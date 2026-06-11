Nasdaq 100 Prognose heute: Bärische Nasdaq 100 Analyse für den 11. Juni 2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.931 Punkten. Die Notierungen bröckelten bis zum Mittag zunächst moderat ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Nasdaq zunächst erholen und das Tageshoch formatieren. Dieses Hoch ist nachfolgend direkt abverkauft worden. Die Schwäche hat bis zum Handelsschluss angehalten, der Index ist im Bereich seines Tagestiefs aus dem Handel gegangen.

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig angeschlagen. Nach einer deutlichen Schwächephase im gestrigen Handel steht der Technologieindex weiterhin unter Druck. Unsere Nasdaq 100 Analyse zeigt, dass wichtige gleitende Durchschnitte aktuell als Widerstand fungieren und eine nachhaltige Erholung erst bei einem Anstieg über zentrale Chartmarken wahrscheinlich wird.

Rückblick auf den Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 notierte am Mittwochmorgen bei 28.931 Punkten. Bis zum Mittag gab der Index zunächst moderat nach. Mit dem Start des offiziellen US-Handels konnte sich der Markt kurzfristig erholen und das Tageshoch bei 29.233 Punkten markieren. Diese Bewegung wurde jedoch unmittelbar abverkauft. Die anschließende Schwäche setzte sich bis zum Handelsschluss fort, sodass der Nasdaq 100 nahe seines Tagestiefs bei 28.479 Punkten aus dem Handel ging.

Kennzahl 10.06. 09.06. Tageshoch 29.233 29.827 Tagestief 28.479 28.210 Tagesschluss 28.511 29.097 Handelsspanne 754 Punkte 1.617 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zunächst unter der SMA20 bei aktuell 28.672 Punkten. Erst im Verlauf des Nachmittags gelang der Anstieg über diesen gleitenden Durchschnitt. Die Erholung führte den Index exakt an die SMA50 bei derzeit 28.982 Punkten. Dort scheiterten die Käufer jedoch.

Im frühen Handel am Donnerstag konnte sich der Nasdaq 100 erneut über die SMA20 schieben. Für die weitere Entwicklung bleibt diese Durchschnittslinie entscheidend:

Oberhalb der SMA20 könnte ein erneuter Test der SMA50 erfolgen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild verbessern.

Fällt der Index erneut unter die SMA20 zurück, könnten die Unterstützungen bei 28.210 bis 28.195 Punkten sowie 27.995 bis 27.980 Punkten in den Fokus rücken.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose

Bewertung: Bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Situation ebenfalls angespannt. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt zwar kurzfristig über die SMA20 und die SMA50 schieben, gab diese Gewinne jedoch wieder ab. Besonders wichtig bleibt die SMA200 bei aktuell 29.080 Punkten.

Die jüngste Erholung scheiterte erneut an diesem gleitenden Durchschnitt. Solange der Nasdaq 100 unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Für eine nachhaltige Trendwende müssten die Käufer:

Die SMA200 zurückerobern. Den Index oberhalb der SMA20 etablieren. Anschlusskäufe generieren und neue Hochs ausbilden.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose

Bewertung: Bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Donnerstagmorgen bei 28.736 Punkten und damit 195 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.736 Punkten behaupten, ergeben sich folgende kurzfristige Kursziele:

28.745 bis 28.747 Punkte

28.763 bis 28.765 Punkte

28.777 bis 28.779 Punkte

28.811 bis 28.813 Punkte

28.847 bis 28.849 Punkte

28.903 bis 28.905 Punkte

28.938 bis 28.940 Punkte

28.978 bis 28.980 Punkte

29.045 bis 29.047 Punkte

29.095 bis 29.097 Punkte

29.202 bis 29.204 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Index nicht über 28.736 Punkten etablieren, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

28.722 bis 28.720 Punkte

28.706 bis 28.704 Punkte

28.684 bis 28.682 Punkte

28.645 bis 28.643 Punkte

28.599 bis 28.597 Punkte

28.556 bis 28.554 Punkte

28.516 bis 28.514 Punkte

28.477 bis 28.475 Punkte

28.395 bis 28.393 Punkte

28.378 bis 28.376 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq 100 Widerstände

28.982 Punkte

29.080 bis 29.092 Punkte

29.286 Punkte

29.368 Punkte

29.824 bis 29.890 Punkte

30.025 bis 30.068 Punkte

30.145 bis 30.158 Punkte

Nasdaq 100 Unterstützungen

28.672 Punkte

28.511 Punkte

28.460 Punkte

28.210 Punkte

27.521 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein angeschlagenes technisches Bild. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit die Verkäufer. Zwar sind kurzfristige Erholungen möglich, entscheidend bleibt jedoch die Rückeroberung der SMA50 im Stundenchart sowie der SMA200 im 4-Stunden-Chart.

Für die heutige Nasdaq 100 Prognose erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für das bullische Szenario und 45% für das bearische Szenario.

Erwartete Tagesrange: 28.645 bis 29.118 Punkte, erweitert 28.475 bis 28.883 Punkte.

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus der xStation 5.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig weiterhin verhalten. Zwar zeigt sich eine Erholungsbewegung, doch wichtige Widerstände im Bereich von 28.980 bis 29.100 Punkten begrenzen derzeit das Aufwärtspotenzial.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Aus charttechnischer Sicht bleibt der Nasdaq 100 kurzfristig und übergeordnet bearish. Der Index notiert weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, insbesondere der SMA200 im 4-Stunden-Chart.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq 100 wichtig?

Auf der Oberseite stehen die Bereiche um 28.982 Punkte sowie 29.080 bis 29.092 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.672 Punkten, 28.511 Punkten und 28.210 Punkten.

Wann würde sich das Chartbild im Nasdaq 100 verbessern?

Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre erst gegeben, wenn der Nasdaq 100 die SMA200 zurückerobert und sich dauerhaft oberhalb von 29.080 bis 29.100 Punkten etablieren kann.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Unterseite?

Sollte die aktuelle Schwäche anhalten, könnten zunächst die Unterstützungen bei 28.511 und 28.210 Punkten angelaufen werden. Darunter würden weitere Abwärtsziele im Bereich von 27.995 Punkten in den Fokus rücken.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handel wird eine Handelsspanne zwischen 28.645 und 29.118 Punkten erwartet. In einer erweiterten Betrachtung liegt die mögliche Tagesrange zwischen 28.475 und 28.883 Punkten.

Worauf sollten Trader beim Nasdaq 100 heute achten?

Trader sollten insbesondere die Entwicklung an der SMA20 im Stundenchart sowie die Reaktion des Marktes im Bereich der SMA200 im 4-Stunden-Chart beobachten. Diese Marken dürften die Richtung des weiteren Handelsverlaufs maßgeblich bestimmen.