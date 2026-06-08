Nasdaq 100 Prognose heute (08.06.2026): Nasdaq 100 Analyse nach massivem Abverkauf

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 30.143 Punkten. Der Nasdaq lief bis zum frühen Nachmittag seitwärts weiter. Mit Aufnahme des offiziellen Handels macht sich dann eine ausgeprägte Schwäche breit. Die kleineren Entlastungsbewegungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde direkt zu Gewinnmitnahmen genutzt. Bis zum Abend setzte sich der Abgabedruck weiter fort. Die Range zum Wochenschluss war vierstellig. Der Nasdaq ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Massiver Abverkauf belastet das kurzfristige Chartbild: Der Nasdaq 100 verlor am Freitag über 1.100 Punkte und schloss nahe seines Tagestiefs. Im Stundenchart bleibt die technische Lage bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert.

Der Nasdaq 100 verlor am Freitag über 1.100 Punkte und schloss nahe seines Tagestiefs. Im Stundenchart bleibt die technische Lage bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert. SMA200 bei 28.883 Punkten im Fokus: Die 200er-Durchschnittslinie im 4-Stunden-Chart ist die zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 28.750 bzw. 28.490 Punkten freisetzen.

Die 200er-Durchschnittslinie im 4-Stunden-Chart ist die zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 28.750 bzw. 28.490 Punkten freisetzen. Erholungschancen bleiben bestehen: Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.993 Punkten stabilisieren und die SMA200 verteidigen, sind technische Gegenbewegungen in Richtung 29.400 Punkte und darüber hinaus möglich. Das bullische Szenario wird aktuell mit 55 % leicht favorisiert.

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 30.143 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst stabilen Seitwärtsbewegung setzte mit Beginn des offiziellen US-Handels eine ausgeprägte Verkaufswelle ein. Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden konsequent abverkauft. Der Verkaufsdruck nahm bis zum Handelsende kontinuierlich zu, sodass der Index nahe seines Tagestiefs bei 28.990 Punkten aus dem Handel ging.

Mit einer Handelsspanne von 1.280 Punkten zeigte sich eine außergewöhnlich hohe Volatilität. Der Nasdaq 100 verlor innerhalb eines Handelstages deutlich an Wert und beendete die Woche mit einem klar bärischen Signal.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bären übernehmen die Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 aktuell unter der 20-Stunden-Linie (SMA20 bei 29.428 Punkten) sowie deutlich unter der 200-Stunden-Linie (SMA200 bei 30.227 Punkten).

Die dynamische Abwärtsbewegung zum Wochenschluss hat das kurzfristige Chartbild klar eingetrübt. Solange der Nasdaq 100 unter der SMA20 verbleibt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.

Wichtige Unterstützungen

28.883 Punkte (SMA200 im 4-Stunden-Chart)

28.750 Punkte

28.490 Punkte

Wichtige Widerstände

29.428 Punkte (SMA20)

29.958 Punkte (SMA50)

30.227 Punkte (SMA200)

Erholungsbewegungen könnten zunächst in Richtung der SMA20 führen. Erst ein dynamischer Anstieg über diese Marke würde das kurzfristige Bild wieder aufhellen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart: Fokus auf die SMA200

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster hat der Nasdaq 100 zuletzt sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Besonders kritisch ist dabei die Aufgabe der SMA50 zum Ende der vergangenen Handelswoche.

Der laufende Rücksetzer führte den Index bereits an die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei aktuell 28.883 Punkten heran. Diese Durchschnittslinie stellt nun die zentrale Unterstützung dar.

Sollte der Nasdaq 100 nachhaltig unter die SMA200 fallen, könnte sich die Korrektur deutlich ausweiten. In diesem Fall wären die nächsten Kursziele auf der Unterseite bei 28.750 Punkten und anschließend bei 28.490 Punkten zu suchen.

Gelingt hingegen eine Stabilisierung oberhalb der SMA200, könnte eine technische Gegenbewegung in Richtung der SMA20 bei aktuell 30.061 Punkten starten.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: neutral bis leicht bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute (08.06.2026)

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.993 Punkten und damit rund 1.150 Punkte unter dem Niveau des Freitagmorgens.

Bullishes Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.993 Punkten stabilisieren, wären zunächst folgende Kursziele erreichbar:

29.110 Punkte

29.185 Punkte

29.285 Punkte

29.404 Punkte

29.458 Punkte

Darüber könnten die Widerstände bei 29.958 Punkten sowie im Bereich von 30.061 bis 30.209 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Bärisches Szenario

Fällt der Nasdaq 100 unter 28.993 Punkte zurück, ergeben sich folgende mögliche Anlaufziele:

28.950 Punkte

28.880 Punkte

28.848 Punkte

28.755 Punkte

28.680 Punkte

28.611 Punkte

Ein Bruch der SMA200 könnte den Verkaufsdruck zusätzlich verstärken.

Nasdaq 100 Prognose: Wahrscheinlichkeiten für den heutigen Handel

Auf Basis unseres Handelsszenarios ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.697 und 29.442 Punkten.

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein deutlich angeschlagenes kurzfristiges Chartbild. Der massive Abverkauf zum Wochenschluss hat wichtige technische Schäden hinterlassen. Entscheidend wird heute sein, ob die Käufer die Unterstützung im Bereich der SMA200 verteidigen können. Solange dies gelingt, bestehen Chancen auf eine technische Erholung. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde die Risiken auf der Unterseite jedoch deutlich erhöhen und die bärische Nasdaq 100 Prognose bestätigen.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig leicht bärisch. Nach dem starken Abverkauf zum Wochenschluss steht insbesondere die Unterstützung an der SMA200 bei 28.883 Punkten im Fokus. Kann diese Marke verteidigt werden, sind Erholungen möglich.

Welche wichtigen Unterstützungen gibt es im Nasdaq 100?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen aktuell bei 28.951 Punkten, 28.883 Punkten (SMA200), 28.603 Punkten und 28.460 Punkten. Ein Bruch dieser Marken könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Welche Widerstände sind für den Nasdaq 100 entscheidend?

Auf der Oberseite stellen die Bereiche bei 29.427 Punkten (SMA20), 29.958 Punkten (SMA50) sowie 30.062 bis 30.209 Punkten wichtige Widerstände dar. Erst ein Anstieg über diese Marken würde das Chartbild wieder aufhellen.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig überwiegen die bärischen Signale, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Im übergeordneten Chartbild ist die Lage jedoch noch neutral, solange die SMA200 verteidigt werden kann.

Wie hoch ist das Erholungspotenzial im Nasdaq 100?

Sollte sich der Index oberhalb von 28.993 Punkten stabilisieren, könnte eine technische Erholung zunächst in Richtung 29.400 Punkte und anschließend bis an die SMA50 bei 29.958 Punkten führen.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen 28.697 Punkten auf der Unterseite und 29.442 Punkten auf der Oberseite erwartet. Diese Spanne ergibt sich aus den aktuellen charttechnischen Marken und dem Handelsszenario.