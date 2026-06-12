Nasdaq 100 Prognose für den 12.06.2026: Erholung setzt sich fort - Nasdaq 100 Analyse mit wichtigen Kursmarken

- Technisches Bild deutlich verbessert
- Widerstandszone bei 29.693 bis 29.750 Punkten im Fokus
- Bullisches Szenario leicht favorisiert
- Technisches Bild deutlich verbessert
- Widerstandszone bei 29.693 bis 29.750 Punkten im Fokus
- Bullisches Szenario leicht favorisiert
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.736 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq moderat erholen. Am Nachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein. Das Tagestief formatierte der Index am späten Nachmittag. Nach einer zögerlichen Erholung ging es im weiteren Handelsverlauf am Abend mit Dynamik und mit Momentum weiter aufwärts. Der Nasdaq ist über die 29.500 Punkte-Marke gelaufen und konnte sich auch im Rahmen des Frühhandels im Bereich der 29.500 Punkte-Marke festsetzen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Technisches Bild deutlich verbessert: Der Nasdaq 100 konnte wichtige Unterstützungen zurückerobern und sich sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wieder über relevanten gleitenden Durchschnitten etablieren. Dies spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Erholung.
- Widerstandszone bei 29.693 bis 29.750 Punkten im Fokus: Die SMA50 im 4-Stunden-Chart und die SMA200 im Stundenchart bilden einen wichtigen Widerstandsbereich. Ein dynamischer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 30.000 Punkten freisetzen.
- Bullisches Szenario leicht favorisiert: Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose sieht die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse bei 55%. Voraussetzung bleibt, dass die Unterstützungszone zwischen 29.140 und 29.250 Punkten verteidigt werden kann.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.736 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung nahm die Volatilität am Nachmittag deutlich zu. Das Tagestief wurde erst am späten Nachmittag markiert, bevor die Käufer die Kontrolle übernahmen und den Index mit hoher Dynamik nach oben führten.
Im weiteren Handelsverlauf konnte der Nasdaq 100 die wichtige Marke von 29.500 Punkten zurückerobern. Auch im Frühhandel behauptet sich der Technologieindex oberhalb dieses Bereichs und sendet damit positive Signale für die kurzfristige Entwicklung.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.251 Punkten. Ein erster Anstieg bis zur SMA50 bei derzeit 28.847 Punkten scheiterte zunächst, sodass der Index mehrere Stunden zwischen diesen beiden Durchschnittslinien pendelte.
Erst am Abend gelang der dynamische Ausbruch nach oben. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA50 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 29.749 Punkten.
Besonders wichtig wird die Kursreaktion an dieser Marke sein. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb von 30.080 Punkten würde das Stundenchart wieder klar bullisch erscheinen lassen.
Wichtige Unterstützungen im Stundenchart
- SMA20 bei 29.251 Punkten
- SMA50 bei 28.847 Punkten
Rücksetzer sollten sich idealerweise bereits im Bereich der SMA20 stabilisieren. Ein Rückfall bis zur SMA50 wäre zwar noch technisch vertretbar, würde die aktuelle Aufwärtsbewegung jedoch deutlich abschwächen.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster ist erkennbar, dass der Nasdaq 100 zunächst unter die SMA200 bei aktuell 29.140 Punkten zurückgefallen war. Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch die Rückeroberung sowohl der SMA200 als auch der SMA20 bei derzeit 29.101 Punkten.
Damit hat sich auch das mittelfristige Chartbild verbessert. Als nächstes Kursziel rückt die SMA50 bei aktuell 29.693 Punkten in den Fokus. Sollte der Nasdaq 100 diese Durchschnittslinie mit Dynamik überwinden und sich anschließend darüber etablieren, würde dies das technische Bild deutlich aufhellen.
Wichtige Unterstützungen im 4-Stunden-Chart
- SMA200 bei 29.140 Punkten
- SMA20 bei 29.101 Punkten
Beide Linien verlaufen aktuell eng beieinander und bilden damit eine wichtige Unterstützungszone.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bärisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 29.412 Punkten und damit rund 676 Punkte höher als am Vortag.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 29.412 Punkten behaupten, rücken folgende Widerstandsbereiche in den Fokus:
- 29.693 Punkte (SMA50)
- 29.750 Punkte (SMA200 im Stundenchart)
- 29.827 Punkte
- 30.145 Punkte
- 30.209 Punkte
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone zwischen 29.693 und 29.750 Punkten könnte weitere Kaufimpulse auslösen.
Bärisches Szenario
Fällt der Nasdaq 100 dagegen unter 29.412 Punkte zurück, ergeben sich folgende Unterstützungszonen:
- 29.395 bis 29.307 Punkte
- 29.251 Punkte (SMA20)
- 29.140 bis 29.101 Punkte (SMA200/SMA20 im 4-Stunden-Chart)
- 28.947 Punkte
- 28.579 Punkte
Ein Bruch dieser Unterstützungen würde die aktuelle Erholung deutlich belasten.
Nasdaq 100 Prognose: Wahrscheinlichkeiten und Tagesrange
Auf Basis unseres Handelssystems rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag.
- Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%
- Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%
Erwartete Tagesrange
- Oberes Ziel: 29.633 bis 29.824 Punkte
- Unteres Ziel: 29.323 bis 29.167 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die technische Situation des Nasdaq 100 hat sich nach dem dynamischen Anstieg am Vorabend deutlich verbessert. Kurzfristig bleibt die Zone um 29.693 bis 29.750 Punkte der entscheidende Widerstandsbereich. Kann dieser überwunden werden, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 30.000 Punkte und darüber.
Für die heutige Nasdaq 100 Prognose überwiegen leicht die positiven Signale, auch wenn die mittelfristige Struktur weiterhin vorsichtig bewertet werden sollte. Entscheidend bleibt, dass der Index die Unterstützungszone um 29.140 bis 29.250 Punkte verteidigt.
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