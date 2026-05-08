Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Nasdaq 100 Analyse vor neuen Rekordhochs

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.623 Punkten. Bis zum Nachmittag ging es in einer Box seitwärts. Kaufinteresse stellte sich direkt mit Aufnahme des offiziellen Handels ein. Der Index lief direkt aufwärts an ein neues Allzeithoch, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft worden ist. Der Nasdaq konnte sich am Abend über der 28.450 Punkte-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch, solange sich der Index oberhalb der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart behaupten kann.

Oberhalb des Allzeithochs bei 28.857 Punkten rücken die nächsten Kursziele bei 29.050 bis 29.080 Punkten in den Fokus.

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis in den Bereich von 28.200 Punkten auslösen.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.623 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst über Stunden seitwärts. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte jedoch deutlicher Kaufdruck ein. Der Index markierte ein neues Allzeithoch bei 28.857 Punkten, konnte dieses Niveau allerdings nicht behaupten. Im weiteren Handelsverlauf kam es zu Gewinnmitnahmen, bevor sich der Nasdaq 100 am Abend oberhalb der Marke von 28.450 Punkten stabilisieren konnte.

Die Handelsspanne lag bei 390 Punkten und damit etwas unter dem Niveau des Vortages.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer im Bereich der SMA50 stabilisieren und anschließend wieder über die SMA20 zurücklaufen.

Wichtig bleibt nun, dass die Käufer den Index nachhaltig oberhalb der SMA20 halten können. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung direkt fortgesetzt werden. Oberhalb des aktuellen Rekordhochs rücken insbesondere die nächsten Zielzonen bei 29.050/70 Punkten sowie bei 29.245/65 Punkten in den Fokus.

Sollte die SMA20 dagegen per Stundenschluss unterschritten werden, könnte sich die Schwäche zunächst erneut an der SMA50 stabilisieren. Kritisch würde das Chartbild erst unterhalb der SMA50 werden. In diesem Fall wären Rücksetzer bis 28.185/65 Punkte oder sogar bis 28.010/27.990 Punkte denkbar.

Technische Marken im Überblick

SMA20 (1h): 28.653 Punkte

SMA50 (1h): 28.558 Punkte

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt die technische Ausgangslage positiv. Der Nasdaq 100 konnte sich nach dem Überwinden der SMA200 dynamisch weiter nach oben schieben und etablierte sich zuletzt erneut oberhalb der SMA20.

Rücksetzer an die SMA20 wurden in den vergangenen Handelstagen konsequent gekauft. Solange dieses Muster intakt bleibt, behalten die Bullen klar die Kontrolle über den Markt.

Die SMA50 im 4h-Chart stellt darunter eine zusätzliche mittelfristige Unterstützung dar. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Durchschnittslinie würde das aktuell bullische Gesamtbild eintrüben.

Relevante gleitende Durchschnitte

SMA20 (4h): 28.402 Punkte

SMA50 (4h): 27.811 Punkte

SMA200 (4h): 25.813 Punkte

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose

Die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse bleibt weiterhin bullisch.

Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handelstag

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.719 Punkten und damit 96 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.719 Punkten etablieren, könnten die nächsten Kursziele bei:

28.741/43 Punkten

28.756/58 Punkten

28.771/73 Punkten

28.806/08 Punkten

28.845/47 Punkten

angelaufen werden.

Oberhalb von 28.845 Punkten rücken anschließend weitere Ziele bei:

28.901/03 Punkten

28.954/56 Punkten

28.995/97 Punkten

29.042/44 Punkten

29.078/80 Punkten

in den Fokus.

Bearishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 dagegen nicht oberhalb von 28.719 Punkten halten, könnten Rücksetzer in Richtung:

28.698/96 Punkten

28.655/53 Punkten

28.616/14 Punkten

28.579/77 Punkten

28.544/42 Punkten

28.494/92 Punkten

folgen.

Unterhalb von 28.429 Punkten wären weitere Abschläge bis:

28.395/93 Punkten

28.356/54 Punkten

28.320/18 Punkten

28.267/65 Punkten

28.211/09 Punkten

28.191/89 Punkten

möglich.

Nasdaq 100 Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

28.735 Punkte

28.857 Punkte

28.995 Punkte

29.118 Punkte

Unterstützungen

28.653 Punkte

28.558 Punkte

28.127 Punkte

27.811 Punkte

27.757 Punkte

27.613 Punkte

27.594/21 Punkte

27.493/01 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt zum Wochenschluss insgesamt positiv. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 stabilisieren kann, bleiben neue Rekordhochs möglich. Besonders die Zone um 29.000 Punkte dürfte kurzfristig in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Für den heutigen Handelstag rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Marktumfeld.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.508 Punkten und 28.937 Punkten.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Solange sich der Index oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte wie der SMA20 halten kann, sind weitere Rekordhochs und Kursziele oberhalb von 29.000 Punkten möglich.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse wichtig?

Wichtige Widerstände liegen aktuell bei 28.857 Punkten sowie bei 29.000 Punkten. Relevante Unterstützungen befinden sich bei 28.653 Punkten und 28.558 Punkten.

Ist der Nasdaq 100 kurzfristig bullish oder bearish?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein bullisches Bild. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 könnte das Chartbild deutlich eintrüben.

Welche Rolle spielen SMA20 und SMA50 im Nasdaq 100?

Die SMA20 dient aktuell als kurzfristige Trendunterstützung. Die SMA50 stellt eine wichtige Absicherung für das mittelfristige Chartbild dar. Solange beide Durchschnittslinien halten, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

Wie hoch kann der Nasdaq 100 steigen?

Sollte der Nasdaq 100 das aktuelle Allzeithoch überwinden, liegen die nächsten technischen Kursziele im Bereich von 29.050 bis 29.265 Punkten.

Welche Risiken bestehen aktuell für den Nasdaq 100?

Risiken entstehen vor allem bei einem Rückfall unter die SMA50. In diesem Fall könnten Rücksetzer bis in den Bereich von 28.200 Punkten folgen.