Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Nasdaq 100 Analyse zum 11.05.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.719 Punkten. Das Tagestief formatierte der Index bereits am Morgen. Es ging bis zum Nachmittag in moderaten Impulsen aufwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein. Der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen über die 29.000 Punkte-Marke an ein neues Allzeithoch schieben. Der Index ging am Tageshoch aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt klar bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart notiert. Neue Allzeithochs sprechen weiterhin für Trendstärke.

Im kurzfristigen Handel rückt die Zone um 29.495 bis 29.515 Punkte als nächstes wichtiges Kursziel in den Fokus. Darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 29.755 Punkte fortsetzen.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.113 Punkten (SMA20) sowie 28.839 Punkten (SMA50). Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marken würde das positive Nasdaq 100 Chartbild eintrüben.

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 28.719 Punkten in den Handel und setzte bereits am Morgen das Tagestief bei 28.698 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf dominierte Kaufinteresse, insbesondere nach Aufnahme des offiziellen US-Handels. Der Index konnte dynamisch über die psychologisch wichtige Marke von 29.000 Punkten ausbrechen und markierte im Zuge dessen ein neues Allzeithoch bei 29.250 Punkten. Der Handel wurde direkt am Tageshoch beendet - ein klar bullisches Signal für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 durchgehend über der SMA20, die aktuell bei 29.113 Punkten verläuft. Auffällig ist, dass der Index diese Durchschnittslinie im gesamten Freitagshandel nicht mehr getestet hat. Dies unterstreicht die aktuell hohe Trendstabilität.

Die technische Nasdaq 100 Analyse bleibt unverändert positiv:

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsdynamik intakt.

Oberhalb dieser Marke könnten die nächsten relevanten Zielzonen bei 29.495/515 Punkten sowie 29.755/775 Punkten aktiviert werden.

Rücksetzer dürften zunächst an der SMA20 aufgefangen werden.

Sollte dieser Support brechen, bietet die SMA50 bei aktuell 28.839 Punkten eine weitere wichtige Unterstützung.

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das bullische Stundenchartbild erstmals deutlich eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose:

Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart präsentiert sich der Nasdaq 100 weiterhin konstruktiv. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 bei aktuell 25.939 Punkten konnte sich der Index oberhalb der SMA20 bei derzeit 28.712 Punkten etablieren.

Zwischenzeitliche Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie wurden in den vergangenen Handelstagen schnell zurückgekauft. Dieses Verhalten bestätigt die starke Marktstruktur auf der übergeordneten Zeitebene.

Für die weitere Nasdaq 100 Prognose gilt:

Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Hochs erhöht.

Die SMA20 fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung.

Darunter könnte die SMA50 bei aktuell 28.017 Punkten zusätzlichen Halt bieten.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose:

Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute, 11.05.2026

Der Nasdaq 100 notiert am Montagmorgen bei 29.239 Punkten und damit rund 520 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.239 Punkten stabilisieren, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

29.251/253 Punkte

29.274/276 Punkte

29.310/312 Punkte

29.347/349 Punkte

29.395/397 Punkte

29.445/447 Punkte

Oberhalb dieser Zone könnten weitere Ziele bei:

29.515/517 Punkten

29.581/583 Punkten

29.651/653 Punkten

29.668/670 Punkten

aktiviert werden.

Bearishes Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Stabilisierung über 29.239 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

29.220/218 Punkte

29.188/186 Punkte

29.150/148 Punkte

29.115/113 Punkte

29.056/054 Punkte

28.990/988 Punkte

Unterhalb dieser Zone würde sich das Abwärtspotenzial ausweiten in Richtung:

28.949/947 Punkte

28.899/897 Punkte

28.848/846 Punkte

28.791/789 Punkte

28.724/722 Punkte

28.708/706 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

29.411 Punkte

29.858 Punkte

30.025 Punkte

Unterstützungen

29.113 Punkte

28.839 Punkte

28.460 Punkte

28.127 Punkte

28.059 Punkte

27.955 Punkte

27.764 Punkte

27.613 Punkte

Tageserwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Marktumfeld.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 29.365 bis 29.547 Punkte

Unterseite: 29.148 bis 28.913 Punkte

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse sowie den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Solange der Index oberhalb der wichtigen Unterstützungen bei 29.113 Punkten und 28.839 Punkten notiert, bestehen Chancen auf weitere Allzeithochs.

Welche Kursziele sind beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Kurzfristig liegen die nächsten wichtigen Kursziele bei 29.495 bis 29.515 Punkten. Darüber könnte der Nasdaq 100 mittelfristig in Richtung 29.755 Punkte steigen.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq 100 entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 29.113 Punkten (SMA20) sowie bei 28.839 Punkten (SMA50). Diese Marken sind aus technischer Sicht entscheidend für das bullische Chartbild.

Warum ist die Nasdaq 100 Analyse derzeit bullisch?

Die Nasdaq 100 Analyse bleibt positiv, da der Index neue Allzeithochs erreicht hat und sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert.

Was könnte die bullische Nasdaq 100 Prognose gefährden?

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 bei 28.839 Punkten könnte das kurzfristig positive Momentum abschwächen und eine größere Konsolidierung einleiten.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq 100 Analyse?

Die SMA20 dient aktuell als zentrale kurzfristige Unterstützung. Solange der Nasdaq 100 darüber handelt, bleibt der Aufwärtstrend technisch intakt.

Ist der Nasdaq 100 aktuell eher ein Kauf oder Verkauf?

Aus technischer Sicht dominiert aktuell das bullische Szenario. Rücksetzer könnten weiterhin als Kaufgelegenheiten interpretiert werden, solange wichtige Unterstützungen halten.