Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse, Chartcheck und wichtige Kursmarken für den 18.06.2026

- Kurzfristig bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht
- 30.244 Punkte sind die zentrale Hürde für die Bullen
- Marktstimmung leicht negativ
- Kurzfristig bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht
- 30.244 Punkte sind die zentrale Hürde für die Bullen
- Marktstimmung leicht negativ
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.247 Punkten. Es ging bis zum Abend übergeordnet in einer Box seitwärts. Erst im späten Handel stellte sich Vola ein. Der Index setzte deutlich zurück und ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Nasdaq aber wieder erholen und die Verluste aus dem Abendhandel kompensieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Kurzfristig bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht: Der Nasdaq 100 notiert unter der SMA20 im Stunden- und 4-Stunden-Chart. Solange kein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke gelingt, haben weitere Rücksetzer in Richtung 29.626 Punkte (SMA200) höhere Wahrscheinlichkeit.
- 30.244 Punkte sind die zentrale Hürde für die Bullen: Erst ein Anstieg über die SMA50 bei 30.244 Punkten würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und Raum für eine Bewegung in Richtung Allzeithoch schaffen.
- Marktstimmung leicht negativ: Für den heutigen Handel überwiegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% das bearishe Szenario. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 29.663 und 30.335 Punkten, wobei ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel bevorzugt wird.
Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 30.247 Punkten und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst im späten Handel nahm die Volatilität deutlich zu. Der Technologieindex geriet unter Druck und fiel bis an das Tagestief bei 29.745 Punkten zurück. Im frühen Handel am Donnerstag konnten die Verluste jedoch nahezu vollständig aufgeholt werden.
Aktuell notiert der Nasdaq 100 bei 30.103 Punkten und damit rund 144 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Marktdaten vom 17.06.2026
|Kennzahl
|17.06.
|16.06.
|Tageshoch
|30.289
|30.717
|Tagestief
|29.745
|30.046
|Tagesschluss
|29.744
|30.055
|Handelsspanne
|544 Punkte
|671 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt ein angeschlagenes Chartbild. Der Index notierte gestern den gesamten Handelstag unterhalb der 20-Stunden-Linie (SMA20), die aktuell bei 30.094 Punkten verläuft.
Der Rücksetzer am Abend führte den Nasdaq 100 deutlich nach unten, wobei die SMA200 bei derzeit 29.626 Punkten nicht erreicht wurde. Bereits vorher setzte eine Gegenbewegung ein, die den Index wieder bis an die SMA20 führte.
Bullisches Szenario
Für eine nachhaltige Erholung müssen die Käufer den Nasdaq 100 zunächst per Stundenschluss über die SMA20 schieben. Ein deutlich positiveres Signal würde erst entstehen, wenn zusätzlich die SMA50 bei aktuell 30.244 Punkten zurückerobert wird.
Gelingt ein Ausbruch über diese Marke und folgen anschließend zwei aufeinanderfolgende positive Stundenkerzen, könnten folgende Kursziele in den Fokus rücken:
- Allzeithoch
- 30.950 bis 30.965 Punkte
- 31.015 bis 31.030 Punkte
Bärisches Szenario
Bleibt der Nasdaq 100 unter der SMA20, dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
- SMA200 bei 29.626 Punkten
- Schließung des offenen Gaps vom Wochenbeginn
- Erholungschancen erst im Bereich der SMA200
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild deutlich konstruktiver.
Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer unter die SMA200 wieder über die SMA20 und die SMA50 schieben. Erst kurz vor Erreichen eines neuen Rekordhochs setzte erneut Schwäche ein.
Allerdings hat sich der Index inzwischen wieder unterhalb der SMA20 etabliert, was das positive Chartbild etwas eintrübt.
Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart
Bullische Signale
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 bei aktuell 30.291 Punkten würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöhen.
Voraussetzung:
- Rückkehr über die SMA20
- Ausbildung von mindestens zwei positiven 4-Stunden-Kerzen oberhalb dieser Durchschnittslinie
Risiken auf der Unterseite
Solange der Ausbruch über die SMA20 ausbleibt, besteht weiteres Rückschlagpotenzial in Richtung:
- SMA50 bei 29.659 Punkten
- SMA200 bei 29.488 Punkten
Ein Rücksetzer bis in diese Bereiche würde den übergeordneten Aufwärtstrend noch nicht gefährden, sollte dort jedoch auf Kaufinteresse treffen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch bis neutral
Nasdaq 100 Prognose für heute
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 über 30.103 Punkten etablieren, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 30.129 bis 30.131 Punkten
- 30.178 bis 30.180 Punkten
- 30.222 bis 30.224 Punkten
- 30.246 bis 30.248 Punkten
- 30.293 bis 30.295 Punkten
- 30.317 bis 30.319 Punkten
Darüber rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 30.351 bis 30.353 Punkte
- 30.398 bis 30.400 Punkte
- 30.455 bis 30.457 Punkte
- 30.469 bis 30.471 Punkte
Short-Szenario
Kann die Marke von 30.103 Punkten nicht verteidigt werden, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
- 30.065 bis 30.063 Punkte
- 30.029 bis 30.027 Punkte
- 29.990 bis 29.988 Punkte
- 29.944 bis 29.942 Punkte
- 29.910 bis 29.908 Punkte
- 29.893 bis 29.891 Punkte
Weitere Ziele auf der Unterseite:
- 29.859 bis 29.857 Punkte
- 29.824 bis 29.822 Punkte
- 29.768 bis 29.766 Punkte
- 29.665 bis 29.663 Punkte
- 29.627 bis 29.625 Punkte
Nasdaq 100 Analyse: Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 30.244 / 30.291 Punkte
- 30.271 Punkte
- 30.395 Punkte
- 30.715 / 30.782 Punkte
- 30.995 Punkte
- 31.049 Punkte
Unterstützungen
- 30.094 Punkte
- 29.911 Punkte
- 29.827 Punkte
- 29.659 / 29.626 Punkte
- 29.488 Punkte
- 29.291 / 29.224 Punkte
Nasdaq 100 Prognose 18.06.2026: Fazit
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein kurzfristig angeschlagenes Chartbild, während die mittelfristige Struktur weiterhin konstruktiv bleibt. Entscheidend wird sein, ob der Index die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobern kann. Solange dies nicht gelingt, bleiben Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszonen wahrscheinlich.
Für den heutigen Handel erwarten wir eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Entwicklung.
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45%
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55%
Erwartete Tagesrange
- Oberseite: 30.180 bis 30.335 Punkte
- Unterseite: 29.873 bis 29.663 Punkte
Diese Nasdaq 100 Prognose basiert auf der aktuellen technischen Analyse der Kursstruktur sowie den relevanten Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht negativ. Solange der Index unter der SMA20 und der SMA50 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Rücksetzer. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 30.244 Punkte würde das technische Bild deutlich verbessern.
Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Oberseite?
Kann der Nasdaq 100 die Widerstandszone um 30.244 Punkte überwinden, rücken zunächst das Allzeithoch sowie die Bereiche um 30.950 bis 30.965 Punkte und 31.015 bis 31.030 Punkte in den Fokus.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq 100?
Die wichtigsten Unterstützungen liegen aktuell bei 30.094 Punkten, 29.911 Punkten sowie im Bereich der SMA200 zwischen 29.626 und 29.488 Punkten. Diese Zonen könnten bei weiteren Rücksetzern als wichtige Haltebereiche fungieren.
Welche Rolle spielen SMA20, SMA50 und SMA200 in der Nasdaq 100 Analyse?
Die gleitenden Durchschnitte dienen als wichtige Trendindikatoren. Die SMA20 signalisiert den kurzfristigen Trend, die SMA50 den mittelfristigen Trend und die SMA200 die langfristige Marktstruktur. Ein Anstieg über diese Marken wird häufig als positives Signal gewertet.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?
Kurzfristig überwiegt ein leicht bearishes Szenario, da sich der Index unter wichtigen Widerständen bewegt. Im mittelfristigen Zeitfenster bleibt das Chartbild jedoch bullisch bis neutral, solange die übergeordneten Unterstützungen halten.
Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose?
Neben charttechnischen Faktoren wie Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten beeinflussen insbesondere Zinsentscheidungen der US-Notenbank, Inflationsdaten, Unternehmensgewinne sowie die Entwicklung großer Technologiewerte die Richtung des Nasdaq 100.
Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne für den Nasdaq 100 heute?
Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 29.663 und 30.335 Punkten erwartet. Innerhalb dieser Spanne dürfte sich die kurzfristige Richtung des Index entscheiden.
Warum ist die Nasdaq 100 Analyse für Anleger wichtig?
Eine fundierte Nasdaq 100 Analyse hilft Anlegern und Tradern dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche frühzeitig zu erkennen, Risiken besser einzuschätzen und potenzielle Einstiegs- sowie Ausstiegspunkte zu identifizieren.
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