Nasdaq 100 Prognose heute: Schwäche unter wichtigen Durchschnitten - Nasdaq 100 Analyse zum 05.06.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.459 Punkten. Der Nasdaq formatierte direkt am Morgen das Tageshoch. Von hier aus ging es abwärts. Erst gegen Mittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren. Eine nennenswerte Erholung hat sich erst am Nachmittag, nach Aufnahme des offiziellen Handels eingestellt. Es ging bis zum Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch, das kurz vor Handelsschluss formatiert wurde, ist direkt abverkauft worden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt Der Nasdaq 100 ist im Frühhandel unter die SMA50 im Stundenchart gefallen und notiert aktuell auch unter der SMA20. Damit haben die Verkäufer kurzfristig die Kontrolle übernommen. Für eine nachhaltige Erholung muss der Index beide Durchschnittslinien zurückerobern. 2. Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite Trotz der aktuellen Schwäche ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Gelingt die Rückkehr über SMA20 und SMA50, könnte der Nasdaq 100 erneut das Rekordhoch bei 30.782 Punkten anlaufen. Darüber liegen die nächsten Kursziele bei 30.910 und 31.090 Punkten. 3. SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung Rücksetzer bleiben aus technischer Sicht unkritisch, solange sich der Nasdaq 100 oberhalb der SMA200 stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke würde das bullische Gesamtbild deutlich belasten und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 30.459 Punkten und markierte direkt nach Handelsbeginn sein Tageshoch. Anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die den Index bis in die Mittagsstunden belastete. Erst im weiteren Tagesverlauf stabilisierte sich das Marktgeschehen. Mit Eröffnung des offiziellen US-Handels gelang eine Erholung, die bis kurz vor Handelsschluss anhielt. Das erreichte Tageshoch wurde jedoch unmittelbar wieder verkauft.

Mit einer Handelsspanne von 450 Punkten zeigte sich erneut die hohe Volatilität im Nasdaq 100. Der Tagesschluss lag bei 30.458 Punkten und damit nahezu unverändert zum Eröffnungskurs.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart (1H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zunächst an der SMA20, bevor die SMA200 als Unterstützung fungierte. Im späteren Handelsverlauf gelang zwar die Rückkehr über die SMA20, jedoch stoppte die Erholung exakt an der SMA50.

Im frühen Handel am Freitag fiel der Index erneut unter alle drei relevanten Durchschnittslinien:

SMA20: 30.288 Punkte

SMA50: 30.450 Punkte

SMA200: 30.264 Punkte

Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.

Nasdaq 100 Prognose kurzfristig

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, bleibt weiterer Abwärtsdruck wahrscheinlich. Wichtige Unterstützungsbereiche befinden sich bei:

29.935 bis 29.920 Punkten

29.730 bis 29.720 Punkten

29.380 bis 29.365 Punkten

Auf der Oberseite müsste der Index zunächst die SMA200 und anschließend die SMA20 zurückerobern. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder neutralisieren.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart (4H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster präsentiert sich das Bild weiterhin deutlich stabiler. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt mehrfach im Bereich der SMA50 behaupten und von dort Erholungsbewegungen starten.

Aktuelle Durchschnittslinien:

SMA20: 30.467 Punkte

SMA50: 30.291 Punkte

Entscheidend wird sein, ob sich der Index im Bereich der SMA50 stabilisieren kann. Gelingt eine schnelle Rückkehr über die SMA20, würde dies die Chancen auf eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends deutlich erhöhen.

Sollte die SMA50 dagegen nachhaltig unterschritten werden, könnten folgende Zielbereiche aktiviert werden:

29.725 bis 29.710 Punkte

29.100 Punkte

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.143 Punkten und damit 316 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 30.143 Punkten etablieren, rücken folgende Zielzonen in den Fokus:

30.291 bis 30.293 Punkte

30.345 bis 30.347 Punkte

30.399 bis 30.401 Punkte

30.451 bis 30.453 Punkte

30.520 bis 30.522 Punkte

30.578 bis 30.580 Punkte

30.696 bis 30.698 Punkte

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 30.143 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

30.115 bis 30.113 Punkte

30.048 bis 30.046 Punkte

29.989 bis 29.987 Punkte

29.955 bis 29.953 Punkte

Unterhalb von 29.955 Punkten würden sich die Abwärtsziele auf:

29.924 bis 29.922 Punkte

29.871 bis 29.839 Punkte

29.724 bis 29.722 Punkte

29.668 bis 29.666 Punkte

ausweiten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.264 / 30.287 / 30.291 Punkte

30.350 Punkte

30.467 Punkte

30.530 / 30.539 / 30.577 Punkte

30.782 Punkte

30.981 Punkte

Unterstützungen

30.059 Punkte

29.924 Punkte

29.726 Punkte

29.643 Punkte

29.561 Punkte

29.393 Punkte

29.282 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse hat sich durch den Rückfall unter SMA20, SMA50 und SMA200 eingetrübt. Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht. Das übergeordnete Chartbild ist dagegen weiterhin konstruktiv und spricht noch nicht für eine Trendwende.

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine eher seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange: 30.313 bis 30.453 Punkte auf der Oberseite sowie 30.010 bis 29.777 Punkte auf der Unterseite.

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus der xStation 5.