag fiel der Index in moderaten Abwärtsbewegungen auf knapp unter 27.450 Punkte. In diesem Bereich gelang jedoch eine Stabilisierung, woraufhin eine deutliche Aufwärtsbewegung einsetzte.
Mit Handelsstart in den USA verstärkte sich der Kaufdruck spürbar. Der Nasdaq 100 erreichte im Tageshoch über 27.800 Punkte und konnte sich bis zum Handelsschluss stabil über der Marke von 27.700 Punkten halten. Der Schlusskurs lag bei 27.735 Punkten.
Diese Entwicklung unterstreicht die weiterhin robuste Marktstruktur im Nasdaq 100.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich ein klar bullisches Bild. Der Index konnte sich über der SMA20 stabilisieren und von dort aus ein neues Allzeithoch erreichen.
- SMA20: aktuell bei 27.720 Punkten
- SMA50: aktuell bei 27.513 Punkten
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auszugehen.
Mögliche Kursziele:
- 27.950 - 27.965 Punkte
- 28.045 - 28.060 Punkte
Unterstützungen:
- SMA20 als kurzfristiger Support
- SMA50 als zentrale Absicherung bei stärkeren Rücksetzern
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten Zeitfenster bestätigt sich die bullische Nasdaq 100 Analyse.
Nach dem Überwinden der SMA200 konnte sich der Index nachhaltig über der SMA20 etablieren. Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, was auf eine stabile Nachfrage hindeutet.
- SMA20 (4h): 27.444 Punkte
- SMA50 (4h): 27.218 Punkte
Solange der Nasdaq 100 über diesen Durchschnittslinien bleibt, bleibt das übergeordnete Chartbild klar positiv.
Nasdaq 100 Prognose für Montag, den 04.05.2026
Der Nasdaq 100 notiert aktuell bei 27.840 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Freitagmorgens.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 27.840 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Ziele:
- 27.858 - 27.860
- 27.877 - 27.879
- 27.893 - 27.895
- 27.911 - 27.913
- 27.945 - 27.947
- 27.981 - 27.983
- 28.011 - 28.013
- 28.045 - 28.047
Darüber hinaus:
- 28.085 - 28.087
- 28.121 - 28.123
- 28.171 - 28.173
- 28.211 - 28.213
- 28.245 - 28.247
Bearishes Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der 27.840-Punkte-Marke, sind folgende Rücksetzer möglich:
- 27.825 - 27.823
- 27.805 - 27.803
- 27.771 - 27.769
- 27.736 - 27.734
- 27.720 - 27.718
- 27.699 - 27.697
Weitere Ziele:
- 27.651 - 27.649
- 27.618 - 27.616
- 27.599 - 27.597
- 27.540 - 27.538
- 27.505 - 27.503
- 27.438 - 27.436
Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse
Widerstände:
- 27.949
- 28.018 - 28.035
- 28.192
- 28.211
- 28.394
Unterstützungen:
- 27.720
- 27.513
- 27.444
- 27.217
- 27.163
- 26.536
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein bullisches Gesamtbild. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominieren die Käufer.
- Bullische Wahrscheinlichkeit: 60 %
- Bearishe Wahrscheinlichkeit: 40 %
Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen:
- 27.667 - 28.139 Punkten
Damit bleibt die Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handelstag leicht aufwärtsgerichtet mit stabiler Tendenz.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse (für Featured Snippets)
Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist leicht bullisch. Solange sich der Index über der Zone um 27.720 Punkte hält, sind weitere Kursanstiege in Richtung 28.000 Punkte und darüber hinaus wahrscheinlich.
Wie lautet die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt ein intaktes Aufwärtsmomentum. Im Stundenchart bleibt das Bild positiv, solange die SMA20 verteidigt wird. Rücksetzer werden aktuell als Kaufgelegenheiten interpretiert.
Welche wichtigen Unterstützungen gibt es im Nasdaq 100?
Wichtige Unterstützungen im Nasdaq 100 liegen bei:
- 27.720 Punkten (SMA20)
- 27.513 Punkten (SMA50)
- 27.444 Punkten (4h SMA20)
Diese Marken sind entscheidend für die Stabilität der aktuellen Aufwärtsbewegung.
Welche Widerstände sind laut Nasdaq 100 Analyse relevant?
Wichtige Widerstände im Nasdaq 100 sind:
- 27.949 Punkte
- 28.018 - 28.035 Punkte
- 28.192 Punkte
Ein Ausbruch über diese Marken könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?
Die Nasdaq 100 Analyse bewertet den Markt aktuell als bullish. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei etwa 60 %, während ein bearishes Szenario mit rund 40 % gewichtet wird.
Welche Kursziele sind in der Nasdaq 100 Prognose relevant?
Auf der Oberseite liegen die nächsten Kursziele bei:
- 27.950 Punkten
- 28.045 Punkten
- 28.100 Punkten
Auf der Unterseite könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 27.600 Punkten auftreten.
Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne laut Nasdaq 100 Prognose?
Die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100 liegt zwischen 27.667 und 28.139 Punkten. Diese Spanne ergibt sich aus der aktuellen technischen Nasdaq 100 Analyse.
Wovon hängt die weitere Entwicklung im Nasdaq 100 ab?
Die weitere Entwicklung im Nasdaq 100 hängt maßgeblich davon ab, ob wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 gehalten werden. Zudem spielt das Verhalten an Widerständen eine zentrale Rolle für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose.
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