Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Nasdaq 100 Analyse mit Kursziel 30.950 Punkte

- Aufwärtstrend bleibt intakt
- Allzeithoch rückt in den Fokus
- Rücksetzer bieten aktuell noch Chancen
- Aufwärtstrend bleibt intakt
- Allzeithoch rückt in den Fokus
- Rücksetzer bieten aktuell noch Chancen
Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.277 Punkten. Es ging zunächst in einer engen Box seitwärts weiter. Erst am Nachmittag konnte sich der Nasdaq von dieser Linie nach Norden lösen und im Hoch über die 30.600 Punkte-Marke laufen. Am Abend ging es im Rahmen von Gewinnmitnahmen wieder an und unter die Marke von 30.600 Punkten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Aufwärtstrend bleibt intakt: Der Nasdaq 100 notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart über den relevanten gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 bei 30.524 Punkten und die SMA50 bei 30.103 Punkten halten, bleibt die Nasdaq 100 Prognose bullisch.
- Allzeithoch rückt in den Fokus: Nach dem Ausbruch über 30.600 Punkte bleibt ein Angriff auf das Rekordhoch wahrscheinlich. Darüber liegen die nächsten Kursziele im Bereich von 30.950 bis 31.030 Punkten.
- Rücksetzer bieten aktuell noch Chancen: Korrekturen könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde die positive Nasdaq 100 Analyse deutlich eintrüben und das bullische Szenario infrage stellen.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.277 Punkten in den Handel. Zunächst bewegte sich der Technologieindex in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Nachmittag ein dynamischer Ausbruch auf neue Tageshochs gelang. Im Hoch wurden 30.653 Punkte erreicht. Gewinnmitnahmen zum Handelsende führten anschließend zu einem Rücksetzer, der Nasdaq 100 konnte den Handelstag jedoch bei 30.612 Punkten beenden.
Mit dem erneuten Anstieg bestätigt der Index seine starke Verfassung und nähert sich weiterhin seinem Allzeithoch an.
Marktdaten vom 15.06.2026
|Kennzahl
|Wert
|Tageshoch
|30.653
|Tagestief
|30.251
|Tagesschluss
|30.612
|Handelsspanne
|402 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 30.524 Punkten verläuft. Nachdem sich der Index über Stunden seitwärts bewegte, gelang am Nachmittag ein klarer Ausbruch nach oben.
Auch wenn das Allzeithoch bislang noch nicht bestätigt werden konnte, bleibt das kurzfristige Chartbild eindeutig positiv.
Bullisches Szenario
Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 behauptet, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Wichtige Kursziele:
- Allzeithoch
- 30.950 bis 30.965 Punkte
- 31.015 bis 31.030 Punkte
Unterstützungen
Mögliche Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, rückt die SMA50 bei aktuell 30.103 Punkten in den Fokus.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch das mittelfristige Bild spricht für weiter steigende Kurse. Nachdem der Nasdaq 100 in den vergangenen Wochen kurzfristig unter die SMA200 zurückgefallen war, gelang eine dynamische Rückeroberung der SMA200, der SMA20 sowie der SMA50.
Zum Wochenstart setzte sich die Erholungsbewegung fort.
Technische Ausgangslage
- SMA20: 29.827 Punkte
- SMA50: 29.613 Punkte
- SMA200: 29.326 Punkte
Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA50 notiert, bleibt die übergeordnete Struktur positiv.
Wichtige Unterstützungszone
Ein möglicher Rücklauf könnte zunächst das offene Gap bei 29.744 Punkten schließen. In diesem Bereich verläuft gleichzeitig die SMA20 und verstärkt damit die Unterstützungswirkung.
Mittelfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.548 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 30.548 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Kursziele:
- 30.566 Punkte
- 30.604 Punkte
- 30.639 Punkte
- 30.673 Punkte
- 30.724 Punkte
- 30.773 Punkte
- 30.807 Punkte
- 30.856 Punkte
- 30.912 Punkte
- 30.948 Punkte
Ein Anstieg über 30.950 Punkte würde weiteres Potenzial in Richtung neuer Rekordstände eröffnen.
Bärisches Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 30.548 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:
- 30.525 Punkte
- 30.506 Punkte
- 30.470 Punkte
- 30.437 Punkte
- 30.399 Punkte
- 30.342 Punkte
- 30.303 Punkte
- 30.251 Punkte
- 30.188 Punkte
- 30.115 Punkte
- 30.049 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 30.577 Punkte
- 30.715 bis 30.782 Punkte
- 30.995 Punkte
- 31.049 Punkte
Unterstützungen
- 30.524 Punkte
- 30.103 Punkte
- 29.827 Punkte
- 29.613 bis 29.661 Punkte
- 29.327 Punkte
- 29.291 bis 29.324 Punkte
- 29.065 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis der aktuellen technischen Struktur rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Marktumfeld.
Eintrittswahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 60%
- Bärisches Szenario: 40%
Erwartete Handelsspanne
- Oberes Ziel: 30.673 bis 30.807 Punkte
- Unteres Ziel: 30.468 bis 30.267 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die technische Ausgangslage bleibt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart konstruktiv. Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 und insbesondere über der SMA50 notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Für die heutige Nasdaq 100 Prognose liegt der Fokus auf einem möglichen Test des Allzeithochs und einem anschließenden Anstieg in Richtung 30.950 Punkte. Eine nachhaltige Eintrübung des Chartbildes würde sich erst unterhalb der Unterstützungszone um 30.100 Punkte ergeben.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Solange der Index über der SMA20 bei 30.524 Punkten und der SMA50 bei 30.103 Punkten notiert, bestehen gute Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 30.950 Punkte und darüber hinaus.
Ist der Nasdaq 100 aktuell ein Kauf?
Aus technischer Sicht zeigt der Nasdaq 100 weiterhin Stärke. Die Aufwärtsstruktur im Stunden- und 4-Stunden-Chart ist intakt. Anleger sollten jedoch wichtige Unterstützungszonen und mögliche Rücksetzer berücksichtigen.
Welche Widerstände sind beim Nasdaq 100 wichtig?
Die wichtigsten Widerstände liegen aktuell bei 30.577 Punkten, 30.715 bis 30.782 Punkten sowie bei 30.995 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marken könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq 100?
Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 30.524 Punkten, 30.103 Punkten und 29.827 Punkten. Ein Unterschreiten dieser Marken könnte das kurzfristige Chartbild eintrüben.
Wie ist die technische Nasdaq 100 Analyse einzuschätzen?
Die technische Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl kurzfristig als auch mittelfristig ein bullisches Bild. Der Index notiert oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte und bestätigt damit den bestehenden Aufwärtstrend.
Welche Kursziele hat der Nasdaq 100?
Die nächsten Kursziele liegen bei 30.807 Punkten und anschließend im Bereich von 30.950 bis 31.030 Punkten. Voraussetzung dafür ist, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird.
Was könnte die bullische Nasdaq 100 Prognose gefährden?
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 bei rund 30.100 Punkten würde die aktuelle Aufwärtsstruktur schwächen. In diesem Fall könnten weitere Korrekturen in Richtung der nächsten Unterstützungszonen folgen.
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