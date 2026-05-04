DAX Gewinner: Deutsche Post Aktie mit starkem Kurssprung im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Post Aktie klarer Spitzenreiter

Chartbild bullisch mit weiterem Potenzial

Wichtige Unterstützungen im Blick

Am Donnerstag (30.04.2026) zeigte sich der Markt insgesamt freundlich: 30 Werte schlossen im Plus, während 10 Aktien Verluste verbuchten. An der Spitze der DAX Gewinner stand klar die Deutsche Post Aktie, die mit einem kräftigen Anstieg von 7,86 Prozent überzeugte. Ebenfalls stark präsentierten sich Bayer mit einem Plus von 5,54 Prozent und Brenntag mit 4,36 Prozent. ► Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL ⚡ Key Takeaways Deutsche Post Aktie klarer Spitzenreiter: Mit +7,86 Prozent war sie der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern und zeigte deutliche relative Stärke.

Mit +7,86 Prozent war sie der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern und zeigte deutliche relative Stärke. Chartbild bullisch mit weiterem Potenzial: Über allen wichtigen Durchschnitten stabilisiert, mit möglichen Kurszielen über dem Jahreshoch bei bis zu 57,50 EUR.

Über allen wichtigen Durchschnitten stabilisiert, mit möglichen Kurszielen über dem Jahreshoch bei bis zu 57,50 EUR. Wichtige Unterstützungen im Blick: Kurzfristige Rücksetzer könnten bis zur SMA20/SMA50 führen, ohne den Aufwärtstrend direkt zu gefährden. DAX Gewinner: Deutsche Post Aktie mit stärkster Performance Die Deutsche Post Aktie war der Top-Performer unter den DAX Gewinnern und beendete den Handel nahe dem Tageshoch. Damit setzte sich das Papier deutlich von den übrigen Indexwerten ab und lieferte ein klares Signal für kurzfristige Stärke. Chartanalyse Deutsche Post Aktie – Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Juni 2025 bewegte sich die Aktie über weite Strecken in einer Seitwärtsphase rund um die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50. Rücksetzer wurden wiederholt aufgefangen, insbesondere die SMA200 erwies sich im September als stabiler Support. Im weiteren Verlauf konnte sich die Deutsche Post Aktie dynamisch erholen und erreichte im Februar ein Hoch bei 51,70 EUR. Nach einer Korrektur stabilisierte sich das Papier erneut und gewann zuletzt deutlich an Momentum. Mit der starken Aufwärtsbewegung am Donnerstag hat sich das Chartbild klar verbessert. Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Mögliche Ziele liegen am Jahreshoch sowie darüber bei 53,00 EUR und 57,50 EUR. Kommt es hingegen zu Gewinnmitnahmen, könnten Rücksetzer in Richtung der SMA20 und SMA50 erfolgen. Diese Bereiche bleiben entscheidend für die kurzfristige Trendrichtung. Einschätzung Daily: bullisch YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart Deutsche Post Aktie Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich die Deutsche Post Aktie stabil. Nach Ausbildung des Jahrestiefs erfolgte eine dynamische Erholung. Besonders die SMA200 fungierte dabei als verlässlicher Support. Der jüngste Anstieg führte die Aktie über alle relevanten Durchschnittslinien, was das bullische Gesamtbild bestätigt. Bleibt die Dynamik erhalten, sind weitere Kursgewinne wahrscheinlich. Sollten kurzfristig Gewinnmitnahmen einsetzen, bieten die SMA50 und SMA20 erste Unterstützungsbereiche. Ein deutlicher Rückfall darunter würde das positive Szenario abschwächen. Einschätzung 4h Chart: bullisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken der Deutsche Post Aktie Widerstände:

51,30 EUR

52,79 EUR

57,07 EUR

57,50 EUR Unterstützungen:

48,54 EUR

48,22 EUR

48,04 EUR

47,57 EUR

47,22 EUR

46,11 EUR (Gap)

43,76 EUR Fazit: Deutsche Post Aktie bleibt Top-Thema unter den DAX Gewinnern Die Deutsche Post Aktie gehört aktuell zu den stärksten Werten im Index und bestätigt ihre Rolle als einer der wichtigsten DAX Gewinner. Solange die Aktie über den relevanten Durchschnittslinien notiert, bleibt das kurzfristige und mittelfristige Bild konstruktiv. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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