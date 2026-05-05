Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 05.05.26 - Aktuelle Einschätzung

Der US-Technologieindex erlebte am Montag einen turbulenten Handelstag. Nachdem der Index am Morgen noch bei 27.840 Punkten notierte, sorgte eine dynamische Schwäche am Abend für einen Rücksetzer bis fast an die 27.500-Punkte-Marke. In der aktuellen Analyse zu Nasdaq 100 Aktuell untersuchen wir, ob die nächtliche Erholung im Frühhandel stabil genug ist, um den übergeordneten Abwärtstrend zu brechen, oder ob die Bären weiterhin das Ruder fest in der Hand halten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

💡 Key Takeaways

Technische Barrieren : Im 1h-Chart notiert der Nasdaq 100 unter den wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200), was die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose auf „bärisch“ stellt.

Erholungstendenz : Trotz der Tagestiefs bei 27.521 Punkten konnte der Index im späten Handel einen Richtungswechsel vollziehen und stabilisierte sich zuletzt über der 27.700er-Marke.

Entscheidungsmarke: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (ca. 27.850 Punkte) würde das Chartbild signifikant aufhellen.

📊 Nasdaq 100 Aktuell: Chartcheck und Trading-Szenarien 🔍

Der Blick auf den heutigen Handel zeigt, dass der Nasdaq 100 versucht, den Abwärtstrend der letzten Sitzungen zu verlassen. Solange der Index jedoch unter den gleitenden Durchschnitten verbleibt, bleibt die Lage für Nasdaq 100 Aktuell fragil.

📈 Bullisches Szenario (Long-Setup)

Können sich die Käufer über der Marke von 27.759 Punkten festsetzen, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Die nächsten Anlaufziele liegen laut unserer Nasdaq 100 Prognose bei:

27.834/36 Punkte (SMA20)

27.850/52 Punkte (SMA50)

28.024/26 Punkte (SMA200)

📉 Bärisches Szenario (Short-Setup)

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.759 Punkten, könnten die Bären den Index erneut unter Druck setzen. In diesem Fall liegen die Abwärtsziele bei:

27.699/97 Punkte

27.599/97 Punkte

27.521 Punkte (Wochentief)

Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📅 Wirtschaftsdaten im Fokus: Impulse für den Tech-Sektor 🗓️

Für die heutige Nasdaq 100 Prognose sind besonders die US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag relevant, die über die Zinsängste der Anleger entscheiden könnten:

14:30 Uhr : US-Handelsbilanzsaldo (März)

16:00 Uhr : ISM Einkaufsmanagerindex (Dienstleistungen) – Ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Stärke der USA.

16:00 Uhr: JOLTS Report (Offene Stellen)

🏁 Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt vorsichtig

Zusammenfassend lässt sich für Nasdaq 100 Aktuell festhalten: Der Index befindet sich in einer klassischen Erholungsbewegung nach einem deutlichen Ausverkauf. Die Wahrscheinlichkeit für einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag liegt heute bei etwa 60 %. Dennoch müssen Trader die Zone um 27.850 Punkte genau beobachten. Erst ein Sprung darüber bestätigt die Bullen und beendet die kurzfristige Korrekturphase.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Frage: Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?

Antwort: Das kurzfristige Chartbild im 1h-Chart ist bärisch, da der Index unter den SMAs notiert. Dennoch wird die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung im Tagesverlauf auf 60 % geschätzt.

Frage: Welche Widerstände sind für Nasdaq 100 Aktuell entscheidend?

Antwort: Wichtige Widerstandszonen liegen bei 27.834 Punkten (SMA20) und der psychologisch wichtigen Marke von 28.000/28.024 Punkten (SMA200).

Frage: Wo liegt die erwartete Tagesrange des Nasdaq 100 heute?

Antwort: Gemäß der aktuellen Einschätzung wird eine Handelsspanne zwischen 27.420 und 28.140 Punkten für den heutigen Dienstag erwartet.