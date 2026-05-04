DAX Verlierer: Münchener Rück Aktie unter Druck - Analyse und Ausblick

Zum Xetra-Schluss am Donnerstag (30.04.2026) zeigte sich der deutsche Leitindex uneinheitlich: 30 Werte schlossen im Plus, während 10 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei die Münchener Rück Aktie, die mit einem Minus von 3,34 Prozent das Schlusslicht bildete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Deutsche Börse (-1,12 Prozent) und GEA Group (-1,10 Prozent).

Die Münchener Rück Aktie (MUV2) war damit der schwächste Wert im DAX und stand klar im Fokus der Marktteilnehmer.

Münchener Rück Aktie im Chartcheck - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch 2025 bei 615,80 EUR konnte die Münchener Rück Aktie im Sommer zwar noch einmal zulegen, scheiterte jedoch daran, das Hoch erneut zu erreichen. In der Folge setzte eine Korrektur ein, die erst im Bereich von 515 EUR gestoppt wurde.

Eine anschließende Erholung führte in eine Seitwärtsphase, die zu Jahresbeginn nach unten aufgelöst wurde. Danach dominierte erneut Verkaufsdruck, bis sich die Aktie Ende Januar im Bereich von 500 EUR stabilisieren konnte. Von dort aus kam es zu einer Erholung bis in den Bereich von rund 560 EUR.

Ende April erreichte die Münchener Rück Aktie noch einmal 572 EUR, bevor eine deutliche Schwächephase einsetzte, die den Kurs innerhalb weniger Tage zurück an die 500 EUR-Marke führte.

Am letzten Handelstag entstand ein Abwärts-Gap, das im Tagesverlauf teilweise geschlossen wurde. Sollte der Schlusskurs bestätigt werden, könnte sich eine kurzfristige Erholung fortsetzen. Entscheidend bleibt dabei das Gap bei 521,60 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA50 bei aktuell 541,18 EUR eröffnen.

Scheitert diese Bewegung, bleibt die Münchener Rück Aktie unter Druck. In diesem Fall könnte ein Rücklauf erfolgen, mit dem Ziel, das offene Gap bei 486,50 EUR zu schließen.

Einschätzung (Daily): bärisch

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Münchener Rück Aktie Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich ebenfalls ein angeschlagenes Bild. Zwar konnte sich die Aktie nach einem Tief im Januar erholen, doch der Rücksetzer im März führte unter wichtige Durchschnittslinien.

Die anschließende Erholung brachte ein Jahreshoch bei 572,20 EUR, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Die Unterstützung durch die SMA50 war nur begrenzt wirksam, und zuletzt wurde das Jahrestief erneut getestet und bestätigt.

Solange die Münchener Rück Aktie unter der SMA200 (aktuell 536,92 EUR) notiert, bleibt das technische Bild negativ. Weitere Rücksetzer sind möglich, insbesondere wenn wichtige Unterstützungen nicht halten.

Kurzfristige Erholungen könnten zunächst in Richtung des offenen Gaps laufen. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde das Chartbild aufhellen.

Einschätzung (4h Chart): bärisch

Tagesprognose Münchener Rück Aktie

Kurzfristig ergibt sich eine leicht positive Tendenz, sofern die Stabilisierung bestätigt wird. Insgesamt bleibt die Münchener Rück Aktie jedoch einer der schwächeren Werte im DAX und damit weiterhin im Fokus der DAX Verlierer.

Wichtige Marken der Münchener Rück Aktie

Widerstände:

521,60 EUR (Gap)

536,92 EUR

541,18 EUR

551,81 EUR

Unterstützungen:

503,60 EUR

486,50 EUR (Gap)

473,50 EUR

444,50 EUR (Gap)

Diese Entwicklung unterstreicht die aktuelle Schwäche der Münchener Rück Aktie und erklärt ihre Position unter den DAX Verlierern. Anleger sollten die genannten Schlüsselmarken genau beobachten.

DER DEUTSCHE INDEX