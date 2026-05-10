📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 20 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Setzt sich die Rallye trotz Konjunkturflaute fort?

Die DAX Prognose für die KW 20/2026 zeigt ein spannendes Tauziehen zwischen schwachen Fundamentaldaten und technischer Stärke. Während das IW die Wachstumserwartungen für Deutschland drastisch senkt, verteidigt der DAX charttechnisch wichtige Durchschnittslinien. In unserem Ausblick analysieren wir, ob die Marke von 24.382 Punkten als Sprungbrett für ein neues Allzeithoch dient oder ob der Verkaufsdruck der Vorwoche anhält.

DAX Ausblick: Die aktuelle DAX Prognose ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % bullisch einzustufen. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (24.194 Punkte) notiert, bleibt das Kursziel Allzeithoch aktiv. Ein Fall unter die SMA200 (24.119 Punkte) würde das Chartbild hingegen eintrüben.

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Konjunktur-Dämpfer: Das IW senkt die BIP-Prognose 2026 auf 0,4 % – Energiepreise und Geopolitik belasten die Stimmung.

US-Impulse: Ein starker US-Arbeitsmarkt stützt das globale Sentiment, während deutsche Industrieaufträge für einen Silberstreif sorgen.

Charttechnik: Der DAX aktuell befindet sich im "Bull-Modus", solange er die Zone um 24.120/24.195 Punkte (SMA20/200) verteidigt.

Wichtige Marken: * Widerstand: 24.533 und 25.144 Punkte (Wochenhoch). Unterstützung: 24.316 und 23.659 Punkte (SMA50).

Tendenz: Seitwärts / Aufwärts mit Fokus auf Trendbestätigung über der 24.382-Punkte-Marke.



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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 10.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Marktradar: Rahmenbedingungen für den DAX

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Wachstumsprognose 2026 für Deutschland deutlich auf nur noch 0,4 Prozent gesenkt. Damit ist das Institut wesentlich pessimistischer als die Bundesregierung.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 10.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Hauptbelastungsfaktoren für den DAX aktuell:

Weiterhin geopolitische Spannungen (Irankrieg).

Unverändert steigende Energiepreise und Rohstoff-Lieferengpässe.

Schwacher Konsum und rückläufige Exporte.

Positiver Lichtblick: Ein starkes Anziehen der Industrieaufträge stützt die Stimmung moderat.

Im Gegensatz dazu zeigten sich die US-Arbeitsmarktdaten im April mit 115.000 neu geschaffenen Stellen (Erwartung: 62.000) robust. Die US-Arbeitslosenquote verharrt stabil bei 4,3 %.

🔍 DAX Rückblick: Volatilität prägt das Bild (04.05. – 08.05.2026)

Der DAX startete bei 24.362 Punkten in die Vorwoche. Nach einem frühen Wochentief am Montag folgte eine dynamische Erholung bis auf das Wochenhoch bei 25.144 Punkten. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beendete der Index die Woche bei 24.382 Punkten. Damit verzeichnete der DAX den elften Wochengewinn in diesem Jahr – bei einer überdurchschnittlich hohen Range von 947 Punkten.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit Überschreiten der 24.886/88 Punkte damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 24.910/12 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📊 DAX Prognose: Technische Analyse & Chartcheck

Daily Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 10.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart notiert der DAX aktuell oberhalb der wichtigen SMA200 (24.119 Punkte) und der SMA20 (24.194 Punkte).

Bullisches Szenario: Solange der Tagesschlusskurs über der SMA20 bleibt, ist der Weg in Richtung Allzeithoch frei. Ziele liegen bei 24.385/410 Punkten.

Bärisches Szenario: Ein Schlusskurs unter der SMA50 (23.659 Punkte) würde das Bild nachhaltig eintrüben.

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 10.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Bild ist neutral bis bullisch. Der DAX konnte sich über die SMA20 und SMA50 schieben, geriet am Donnerstag jedoch unter Verkaufsdruck. Die SMA50 dient aktuell als wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiges Lösen von der SMA20 nach oben ist notwendig, um die bullische Dynamik zu bestätigen.

📈 DAX Prognose: Wichtige Kursmarken für die Kalenderwoche 20

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 24.407 / 24.533 24.316 / 24.282 24.611 / 24.635 24.199 / 24.175 (Intraday) 24.877 / 25.111 24.052 / 23.962 Allzeithoch Bereich 23.659 (SMA50)

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Gelingt es den Bullen, den DAX über der Marke von 24.382 Punkten zu halten, liegen die nächsten Anlaufziele gestaffelt im Bereich:

24.410 → 24.533 → 24.678 Punkte.

Bei hoher Dynamik ist ein Durchmarsch bis in den Bereich von 25.098 Punkten möglich.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der Index unter 24.382 Punkte, könnten die Bären das Ruder übernehmen. Mögliche Zielmarken:

24.287 → 24.116 (SMA200 Bereich) → 23.960 Punkte.

Unterhalb von 23.845 Punkten drohen Abverkäufe bis auf 23.571 Punkte.

💡 Experten Fazit & Tendenz für den DAX aktuell

Für die kommende Handelswoche (KW 20 / 2026) erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

DAX Prognose Kurz-Check: Entscheidend bleibt der Halt über der SMA200. Solange diese Basis steht, bleibt das übergeordnete Chartbild konstruktiv.

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❓ FAQ: DAX Aktuell – Die wichtigsten Fragen zur DAX Prognose

1. Wie lautet die DAX Prognose für die Kalenderwoche 20?

Die aktuelle DAX Prognose für die KW 20 / 2026 ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % bullisch (aufwärts) und zu 45 % bärisch (abwärts) einzustufen. Die übergeordnete Tendenz wird als seitwärts / aufwärts eingeschätzt, sofern der Index wichtige charttechnische Unterstützungen verteidigen kann.

2. Welche Faktoren belasten den DAX aktuell fundamental?

Die Stimmung im DAX wird derzeit durch drei Hauptfaktoren gebremst:

Die Senkung der Wachstumsprognose für Deutschland auf 0,4 % durch das IW.

Geopolitische Unsicherheiten durch den Irankrieg .

Hohe Energiepreise und anhaltende Lieferprobleme bei Rohstoffen.

3. Wo liegen die wichtigsten charttechnischen Unterstützungen im DAX?

Für den DAX aktuell sind vor allem zwei Durchschnittslinien im Tageschart entscheidend:

Die SMA20 bei 24.194 Punkten .

Die SMA200 bei 24.119 Punkten. Ein nachhaltiger Verbleib über diesen Marken ist die Voraussetzung für weitere Kursgewinne.

4. Welche Kursziele hat der DAX auf der Oberseite?

Sollte der DAX die Marke von 24.382 Punkten halten, liegen die nächsten Widerstände bei 24.533 und 24.635 Punkten. Bei einer Fortsetzung der Bullen-Rallye rückt das jüngste Wochenhoch bei 25.144 Punkten sowie das Allzeithoch wieder in den Fokus.

5. Wie haben die US-Arbeitsmarktdaten den DAX beeinflusst?

Die US-Arbeitsmarktdaten im April fielen mit 115.000 neuen Stellen besser aus als die erwarteten 62.000. Diese positive Überraschung stützt das globale Sentiment und wirkt als stabilisierender Faktor für den DAX, da sie eine gewisse Resilienz der US-Wirtschaft signalisiert.

6. Wann trübt sich das Chartbild für den DAX bärisch ein?

Ein technisches Verkaufssignal würde entstehen, wenn der DAX per Tagesschluss unter die SMA50 (aktuell bei 23.659 Punkten) fällt. In diesem Szenario müsste mit weiteren Abgaben in Richtung des 23,6 % Retracements gerechnet werden, was die aktuelle DAX Prognose neutralisieren würde.

7. Was ist die erwartete Handelsspanne (Range) im DAX?

Basierend auf der Vorwoche ist die Volatilität im DAX erhöht. Die Range lag zuletzt bei 947 Punkten, was über dem Jahresdurchschnitt liegt. Trader sollten daher auch in der KW 20 mit dynamischen Kursbewegungen zwischen den Marken 23.600 und 25.100 rechnen.