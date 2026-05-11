Börse Aktuell: Markt News zu Iran, Öl, Fed und globalen Märkten

Die Finanzmärkte starten mit erheblichen geopolitischen Spannungen in die Woche. Im Fokus der Markt News stehen die Eskalation zwischen den USA und Iran, die Risiken rund um die Straße von Hormus, steigende Ölpreise sowie neue Inflationssignale aus China. Gleichzeitig rückt die Geldpolitik der Fed erneut in den Mittelpunkt der Anleger.

Iran-Konflikt verschärft Risiko für die Börse aktuell

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Irans Antwort auf den jüngsten Friedensvorschlag als „völlig inakzeptabel“. Teheran fordert vor möglichen Atomgesprächen zunächst ein Ende der Sanktionen, die Wiederaufnahme der Ölexporte sowie die Anerkennung iranischer Souveränität über die Straße von Hormus.

Die Markt News zeigen deutlich: Die Fronten bleiben verhärtet. Iranische Staatsmedien signalisierten, dass Teheran seine Forderungen trotz des Drucks aus Washington nicht abschwächen werde. Gleichzeitig nehmen die Risiken einer vollständigen Eskalation weiter zu.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch Berichte über mögliche Angriffe auf iranische Atomanlagen. Israels Premierminister Netanyahu bestätigte erneut, dass die Zerstörung iranischer Nuklearinfrastruktur ein militärisches Ziel bleibt.

Ölpreise steigen deutlich - Märkte reagieren nervös

Die Ölpreise starteten mit starken Aufschlägen in die Woche. Der WTI-Preis legte um mehr als 5 % zu. Hintergrund ist die Sorge vor einer Unterbrechung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus - eine der wichtigsten Öltransportrouten weltweit.

Saudi Aramco warnte, dass selbst bei einer schnellen Öffnung der Meerenge Monate nötig wären, um die Märkte zu stabilisieren. Damit bleibt die geopolitische Risikoprämie hoch.

Auch Europa reagiert: Frankreich und Großbritannien organisieren ein Treffen von Verteidigungsministern aus 40 Ländern, um die Sicherheit der Handelsrouten zu diskutieren. Frankreich entsandte den Flugzeugträger Charles de Gaulle, Großbritannien den Zerstörer HMS Dragon.

Für die Börse aktuell bedeutet dies vor allem steigenden Druck auf energieabhängige Branchen und erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten.

China überrascht mit höherer Inflation

Weitere wichtige Markt News kommen aus China. Die Inflationsdaten für April lagen deutlich über den Erwartungen. Der Produzentenpreisindex stieg im Jahresvergleich um 2,8 % und erreichte den höchsten Stand seit Juli 2022. Der Verbraucherpreisindex lag bei 1,2 % im Jahresvergleich.

Treiber der Entwicklung sind vor allem die gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Konflikts. Öl, Gas und Industriemetalle verteuerten sich deutlich.

Die Entwicklung erhöht den Druck auf die chinesische Notenbank PBOC. Anleger hatten bislang auf stärkere geldpolitische Lockerungen gehofft. Die aktuellen Daten schränken diesen Spielraum jedoch erheblich ein.

Fed-Zinsen: Zinssenkungen geraten in Gefahr

Laut PIMCO könnte der Ölpreisschock dazu führen, dass Zinssenkungen der US-Notenbank Fed vorerst ausbleiben. Höhere Energiepreise treiben die Inflation in den USA weiter an und erhöhen den Druck auf die Geldpolitik.

Für die Börse aktuell sind insbesondere die anstehenden US-Inflationsdaten sowie die Einzelhandelsumsätze entscheidend. Diese dürften die Erwartungen an die Fed maßgeblich beeinflussen.

Asiatische Märkte mit gemischtem Bild

An den asiatischen Börsen zeigte sich ein uneinheitliches Bild:

Nikkei 225: +0,9 %

ASX 200: -0,8 %

KOSPI: +4 bis +5 %

Besonders stark präsentierte sich der südkoreanische Aktienmarkt. Technologie- und Halbleiterwerte wie Samsung und SK Hynix trieben den KOSPI auf neue Rekordstände.

Devisenmärkte: US-Dollar legt zu

Der US-Dollar profitierte von der gestiegenen Risikoaversion und höheren Ölpreisen. Der Dollar-Index DXY gewann rund 0,25 %, während USDJPY sich der Marke von 157 näherte.

Unter Druck standen dagegen mehrere Schwellenländerwährungen:

Indische Rupie: -0,8 %

Thailändischer Baht: -0,8 %

Ungarischer Forint: -0,8 %

Israelischer Schekel: -0,5 %

Der chinesische Yuan entwickelte sich hingegen stabiler als andere Emerging Markets-Währungen.

Unternehmen: Private Credit und E-Autos im Fokus

Apollo Global Management prüft laut Wall Street Journal den Verkauf eines Kreditfonds im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar. Hintergrund sind steigende Kreditausfälle und Rücknahmeforderungen von Investoren.

Gleichzeitig setzen chinesische Autohersteller verstärkt auf Elektrofahrzeuge. Während der Absatz klassischer Fahrzeuge im Inland weiter fällt, profitieren Hersteller wie BYD von steigender globaler Nachfrage nach E-Autos.

DAX und europäische Märkte unter Druck

Die Vorzeichen für Europas Börsen bleiben negativ. Höhere Energiepreise, geopolitische Risiken und schwache Stimmung an den globalen Märkten belasten insbesondere den DAX sowie andere europäische Indizes.

Auch die Futures auf europäische Aktienindizes signalisierten zum Wochenstart Verluste.

Fazit: Börse aktuell bleibt von Geopolitik dominiert

Die aktuellen Markt News zeigen, dass geopolitische Risiken derzeit der wichtigste Treiber für die Finanzmärkte bleiben. Besonders die Entwicklungen rund um Iran, die Straße von Hormus und die Ölpreise könnten in den kommenden Tagen für starke Schwankungen sorgen.

Neben den geopolitischen Risiken stehen diese Woche vor allem US-Inflationsdaten, die Fed sowie das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping im Fokus der Anleger.

SO SEHEN SIEGER AUS!