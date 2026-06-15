Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.412 Punkten. Es ging am Morgen zunächst kurz abwärts. Der Index konnte sich aber rasch stabilisieren und erholen. Am Nachmittag stellte sich erneute Schwäche ein, das Tagestief wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert, aber direkt wieder zurückgekauft. Es ging von hier aus mehr oder weniger direkt an das Tageshoch, das am Abend für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Zwar stellte sich im späteren Handel wieder Kaufinteresse ein, das Tageshoch wurde aber nicht mehr angelaufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen: Der Nasdaq 100 hat sowohl im Stundenchart die SMA200 als auch im 4-Stunden-Chart die SMA50 zurückerobert. Solange der Index über diesen Marken notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Der Nasdaq 100 hat sowohl im Stundenchart die SMA200 als auch im 4-Stunden-Chart die SMA50 zurückerobert. Solange der Index über diesen Marken notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. 30.575 Punkte als nächstes wichtiges Kursziel: Nach dem Gap-Up über 30.200 Punkte rückt die Zone zwischen 30.575 und 30.590 Punkten als nächster relevanter Widerstand in den Fokus. Darüber könnte das Allzeithoch erneut ins Visier geraten.

Nach dem Gap-Up über 30.200 Punkte rückt die Zone zwischen 30.575 und 30.590 Punkten als nächster relevanter Widerstand in den Fokus. Darüber könnte das Allzeithoch erneut ins Visier geraten. Unterstützungen sichern den Aufwärtstrend ab: Die Bereiche um 29.867 Punkte (SMA20) sowie 29.744 Punkte (offenes Gap) gelten als wichtige Unterstützungszonen. Rücksetzer in diese Bereiche würden das bullische Gesamtbild zunächst nicht gefährden.

Der Nasdaq 100 notierte am Freitagmorgen bei 29.412 Punkten. Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart konnte sich der Technologieindex rasch stabilisieren und im weiteren Tagesverlauf erholen. Zwar setzte am Nachmittag erneut Verkaufsdruck ein, das Tagestief wurde jedoch direkt nach Eröffnung des offiziellen Handels zurückgekauft. Anschließend legte der Nasdaq 100 deutlich zu und erreichte sein Tageshoch.

Im späteren Handel kam es zu Gewinnmitnahmen, bevor erneut Kaufinteresse aufkam. Das Tageshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht. Im heutigen Frühhandel setzte sich die Aufwärtsbewegung mit einem deutlichen Gap-Up fort. Der Nasdaq 100 konnte sich über die Marke von 30.200 Punkten schieben und dort etablieren.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich am Freitag ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 notierte zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.867 Punkten und testete im frühen Handel die SMA50 bei aktuell 29.428 Punkten. Diese Durchschnittslinie fungierte mehrfach als Unterstützung und leitete jeweils neue Aufwärtsbewegungen ein.

Die Erholungen führten den Index immer wieder an die SMA200 bei aktuell 29.680 Punkten. Erst im heutigen Frühhandel gelang der nachhaltige Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.

Nasdaq 100 Prognose kurzfristig

Solange sich der Nasdaq 100 über der SMA20 behaupten kann, bleiben die Chancen auf weitere Kurssteigerungen intakt. Mögliche Kursziele liegen zunächst im Bereich von 30.575 bis 30.590 Punkten. Darüber rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus.

Sollte es zu Rücksetzern kommen, könnten diese zunächst an der SMA20 aufgefangen werden. Darunter stellt die SMA200 eine weitere wichtige Unterstützungszone dar.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich der Nasdaq 100 derzeit robust. Nach dem Rückfall unter die SMA200 bei aktuell 29.224 Punkten gelang dem Index eine dynamische Rückeroberung sowohl der SMA200 als auch der SMA20 bei aktuell 29.291 Punkten.

Zum Wochenschluss konnte zudem die SMA50 überwunden werden. Der heutige Frühhandel bestätigte diese positive Entwicklung mit weiteren Kursanstiegen.

Nasdaq 100 Prognose mittelfristig

Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA50 bei aktuell 29.616 Punkten notiert, bleibt die laufende Erholungsbewegung intakt. Rücksetzer könnten zunächst das offene Gap bei 29.744 Punkten schließen. In diesem Bereich sollte erneut Kaufinteresse aufkommen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handel

Der Nasdaq 100 notiert am Montagmorgen bei 30.277 Punkten und damit rund 865 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.277 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Kursziele:

30.285 bis 30.307 Punkte

30.323 bis 30.343 Punkte

30.361 bis 30.380 Punkte

30.395 bis 30.415 Punkte

30.429 bis 30.446 Punkte

30.461 bis 30.479 Punkte

Darüber rücken folgende Ziele in den Fokus:

30.491 bis 30.514 Punkte

30.529 bis 30.548 Punkte

30.563 bis 30.583 Punkte

30.602 bis 30.622 Punkte

30.637 bis 30.657 Punkte

30.671 bis 30.673 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 30.277 Punkten behaupten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

30.253 bis 30.233 Punkte

30.220 bis 30.203 Punkte

30.188 bis 30.166 Punkte

30.149 bis 30.128 Punkte

30.115 bis 30.094 Punkte

30.080 bis 30.060 Punkte

Unterhalb von 30.030 Punkten könnten weitere Ziele bei:

30.014 bis 29.993 Punkten

29.980 bis 29.960 Punkten

29.945 bis 29.925 Punkten

29.910 bis 29.886 Punkten

29.870 bis 29.850 Punkten

29.833 bis 29.813 Punkten

aktiviert werden.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.395 Punkte

30.577 Punkte

30.715 bis 30.782 Punkte

30.995 Punkte

31.049 Punkte

Unterstützungen

29.867 Punkte

29.750 Punkte

29.680 bis 29.616 Punkte

29.429 Punkte

29.291 bis 29.224 Punkte

29.065 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse und Prognose

Die technische Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart ein klar bullisches Bild. Der Ausbruch über die SMA200 im Stundenchart und die Rückeroberung aller relevanten gleitenden Durchschnitte im 4-Stunden-Chart sprechen für eine Fortsetzung der Erholung.

Für den heutigen Handel liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60%, während das bearishe Szenario mit 40% bewertet wird. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.028 Punkten und 30.531 Punkten.

Nasdaq 100 Prognose für den 15.06.2026: Bullisch mit Chancen auf einen Test der Zone um 30.575 Punkte und darüber hinaus.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist bullisch. Der Index konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und notiert wieder über relevanten Unterstützungszonen. Solange der Nasdaq 100 oberhalb von 29.867 Punkten bleibt, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 heute?

Auf der Oberseite liegen die nächsten wichtigen Kursziele bei 30.395 Punkten und anschließend bei 30.577 Punkten. Wird dieser Bereich überwunden, könnten weitere Hochs in Richtung Allzeithoch folgen.

Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq 100 wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen aktuell bei 29.867 Punkten, 29.750 Punkten sowie im Bereich von 29.680 bis 29.616 Punkten. Diese Marken könnten bei Rücksetzern als Kaufzonen fungieren.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Die technische Nasdaq 100 Analyse zeigt derzeit ein bullisches Bild. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was für eine Fortsetzung der Erholung spricht.

Welche Rolle spielt die SMA200 im Nasdaq 100?

Die SMA200 gilt als wichtiger Trendindikator. Der Ausbruch über diese Durchschnittslinie im Stundenchart hat das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert und liefert ein positives Signal für die weitere Kursentwicklung.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq 100?

Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60%, während die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 40% gesehen wird.

Was könnte die Nasdaq 100 Prognose ungültig machen?

Ein nachhaltiger Rückfall unter die Unterstützungszone um 29.867 Punkte sowie ein Bruch der SMA200 könnten das positive Chartbild eintrüben und eine größere Konsolidierung auslösen.