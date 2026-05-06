Nasdaq 100 Prognose heute: Neue Allzeithochs im Fokus - Nasdaq 100 Analyse für den 06.05.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.759 Punkten. Bereits am Morgen formatierte der Index sein Tagestief. Von hier aus ging es dynamisch aufwärts. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder zurückgekauft. Der Nasdaq formatierte im Handel gestern ein neues Allzeithoch.

Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Der Nasdaq 100 bleibt klar im Aufwärtstrend und hat erneut ein Allzeithoch markiert - das kurzfristige und übergeordnete Chartbild bleibt bullisch.

Solange der Index oberhalb der SMA20 bei rund 28.100 Punkten notiert, bleiben weitere Kursziele bis in den Bereich von 28.600 Punkten möglich.

Rücksetzer werden aktuell konsequent gekauft - erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 und später unter die SMA50 würde das positive Momentum abschwächen.

Der Nasdaq 100 setzte seine Aufwärtsbewegung auch am Dienstag dynamisch fort und markierte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Bereits am Morgen wurde das Tagestief ausgebildet, anschließend dominierten die Bullen das Handelsgeschehen nahezu durchgehend. Rücksetzer wurden konsequent gekauft, wodurch sich der Index bis zum Handelsschluss deutlich im Plus behaupten konnte.

Auch im Frühhandel am Mittwoch zeigt sich der Technologiesektor weiter fest. Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.263 Punkten und damit rund 504 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Rückblick auf die letzte Handelssitzung

Daten 05.05. 04.05. Tageshoch 28.094 27.855 Tagestief 27.725 27.521 Tagesschluss 28.043 27.684 Handelsspanne 369 Punkte 334 Punkte

Die erwartete Tagesrange wurde auf der Oberseite vollständig abgearbeitet. Besonders auffällig war die hohe Kaufbereitschaft bei kleineren Rücksetzern.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart bleibt das technische Bild klar bullisch. Der Nasdaq 100 notiert weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 28.102 Punkten verläuft. Solange der Index per Stundenschluss über dieser Durchschnittslinie bleibt, dürfte die Aufwärtsbewegung intakt bleiben.

Mögliche nächste Kursziele auf der Oberseite liegen bei:

28.550 bis 28.565 Punkten

28.785 bis 28.805 Punkten

Rücksetzer an die SMA20 könnten weiterhin als technische Kaufgelegenheiten interpretiert werden. Erst wenn diese Unterstützung nachhaltig aufgegeben wird, könnte sich das Chartbild kurzfristig eintrüben.

In diesem Fall wären folgende Unterstützungen relevant:

SMA50 bei aktuell 27.889 Punkten

Unterstützungsbereich um 27.760 Punkte

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose

Das kurzfristige Chartbild bleibt bullisch.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die starke technische Verfassung des Nasdaq 100. Nachdem der Index bereits vor einigen Wochen die SMA200 überwinden konnte, etablierte sich der Markt oberhalb der SMA20 bei aktuell 27.853 Punkten.

Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie wurden zuletzt schnell zurückgekauft. Dadurch bleibt die mittelfristige Struktur konstruktiv.

Wichtige Unterstützungen im übergeordneten Bild:

SMA20 bei 27.853 Punkten

SMA50 bei 27.481 Punkten

Solange diese Marken verteidigt werden können, bleibt die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose positiv.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose

Das mittelfristige Chartbild bleibt bullisch.

Nasdaq 100 Prognose für Mittwoch, den 06.05.2026

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 über 28.263 Punkten etablieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:

28.278 bis 28.280 Punkte

28.311 bis 28.313 Punkte

28.358 bis 28.360 Punkte

28.405 bis 28.407 Punkte

28.420 bis 28.422 Punkte

Darüber rücken weitere Ziele in den Fokus:

28.488 bis 28.490 Punkte

28.535 bis 28.537 Punkte

28.571 bis 28.573 Punkte

28.603 bis 28.605 Punkte

Bearishes Szenario

Kann sich der Index nicht über 28.263 Punkten halten, wären folgende Rücklaufziele möglich:

28.229 bis 28.227 Punkte

28.191 bis 28.189 Punkte

28.145 bis 28.143 Punkte

28.088 bis 28.086 Punkte

28.023 bis 28.021 Punkte

Unterhalb von 27.975 Punkten könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen in Richtung:

27.925 bis 27.923 Punkte

27.888 bis 27.886 Punkte

27.848 bis 27.846 Punkte

27.761 bis 27.759 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

28.349 Punkte

28.511 bis 28.595 Punkte

28.735 Punkte

28.995 Punkte

29.118 Punkte

Unterstützungen

28.102 Punkte

27.889 bis 27.853 Punkte

27.481 bis 27.421 Punkte

27.325 Punkte

27.284 Punkte

26.906 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Prognose

Der Nasdaq 100 präsentiert sich weiterhin in einer sehr starken technischen Verfassung. Neue Allzeithochs sowie die stabile Notierung oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte sprechen aktuell klar für die Bullen.

Solange die SMA20 im Stunden- und 4-Stunden-Chart verteidigt werden kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Index seine Rally fortsetzt und weitere Rekordstände anläuft.

Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 28.343 bis 28.522 Punkte

Unterseite: 28.143 bis 28.003 Punkte

Wahrscheinlichkeiten

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Der Index handelt auf Rekordniveau und zeigt weiterhin starke Aufwärtsdynamik. Solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden, sind weitere Allzeithochs möglich.

Warum steigt der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 profitiert derzeit vor allem von der Stärke großer Technologiewerte, positiver Marktstimmung und anhaltendem Kaufinteresse bei Rücksetzern. Zudem unterstützen stabile Unternehmensdaten und die Erwartung sinkender Zinsen die Aufwärtsbewegung.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse wichtig?

Wichtige Widerstände liegen aktuell bei 28.349 Punkten sowie darüber bei 28.511 und 28.735 Punkten. Bedeutende Unterstützungen befinden sich bei 28.102 Punkten sowie im Bereich von 27.889 bis 27.853 Punkten.

Ist der Nasdaq 100 weiterhin bullisch?

Ja, sowohl das kurzfristige als auch das übergeordnete Chartbild bleiben bullisch. Der Nasdaq 100 notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte wie der SMA20 und SMA50.

Welche Risiken gibt es aktuell für den Nasdaq 100?

Risiken bestehen vor allem bei einem nachhaltigen Rückfall unter die SMA20 und später unter die SMA50. Dies könnte eine größere Konsolidierung oder kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Oberseite?

Die nächsten Kursziele liegen laut aktueller Nasdaq 100 Analyse bei 28.550 Punkten sowie im weiteren Verlauf im Bereich von 28.785 bis 28.805 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Auf Basis des aktuellen Marktsetups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario derzeit bei 55 %, während das bearishe Szenario mit 45 % bewertet wird.