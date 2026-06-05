Nasdaq 100 Prognose heute: Schwäche unter wichtigen Durchschnitten - Nasdaq 100 Analyse zum 05.06.2026

- Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
- Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend intakt
- Leichter Vorteil für die Bären im Tagesverlauf
- Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
- Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend intakt
- Leichter Vorteil für die Bären im Tagesverlauf
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.459 Punkten. Der Nasdaq formatierte direkt am Morgen das Tageshoch. Von hier aus ging es abwärts. Erst gegen Mittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren. Eine nennenswerte Erholung hat sich erst am Nachmittag, nach Aufnahme des offiziellen Handels eingestellt. Es ging bis zum Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch, das kurz vor Handelsschluss formatiert wurde, ist direkt abverkauft worden.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt
Der Nasdaq 100 ist im Frühhandel unter die SMA50 im Stundenchart gefallen und notiert aktuell auch unter der SMA20. Damit haben die Verkäufer kurzfristig die Kontrolle übernommen. Für eine nachhaltige Erholung muss der Index beide Durchschnittslinien zurückerobern.
2. Allzeithoch bleibt weiterhin in Reichweite
Trotz der aktuellen Schwäche ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Gelingt die Rückkehr über SMA20 und SMA50, könnte der Nasdaq 100 erneut das Rekordhoch bei 30.782 Punkten anlaufen. Darüber liegen die nächsten Kursziele bei 30.910 und 31.090 Punkten.
3. SMA200 bei 30.196 Punkten ist die entscheidende Unterstützung
Rücksetzer bleiben aus technischer Sicht unkritisch, solange sich der Nasdaq 100 oberhalb der SMA200 stabilisieren kann. Ein Bruch dieser Marke würde das bullische Gesamtbild deutlich belasten und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 30.459 Punkten und markierte direkt nach Handelsbeginn sein Tageshoch. Anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die den Index bis in die Mittagsstunden belastete. Erst im weiteren Tagesverlauf stabilisierte sich das Marktgeschehen. Mit Eröffnung des offiziellen US-Handels gelang eine Erholung, die bis kurz vor Handelsschluss anhielt. Das erreichte Tageshoch wurde jedoch unmittelbar wieder verkauft.
Mit einer Handelsspanne von 450 Punkten zeigte sich erneut die hohe Volatilität im Nasdaq 100. Der Tagesschluss lag bei 30.458 Punkten und damit nahezu unverändert zum Eröffnungskurs.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart (1H)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zunächst an der SMA20, bevor die SMA200 als Unterstützung fungierte. Im späteren Handelsverlauf gelang zwar die Rückkehr über die SMA20, jedoch stoppte die Erholung exakt an der SMA50.
Im frühen Handel am Freitag fiel der Index erneut unter alle drei relevanten Durchschnittslinien:
- SMA20: 30.288 Punkte
- SMA50: 30.450 Punkte
- SMA200: 30.264 Punkte
Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.
Nasdaq 100 Prognose kurzfristig
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, bleibt weiterer Abwärtsdruck wahrscheinlich. Wichtige Unterstützungsbereiche befinden sich bei:
- 29.935 bis 29.920 Punkten
- 29.730 bis 29.720 Punkten
- 29.380 bis 29.365 Punkten
Auf der Oberseite müsste der Index zunächst die SMA200 und anschließend die SMA20 zurückerobern. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder neutralisieren.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart (4H)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster präsentiert sich das Bild weiterhin deutlich stabiler. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt mehrfach im Bereich der SMA50 behaupten und von dort Erholungsbewegungen starten.
Aktuelle Durchschnittslinien:
- SMA20: 30.467 Punkte
- SMA50: 30.291 Punkte
Entscheidend wird sein, ob sich der Index im Bereich der SMA50 stabilisieren kann. Gelingt eine schnelle Rückkehr über die SMA20, würde dies die Chancen auf eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends deutlich erhöhen.
Sollte die SMA50 dagegen nachhaltig unterschritten werden, könnten folgende Zielbereiche aktiviert werden:
- 29.725 bis 29.710 Punkte
- 29.100 Punkte
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.143 Punkten und damit 316 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 30.143 Punkten etablieren, rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
- 30.291 bis 30.293 Punkte
- 30.345 bis 30.347 Punkte
- 30.399 bis 30.401 Punkte
- 30.451 bis 30.453 Punkte
- 30.520 bis 30.522 Punkte
- 30.578 bis 30.580 Punkte
- 30.696 bis 30.698 Punkte
Bärisches Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 30.143 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 30.115 bis 30.113 Punkte
- 30.048 bis 30.046 Punkte
- 29.989 bis 29.987 Punkte
- 29.955 bis 29.953 Punkte
Unterhalb von 29.955 Punkten würden sich die Abwärtsziele auf:
- 29.924 bis 29.922 Punkte
- 29.871 bis 29.839 Punkte
- 29.724 bis 29.722 Punkte
- 29.668 bis 29.666 Punkte
ausweiten.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 30.264 / 30.287 / 30.291 Punkte
- 30.350 Punkte
- 30.467 Punkte
- 30.530 / 30.539 / 30.577 Punkte
- 30.782 Punkte
- 30.981 Punkte
Unterstützungen
- 30.059 Punkte
- 29.924 Punkte
- 29.726 Punkte
- 29.643 Punkte
- 29.561 Punkte
- 29.393 Punkte
- 29.282 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse hat sich durch den Rückfall unter SMA20, SMA50 und SMA200 eingetrübt. Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht. Das übergeordnete Chartbild ist dagegen weiterhin konstruktiv und spricht noch nicht für eine Trendwende.
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine eher seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55 %
Erwartete Tagesrange: 30.313 bis 30.453 Punkte auf der Oberseite sowie 30.010 bis 29.777 Punkte auf der Unterseite.
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus der xStation 5.
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