Nasdaq 100 Prognose heute (17.06.2026): Nasdaq 100 Analyse mit wichtigen Kursmarken und Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.548 Punkten. Bis zum Mittag konnte sich der Index aufwärtsschieben, allerdings nur moderat. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf Gewinnmitnahmen ein, die den Index unter die 30.300 Punkte-Marke geführt haben. Zwar gelang es dem Nasdaq sich am Abend zu stabilisieren, zum Handelsschluss hin, nahm der Verkaufsdruck wieder zu.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt

Der Nasdaq 100 ist unter die SMA20 und die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange diese beiden gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleiben die kurzfristigen Abwärtsrisiken erhöht. 2. SMA20 im 4-Stunden-Chart bleibt entscheidende Unterstützung

Im übergeordneten Zeitfenster verteidigt der Index bislang die SMA20 bei rund 30.168 Punkten. Solange dieser Bereich hält, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt und neue Hochs bleiben möglich. 3. Leichter Vorteil für die Bullen

Trotz des Rücksetzers liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut aktuellem Setup bei 55%. Gelingt der Anstieg über die SMA50, könnten erneut das Allzeithoch und darüber liegende Kursziele in den Fokus rücken.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.548 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst freundlichen Tendenz konnte der Technologieindex bis zum Mittag moderat zulegen und ein Tageshoch bei 30.717 Punkten markieren. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch Gewinnmitnahmen, die den Index zeitweise bis auf 30.046 Punkte zurückfallen ließen. Der Handel wurde schließlich bei 30.055 Punkten beendet.

Mit einer Handelsspanne von 671 Punkten fiel die Volatilität deutlich höher aus als am Vortag. Die kurzfristige Dynamik hat sich damit spürbar eingetrübt.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht hat sich das kurzfristige Bild verschlechtert. Der Nasdaq 100 fiel im gestrigen Handelsverlauf sowohl unter die SMA20 bei aktuell 30.271 Punkten als auch unter die SMA50 bei 30.395 Punkten zurück.

Für die Bullen wird es nun entscheidend sein, den Index wieder nachhaltig über diese beiden gleitenden Durchschnitte zu schieben. Besonders die SMA20 spielte in den vergangenen Tagen eine wichtige Rolle als Unterstützung und könnte nun als erster relevanter Widerstand fungieren.

Gelingt die Rückeroberung der SMA20 und anschließend auch der SMA50, könnte sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall wären zunächst das bisherige Allzeithoch sowie darüber liegende Kursziele im Bereich von 30.950 bis 30.965 Punkten erreichbar.

Solange der Nasdaq 100 jedoch per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleiben die Abwärtsrisiken dominant. Weitere Rücksetzer könnten den Index in Richtung der SMA200 bei aktuell 29.642 Punkten führen. In diesem Bereich befindet sich zudem noch ein offenes Gap vom Wochenbeginn.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster präsentiert sich das Bild weiterhin konstruktiv. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt wieder oberhalb der SMA20 bei aktuell 30.168 Punkten etablieren und verteidigt damit einen wichtigen Unterstützungsbereich.

Im frühen Handel wurde diese Durchschnittslinie erneut getestet und erfolgreich bestätigt. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der zuletzt markierten Hochs.

Sollte die SMA20 jedoch nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 bei aktuell 29.602 Punkten erhöhen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.247 Punkten und damit rund 301 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.247 Punkten stabilisieren, rücken zunächst folgende Zielbereiche in den Fokus:

30.351 bis 30.353 Punkte

30.398 bis 30.400 Punkte

30.455 bis 30.457 Punkte

30.521 bis 30.523 Punkte

30.564 bis 30.566 Punkte

30.655 bis 30.657 Punkte

30.722 bis 30.724 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 30.715 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an der Rückeroberung der Marke von 30.247 Punkten, wären zunächst folgende Unterstützungen relevant:

30.168 bis 30.166 Punkte

30.115 bis 30.113 Punkte

30.062 bis 30.060 Punkte

30.010 bis 30.008 Punkte

29.975 bis 29.973 Punkte

29.927 bis 29.925 Punkte

29.840 bis 29.838 Punkte

Unterhalb von 30.046 Punkten würde sich das Risiko einer Ausweitung der Korrektur deutlich erhöhen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.271 Punkte

30.395 Punkte

30.715 bis 30.782 Punkte

30.995 Punkte

31.049 Punkte

Unterstützungen

30.168 Punkte

29.911 Punkte

29.827 Punkte

29.642 bis 29.602 Punkte

29.414 Punkte

29.291 bis 29.224 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

Oberseite: 30.371 bis 30.566 Punkte

30.371 bis 30.566 Punkte Unterseite: 30.060 bis 29.891 Punkte

Auf Basis unseres Setups ergibt sich folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse hat sich nach dem deutlichen Rücksetzer eingetrübt. Entscheidend wird heute sein, ob der Technologieindex die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobern kann. Gelingt dies, bleibt das übergeordnete bullische Bild intakt und neue Rekordstände bleiben erreichbar. Solange der Nasdaq 100 jedoch unter diesen Durchschnittslinien notiert, sollten Anleger und Trader die bestehenden Abwärtsrisiken nicht unterschätzen. Die heutige Nasdaq 100 Prognose bleibt daher kurzfristig neutral, während der mittelfristige Ausblick weiterhin bullisch einzustufen ist.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral, während das übergeordnete Chartbild weiterhin bullisch bewertet wird. Entscheidend ist, ob der Index die SMA20 und die SMA50 zurückerobern kann.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq 100 besonders wichtig?

Auf der Oberseite gelten 30.271 und 30.395 Punkte als wichtige Widerstände. Auf der Unterseite stehen 30.168 sowie 29.911 Punkte als relevante Unterstützungen im Fokus.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Kurzfristig haben sich die Risiken erhöht, da der Nasdaq 100 unter wichtige gleitende Durchschnitte gefallen ist. Im 4-Stunden-Chart bleibt der Trend jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet, solange die SMA20 verteidigt wird.

Welche Kursziele ergeben sich bei einer Aufwärtsbewegung?

Kann der Nasdaq 100 die Widerstandszone um 30.395 Punkte überwinden, rücken zunächst das Allzeithoch sowie weitere Ziele im Bereich von 30.950 bis 30.965 Punkten in den Fokus.

Welche Risiken bestehen für den Nasdaq 100?

Bleibt der Index unter der SMA20 und der SMA50, könnten weitere Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei aktuell rund 29.642 Punkten folgen. Dort verläuft zudem eine wichtige Unterstützungszone.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handelstag wird eine Schwankungsbreite zwischen 29.891 und 30.566 Punkten erwartet.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Entwicklung?

Neben der Charttechnik werden die Entwicklung der US-Technologiewerte, Konjunkturdaten, Inflationsdaten, die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sowie die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger als wichtige Einflussfaktoren angesehen.

Eignet sich die Nasdaq 100 Analyse für kurzfristige Trader?

Ja. Die Nasdaq 100 Analyse liefert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken sowie konkrete Kursziele, die insbesondere für Daytrader und kurzfristig orientierte Anleger relevant sind.