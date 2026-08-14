Marktbericht Börse: Rekorde an der Wall Street & Gewinngewinne | Börse Aktuell

Börse Aktuell: Vor dem Hintergrund einer gemischten Handels-Session in Asien – wo der Hang Seng in Hongkong um knapp 1% nachgab, während der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei zulegten – nutzen Aktienanleger die starken Gewinne der letzten Tage für erste Gewinnmitnahmen. Die Stimmung an den globalen Märkten wird weiterhin durch Zugewinne an der Wall Street, leicht sinkende Ölpreise und schwächer als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise (PPI) gestützt. Besonders Technologiewerte zeigten sich in Asien stark, darunter japanische und südkoreanische Halbleiterunternehmen.

Die Nasdaq 100-Futures tendieren aktuell leicht schwächer (minus knapp 0,2%), obwohl der Index erstmals seit Mitte Juli wieder über der Marke von 30.000 Punkten schließen konnte. Unterdessen erreichte der S&P 500 ein neues Allzeithoch und stieg über 7.800 Punkte. Die Futures auf die wichtigsten europäischen Indizes, darunter der Euro Stoxx 50 (EU50) und der DAX (DE40), handeln im Vorfeld eines vollgepackten Makro-Kalenders nahezu unverändert.

Wichtige Konjunkturdaten im Blick

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit im heutigen Marktbericht der Börse vor allem auf folgende Datenpunkte:

10:00 Uhr: Vorläufige Schätzung des BIP der Eurozone für Q2 (Markterwartung: +1,0% im Jahresvergleich und +0,4% im Quartalsvergleich).

Vorläufige Schätzung des BIP der Eurozone für Q2 (Markterwartung: +1,0% im Jahresvergleich und +0,4% im Quartalsvergleich). 13:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung: +0,1% im Monatsvergleich nach +0,2% im Juni).

US-Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung: +0,1% im Monatsvergleich nach +0,2% im Juni). 15:00 Uhr: Vorläufiger US-Konsumklimaindex der Universität Michigan sowie die Inflationserwartungen für August.

Börse Aktuell: Rohstoffe, Währungen & Geopolitik

Edelmetalle tendieren schwächer: Silber verliert etwa 1%, während Gold um 0,7% auf rund 4.300 USD nachgibt (nach 4.440 USD am Vortag). Der US-Dollar schwächt sich ab, während der EUR/USD die Zone um 1,154 testet.

Die Ölpreise bleiben weitgehend stabil, wobei Brent-Rohöl (OIL) nahe der Marke von 87 USD pro Barrel handelt. Marktteilnehmer wägen derzeit das Risiko einer weiteren Eskalation rund um den Iran gegen Sorgen über eine nachlassende globale Nachfrage ab. Die USA haben Präzedenzlos strenge Wirtschaftsmaßnahmen gegen Teheran angekündigt, und das Pentagon deutete an, dass eine Seeblockade iranischer Häfen unbegrenzt aufrechterhalten werden könnte.

Zudem bereiten die USA die Verlegung des Flugzeugträgers USS George Washington in den Nahen Osten vor, wo er die USS Abraham Lincoln im Rahmen einer geplanten Rotation ablösen soll.

Geopolitische Spannungen in Europa und der Schwarzmeer-Region

Baltikum: NATO-Kampfflugzeuge schossen am Freitagvormittag eine Drohne über Lettland ab, nachdem diese den Luftraum verletzt hatte. Finnland schränkte aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Luft- und Seeverkehr im Finnischen Meerbusen ein.

NATO-Kampfflugzeuge schossen am Freitagvormittag eine Drohne über Lettland ab, nachdem diese den Luftraum verletzt hatte. Finnland schränkte aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Luft- und Seeverkehr im Finnischen Meerbusen ein. Agrarmärkte: Weizen-Futures steigen um mehr als 1 % aufgrund von Bedenken über sinkende Getreidelieferungen aus der Ukraine und Russland über das Schwarze Meer. Die Ukraine hat Berichten zufolge ein gegenseitiges Abkommen zur Einstellung von Angriffen auf zivile Schiffe vorgeschlagen. Eine Antwort Russlands steht noch aus.

Unternehmensnews & Einzelwerte

Wer auf der Suche nach Neuigkeiten für Börse Aktuell ist, findet bei den Einzelwerten heute viel Bewegung:

Reddit rückt auf: S&P Dow Jones Indices gab bekannt, dass Reddit die Aktie von AvalonBay Communities im S&P 500 ersetzen wird (wirksam ab Dienstag, 18. August). Die Reddit-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um über 12% an.

S&P Dow Jones Indices gab bekannt, dass Reddit die Aktie von AvalonBay Communities im S&P 500 ersetzen wird (wirksam ab Dienstag, 18. August). Die Reddit-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um über 12% an. Analysten-Updates: JPMorgan stufte Honeywell herab und senkte das Kursziel von 262 USD auf 252 USD. Jefferies hob hingegen das Kursziel für Heico von 410 USD auf 425 USD an (was ein Kurspotenzial von ca. 15% bedeutet).

JPMorgan stufte Honeywell herab und senkte das Kursziel von 262 USD auf 252 USD. Jefferies hob hingegen das Kursziel für Heico von 410 USD auf 425 USD an (was ein Kurspotenzial von ca. 15% bedeutet). Südkorea-Tech boomt: Die ICT-Exporte Südkoreas (Halbleiter, Elektronik, Telekommunikation) schossen im Juli um 140 % im Jahresvergleich nach oben – getrieben durch die anhaltende KI-Nachfrage.

Die ICT-Exporte Südkoreas (Halbleiter, Elektronik, Telekommunikation) schossen im Juli um 140 % im Jahresvergleich nach oben – getrieben durch die anhaltende KI-Nachfrage. US-Automobilsektor warnt: Autobauer aus Detroit warnen, dass geplante Änderungen am nordamerikanischen Handelsabkommen (USMCA) die jährlichen Kosten pro Hersteller um mindestens 2 Mrd. USD erhöhen könnten. General Motors schätzt die Zollkosten in diesem Jahr auf 2,5 bis 3,5 Mrd. USD, Ford erwartet Auswirkungen von rund 1 Mrd. USD.

Autobauer aus Detroit warnen, dass geplante Änderungen am nordamerikanischen Handelsabkommen (USMCA) die jährlichen Kosten pro Hersteller um mindestens 2 Mrd. USD erhöhen könnten. General Motors schätzt die Zollkosten in diesem Jahr auf 2,5 bis 3,5 Mrd. USD, Ford erwartet Auswirkungen von rund 1 Mrd. USD. Apple investiert: Apple investiert dreistellige Millionenbeträge in eine neue Fertigungsanlage in Houston, die bereits erste KI-Server ausgeliefert hat. Im Laufe des Jahres soll dort auch die Produktion des Mac mini starten.

Chartanalyse: Nasdaq 100 im Tageschart (D1)

Die Nasdaq 100-Futures haben eine V-förmige Erholung vollzogen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten deutet darauf hin, dass die Bullen – ähnlich wie beim S&P 500 – das Allzeithoch nahe 30.700 Punkten testen wollen. Ende Juli / Anfang August näherte sich der Index dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt ($EMA200$) und konnte den übergeordneten Aufwärtstrend erfolgreich verteidigen.