DAX Prognose aktuell: Schwacher Wochenstart beim DAX - Unterstützungen im Fokus

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.466 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index lief mit Aufnahme des Xetra Handels in einer Box seitwärts. Erst am Nachmittag stellte sich etwas Vola ein, mit der Konsequenz, dass sich die Box vergrößert hat. Am frühen Nachmittag gaben die Notierungen nach, die Abgaben haben sich aber in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Auch im Handel am Freitag der letzten Handelswoche wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 24.382 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

DAX Aktuell unter Druck: Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche und bleibt kurzfristig unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50. Das Chartbild bleibt damit neutral bis leicht bärisch.

Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche und bleibt kurzfristig unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50. Das Chartbild bleibt damit neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Die Zone um 24.261 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Fällt diese Unterstützung, könnten 24.095 Punkte und darunter 23.900 Punkte schnell erreichbar werden.

Die Zone um 24.261 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Fällt diese Unterstützung, könnten 24.095 Punkte und darunter 23.900 Punkte schnell erreichbar werden. Erholung nur oberhalb der SMA50 überzeugend: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste der DAX die Bereiche um 24.517 Punkte und 24.600 Punkte zurückerobern. Erst dann würde sich die DAX Prognose wieder deutlich aufhellen.

DAX Aktuell: Rücksetzer zum Wochenschluss belastet das Chartbild

Der DAX ist am Freitag bei 24.466 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst am Nachmittag kam mehr Dynamik in den Markt. Der deutsche Leitindex gab dabei moderat nach, ehe sich der Handel bis zum Abend erneut stabilisierte. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.382 Punkten.

Im Wochenvergleich setzte sich damit die Konsolidierung fort. Besonders belastend wirkten erneut schwächere Einzelwerte aus dem Rüstungs- und Versicherungssektor. Rheinmetall verlor weitere 9,41 Prozent, Allianz gab um 4,60 Prozent nach und MTU büßte 3,93 Prozent ein. Auf der Gewinnerseite standen dagegen Infineon (+4,76 Prozent), Continental (+3,10 Prozent) und BASF (+2,34 Prozent).

DAX Prognose heute: Entscheidende Marken im Fokus

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Der Index notiert weiterhin unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien und zeigt im Stundenchart Schwächesignale.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart: SMA200 als kurzfristige Schlüsselunterstützung

Im 1h-Chart notierte der DAX zuletzt unter der SMA20 bei aktuell 24.328 Punkten. Der Rücksetzer führte den Index zwischenzeitlich bis an die SMA200 bei derzeit 24.282 Punkten zurück. Diese Unterstützung konnte bislang verteidigt werden.

Für eine nachhaltige Stabilisierung müssten die Käufer den DAX wieder zurück über die SMA20 und anschließend über die SMA50 bei aktuell 24.517 Punkten schieben. Erst oberhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlicher aufhellen.

Sollte dagegen die SMA200 per Stundenschluss unterschritten werden, könnte sich die Korrektur in Richtung des 23,6 %-Retracements ausweiten. Weitere mögliche Unterstützungen liegen anschließend bei 23.835 Punkten sowie im Bereich von 23.600 Punkten.

Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart: neutral / bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Aktuell im 4h-Chart: Rückfall unter die SMA20 belastet

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart hat sich das Bild zuletzt eingetrübt. Nachdem der DAX zuvor dynamisch über die SMA20 und SMA50 ausbrechen konnte, endete die Erholung im Bereich von 25.100 Punkten.

Der anschließende Rücksetzer führte den Index wieder unter die SMA20 bei aktuell 24.601 Punkten zurück. Die SMA50 bei derzeit 24.292 Punkten konnte bislang jedoch verteidigt werden.

Für eine neue Aufwärtsdynamik müsste der DAX zeitnah wieder über die SMA20 ansteigen und sich dort stabilisieren. Gelingt dies, könnten erneut das Wochenhoch sowie der Bereich um 25.295 bis 25.310 Punkte angelaufen werden. Darüber würde das Allzeithoch wieder in den Fokus rücken.

Fällt die SMA50 dagegen nachhaltig, droht eine Ausweitung der Korrekturbewegung.

Kurzfristige DAX Prognose im 4h-Chart: neutral

DAX Prognose heute: Long- und Short-Szenarien

Long-Szenario

Kann sich der DAX Aktuell über der Marke von 24.261 Punkten behaupten, liegen die nächsten kurzfristigen Ziele bei:

24.282 bis 24.286 Punkte

24.318 bis 24.320 Punkte

24.374 bis 24.376 Punkte

24.428 bis 24.430 Punkte

24.472 bis 24.474 Punkte

24.515 bis 24.517 Punkte

Oberhalb von 24.517 Punkten könnte sich die Erholung weiter in Richtung 24.611, 24.717 sowie 24.803 Punkte ausdehnen.

Short-Szenario

Rutscht der DAX unter 24.261 Punkte, wären folgende Unterstützungen relevant:

24.245 bis 24.243 Punkte

24.214 bis 24.212 Punkte

24.178 bis 24.176 Punkte

24.137 bis 24.135 Punkte

24.095 bis 24.093 Punkte

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Ziele bei 24.027, 23.983 sowie 23.917 Punkten aktiviert werden.

DAX Unterstützungen und Widerstände

Wichtige DAX Widerstände

24.267 / 24.282 / 24.292 Punkte

24.305 / 24.328 / 24.371 Punkte

24.517 / 24.533 Punkte

24.601 / 24.611 / 24.639 Punkte

24.727 Punkte

24.877 Punkte

24.977 Punkte

25.111 / 25.151 Punkte

25.266 Punkte

Wichtige DAX Unterstützungen

24.211 Punkte

24.197 / 24.116 / 24.102 Punkte

24.052 Punkte

23.928 Punkte

23.870 Punkte

23.700 Punkte

DAX Aktuell: Erwartete Tagesrange und Marktausblick

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen 24.376 / 24.517 Punkten auf der Oberseite sowie 24.196 / 24.004 Punkten auf der Unterseite.

Die Wahrscheinlichkeiten unseres Handelsszenarios:

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ.

Anlegerstimmung bleibt im Bereich "Greed"

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 67 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung. Gegenüber der Vorwoche blieb der Wert nahezu unverändert.

Historisch betrachtet steigt bei Werten oberhalb von 70 Punkten jedoch die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gegenbewegungen am Aktienmarkt. Aktuell bewegt sich die Stimmung noch knapp unterhalb dieses Extrembereichs.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren