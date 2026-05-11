Was gibt es diese Woche zu beachten❓

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran dominieren die Märkte

Aufmerksamkeit richtet sich nun auf entscheidende Makro- und Politiktermine

Europäische Aktienmärkte dürften unter Druck bleiben

Trump lehnte die Antwort des Iran auf den Friedensvorschlag ab und bezeichnete sie in einem Beitrag auf Truth Social als „VÖLLIG INAKZEPTABEL“, was einen massiven Ausverkauf an den Märkten auslöste. Die Ölpreise eröffneten die Woche als Reaktion auf die diplomatische Pattsituation zwischen den USA und dem Iran deutlich höher, während der US-Dollar zulegte und damit Gold und andere Edelmetalle nach unten drückte. Angesichts der sich wandelnden Marktstimmung kam auch die Aufwärtsdynamik der wichtigsten Indizes zum Erliegen. Die entscheidende Frage lautet nun: „Wie geht es weiter?“ Die Anleger werden ihre Aufmerksamkeit erneut auf die geopolitische Lage richten, da diese wahrscheinlich der Haupttreiber der Marktvolatilität bleiben wird. Außerdem lohnt es sich, Folgendes im Auge zu behalten: Der wichtigste Risikofaktor ist die weitere Entwicklung der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran – jedes Anzeichen einer Eskalation (z. B. die Bestätigung militärischer Maßnahmen gegen Nuklearanlagen) könnte die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen und Aktien schwächen. Am Dienstag findet ein Treffen von 40 Verteidigungsministern zur Straße von Hormus statt – es lohnt sich, die Erklärungen im Auge zu behalten.

Die US-Verbraucherpreisindexdaten und Einzelhandelsumsätze dieser Woche werden die Stimmung rund um die Fed prägen; PIMCO signalisiert bereits, dass Zinssenkungen vom Tisch sind.

Der Gipfel zwischen Trump und Xi (13.–15. Mai) – ein potenzieller Wendepunkt für Handel, Sanktionen und die Lage im Iran; die Märkte werden sich im Vorfeld positionieren.

Die europäischen Märkte dürften unter Druck eröffnen: höhere Energiepreise, schwächere globale Stimmung, geopolitische Spannungen – ein negatives Umfeld für den DAX, den CAC und den Euro Stoxx 50 Montag, 11. Mai 3:30 Uhr - China, VPI-Zahlen für den April Dienstag, 12. Mai 08:00 Uhr - Deutschland, VPI-Zahlen für den April

08:30 Uhr - Schweiz, PPI-Zahlen für den April

14:30 Uhr - USA, VPI-Zahlen für den April

22:40 Uhr - API Rohöl Inventarwerte Mittwoch, 13. Mai 08:45 Uhr - Frankreich, VPI-Zahlen für den April

09:00 Uhr - Tschechien, VPI-Zahlen für den April

09:30 Uhr - Schweden, Riksbank Protokoll

11:00 Uhr - Eurozone, Q1 BIP-Zahlen

14:30 Uhr - USA, PPI-Zahlen für den April

16:30 Uhr - USA, Veränderungen der Rohölbestände (EIA) Donnerstag, 14. Mai Ganztägig - Trump's Besuch in China

Ganztägig - Bankfeiertag in den USA und der Schweiz

08:00 Uhr - UK, BIP-Werte für den März

09:00 Uhr - Spanien, VPI-Zahlen für den April

09:30 Uhr - Polen, Q1 BIP-Zahlen

14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsverkäufe im April

14:30 Uhr - USA, Wöchentliche Arbeitslosenzahlen

16:30 Uhr - USA, EIA-Daten zu den Gasvorräten Freitag, 15. Mai Ganztägig - Trump's Besuch in China

09:30 Uhr - Polen, VPI-Zahlen für den April

15:15 Uhr - USA, Industrieproduktion für den April Ein detaillierter makroökonomischer Kalender für die gesamte Woche. Quelle: XTB Research, Bloomberg Financial Lp Ein detaillierter Unternehmenskalender für die gesamte Woche. Quelle: XTB Research, Bloomberg Financial LP SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.