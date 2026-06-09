Nasdaq 100 Prognose heute: Erholung über SMA50 im Fokus | Nasdaq 100 Analyse 09.06.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.993 Punkten. Der Nasdaq formatierte direkt am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Im Bereich der 29.200 Punkte konsolidierte der Index bis zum frühen Nachmittag, setzte seine Aufwärtsbewegung nachfolgend weiter fort. Das Kaufinteresse hat am späten Nachmittag nachgelassen, die Notierungen gaben am Abend sukzessive nach.

Der Nasdaq 100 startete am Montag bei 28.993 Punkten in den Handel und markierte bereits am Morgen sein Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine kontinuierliche Erholung ein, die den Technologieindex bis auf 29.721 Punkte führte. Nach einer Konsolidierung im Bereich von 29.200 Punkten nahm die Aufwärtsdynamik zunächst weiter zu, ehe zum Abend hin Gewinnmitnahmen einsetzten.

Im frühen Handel am Dienstag konnte sich der Nasdaq 100 erneut stabilisieren und an die Erholung anknüpfen. Mit einem aktuellen Stand von 29.616 Punkten notiert der Index rund 623 Punkte über dem Niveau des Vortages und signalisiert damit kurzfristig eine verbesserte Marktstimmung.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart (1H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht konnte der Nasdaq 100 im gestrigen Handel zunächst die SMA20 bei aktuell 29.479 Punkten zurückerobern. Die erwartete Bewegung in Richtung der SMA50 blieb zunächst aus, wurde jedoch im frühen Handel des heutigen Tages nachgeholt.

Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob sich der Index nachhaltig über der SMA50 bei 29.535 Punkten etablieren kann. Gelingt dies, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Szenario könnte die laufende Erholung bis an die SMA200 bei 30.157 Punkten fortgesetzt werden.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das technische Bild weiter verbessern und mittelfristig sogar wieder Raum in Richtung der bisherigen Höchststände eröffnen.

Bullishes Szenario

Stabilisierung über 29.535 Punkten (SMA50)

Anstieg in Richtung 30.157 Punkte (SMA200)

Bei einem bestätigten Ausbruch über die SMA200 weitere Aufwärtspotenziale

Bearishes Szenario

Sollte der Nasdaq 100 erneut unter die SMA50 zurückfallen, könnte zunächst die SMA20 Unterstützung bieten. Kritisch würde die Lage erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter die SMA20.

Dann könnten folgende Unterstützungszonen in den Fokus rücken:

28.810 bis 28.790 Punkte

28.450 bis 28.430 Punkte

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart (4H)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Chartbild gemischt. Der Nasdaq 100 hatte zuletzt die SMA50 im 4-Stunden-Chart aufgegeben und damit ein technisches Verkaufssignal generiert. Der Rücksetzer führte den Index wie erwartet bis an die SMA200 bei aktuell 28.965 Punkten, wo eine Stabilisierung einsetzte.

Die laufende Gegenbewegung könnte nun zunächst bis an die SMA20 bei 29.746 Punkten führen. Diese Marke stellt den ersten relevanten Widerstand dar.

Darüber wartet die SMA50 bei 30.146 Punkten, die als zentrale Hürde für eine nachhaltige Trendwende angesehen werden kann.

Wichtige Marken im 4H-Chart

Widerstände:

29.746 Punkte (SMA20)

30.146 Punkte (SMA50)

30.157 Punkte (SMA200 im Stundenchart)

Unterstützungen:

28.965 Punkte (SMA200)

28.801 Punkte

28.450 Punkte

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.616 Punkten behaupten, ergeben sich folgende kurzfristige Kursziele:

29.718 bis 29.720 Punkte

29.755 bis 29.757 Punkte

29.815 bis 29.817 Punkte

29.840 bis 29.842 Punkte

Darüber rücken folgende Ziele in den Fokus:

29.923 bis 29.927 Punkte

30.002 bis 30.004 Punkte

30.040 bis 30.042 Punkte

30.095 bis 30.112 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 29.616 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

29.580 bis 29.578 Punkte

29.540 bis 29.538 Punkte

29.505 bis 29.503 Punkte

29.480 bis 29.478 Punkte

Unterhalb von 29.320 Punkten würden sich die Abwärtsrisiken ausweiten. Weitere Ziele wären dann:

29.251 bis 29.249 Punkte

29.190 bis 29.188 Punkte

29.110 bis 29.108 Punkte

29.027 bis 29.025 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

Marke 29.745 29.914 - 29.958 30.045 30.145 - 30.158 30.372 30.511 30.672

Unterstützungen

Marke 29.535 29.479 29.382 28.965 28.801

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeiten

Bullishes Szenario: 60%

Bearishes Szenario: 40%

Erwartete Handelsspanne

Oberes Ziel: 29.867 bis 30.095 Punkte

Unteres Ziel: 28.478 bis 29.320 Punkte

Fazit zur Nasdaq 100 Analyse

Die kurzfristige technische Lage beim Nasdaq 100 hat sich durch die Rückeroberung der SMA20 und den Angriff auf die SMA50 deutlich verbessert. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes muss der Index jedoch die Widerstandszone um 30.150 Punkte überwinden. Solange dies nicht gelingt, bleibt die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose neutral. Kurzfristig besitzen die Käufer mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% jedoch leichte Vorteile.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist neutral bis leicht positiv. Solange sich der Index über der SMA50 bei 29.535 Punkten behaupten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 30.150 Punkte.

Welche Widerstände sind beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 29.745 Punkten, 30.045 Punkten sowie im Bereich von 30.145 bis 30.158 Punkten. Besonders die Zone um 30.150 Punkte gilt als entscheidende Hürde für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Welche Unterstützungen sollte man beim Nasdaq 100 beachten?

Wichtige Unterstützungen befinden sich aktuell bei 29.535 Punkten, 29.479 Punkten und 28.965 Punkten. Ein Rückfall unter diese Marken könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig haben die Bullen leichte Vorteile. Das technische Gesamtbild ist jedoch weiterhin neutral, da der Index wichtige Widerstandsbereiche noch nicht nachhaltig überwunden hat.

Was spricht für steigende Kurse im Nasdaq 100?

Positiv ist die Rückeroberung der SMA20 sowie der Angriff auf die SMA50. Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb dieser Durchschnittslinien etablieren, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Erholung bis an die SMA200.

Was könnte die Nasdaq 100 Rallye stoppen?

Ein Scheitern an der SMA50 oder der Widerstandszone um 30.150 Punkte könnte zu erneuten Rücksetzern führen. Kritisch wäre insbesondere ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 und die Unterstützungszone bei 28.965 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse heute?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq 100 Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullishes Szenario bei 60%. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario wird mit 40% bewertet.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handel wird eine Handelsspanne zwischen 28.478 und 30.095 Punkten erwartet. Das bevorzugte Szenario bleibt dabei seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet.