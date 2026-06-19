Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse & Ausblick für den 19.06.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.103 Punkten. Bereits am Morgen hat der Nasdaq das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich dann weiteres Kaufinteresse ein. Der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen weiter aufwärtsschieben, wobei die Aufwärtsimpulse keinen dynamischen Charakter hatten. Es stellten sich im Handelsverlauf immer wieder Gewinnmitnahmen ein, die aber zum einen überschaubar, zum anderen direkt wieder zurückgekauft wurden. Der Nasdaq ging unter dem Tageshoch und unter der 30.500 Punkte-Marke aus dem Tageshandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Entscheidende Unterstützungszone im Fokus: Der Nasdaq 100 muss sich nachhaltig über der SMA20 im Stundenchart etablieren. Gelingt dies, bleiben die Chancen auf einen erneuten Anlauf des Allzeithochs und darüber hinaus intakt.

Der Nasdaq 100 muss sich nachhaltig über der SMA20 im Stundenchart etablieren. Gelingt dies, bleiben die Chancen auf einen erneuten Anlauf des Allzeithochs und darüber hinaus intakt. Rekordhoch weiterhin in Reichweite: Trotz zwischenzeitlicher Schwäche notiert der Index nahe seiner Höchststände. Ein Ausbruch über die jüngsten Hochs könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 30.950 Punkte und darüber freisetzen.

Trotz zwischenzeitlicher Schwäche notiert der Index nahe seiner Höchststände. Ein Ausbruch über die jüngsten Hochs könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 30.950 Punkte und darüber freisetzen. Leichter Vorteil für die Bären: Das kurzfristige Chartbild ist neutral bis leicht negativ. Fällt der Nasdaq 100 wieder unter die SMA20 und anschließend unter die SMA50 zurück, könnten Rücksetzer in Richtung 29.900 Punkte und tiefer folgen. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Tagesszenario liegt aktuell bei 55%.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.103 Punkten in den Handel und markierte bereits am Vormittag sein Tagestief. Anschließend setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die sich mit Beginn des offiziellen US-Handels weiter verstärkte. Zwar fehlte den Aufwärtsimpulsen die ganz große Dynamik, dennoch wurden zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen immer wieder aufgefangen und zurückgekauft.

Im Tagesverlauf stieg der Technologieindex bis auf 30.532 Punkte und beendete den Handel bei 30.448 Punkten. Damit bleibt der Nasdaq 100 in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs und signalisiert weiterhin eine grundsätzlich konstruktive Verfassung.

Wichtige Handelsdaten vom Vortag

Kennzahl 18.06.2026 Tageshoch 30.532 Tagestief 30.071 Schlusskurs 30.448 Handelsspanne 461 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich zwar zeitweise über wichtige Durchschnittslinien schieben, verlor jedoch zwischenzeitlich wieder an Dynamik.

Aktuell verlaufen die wichtigsten gleitenden Durchschnitte bei:

SMA20: 30.337 Punkte

SMA50: 30.221 Punkte

SMA200: 29.745 Punkte

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müssen die Käufer den Index wieder klar über der SMA20 etablieren. Gelingt dies und kann sich der Nasdaq 100 anschließend dynamisch von dieser Marke lösen, rückt zunächst das Allzeithoch in den Fokus.

Bullisches Szenario

Kann der Nasdaq 100 die SMA20 zurückerobern und verteidigen, ergeben sich folgende Kursziele:

Allzeithoch

30.950 bis 30.965 Punkte

31.115 bis 31.130 Punkte

Bärisches Szenario

Sollte die SMA20 erneut aufgegeben werden und auch die SMA50 ihre Unterstützungsfunktion verlieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

Offenes Kurs-Gap

SMA200 bei aktuell 29.745 Punkten

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die technische Struktur weiterhin stabil. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer wieder oberhalb der SMA200 sowie der SMA20 etablieren.

Aktuelle Durchschnittslinien:

SMA20: 30.264 Punkte

SMA50: 29.783 Punkte

SMA200: 29.566 Punkte

Die Bullen verteidigen damit weiterhin die mittelfristige Aufwärtsstruktur. Entscheidend bleibt jedoch, dass sich der Index nachhaltig oberhalb der SMA20 festsetzen kann.

Ein erneuter Anstieg in Richtung Rekordhoch würde das positive Gesamtbild bestätigen. Rücksetzer unter die SMA20 könnten dagegen zunächst die SMA50 und anschließend die SMA200 in den Fokus rücken.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch bis neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.232 Punkten und damit 129 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 30.232 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

30.251 bis 30.253 Punkten

30.270 bis 30.272 Punkten

30.293 bis 30.295 Punkten

30.317 bis 30.319 Punkten

30.333 bis 30.335 Punkten

30.351 bis 30.353 Punkten

30.398 bis 30.400 Punkten

30.414 bis 30.416 Punkten

Darüber eröffnen sich weitere Potenziale bis:

30.523 Punkte

30.616 Punkte

Bärisches Szenario

Fällt der Nasdaq 100 unter 30.232 Punkte zurück, wären folgende Unterstützungszonen relevant:

30.223 bis 30.221 Punkte

30.199 bis 30.197 Punkte

30.161 bis 30.159 Punkte

30.120 bis 30.118 Punkte

30.084 bis 30.082 Punkte

29.975 bis 29.973 Punkte

Weitere Abgaben könnten den Index in Richtung:

29.891 Punkte

29.805 Punkte

29.730 Punkte

führen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

30.264 Punkte

30.337 Punkte

30.419 Punkte

30.715 bis 30.783 Punkte

30.995 Punkte

31.049 Punkte

Unterstützungen

30.220 Punkte

29.911 Punkte

29.782 bis 29.744 Punkte

29.566 Punkte

29.488 Punkte

29.291 bis 29.224 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

Oberseite: 30.398 bis 30.523 Punkte

Unterseite: 30.082 bis 29.891 Punkte

Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag

Szenario Wahrscheinlichkeit Bullisch 45% Bärisch 55%

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein ausgeglichenes Marktbild. Während der Index nahe seines Rekordhochs notiert, fehlt bislang die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch auf neue Höchststände. Solange die SMA20 verteidigt werden kann, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bestehen. Unterhalb dieser Marke nehmen die Risiken für eine stärkere Konsolidierung zu.

Unsere Nasdaq 100 Prognose für heute bleibt daher neutral bis leicht bärisch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung im Tagesverlauf.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist neutral bis leicht bärisch. Zwar notiert der Index weiterhin nahe seines Allzeithochs, kurzfristig überwiegen jedoch leicht die Risiken für eine Konsolidierung. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt aktuell bei 55%.

Welche Marken sind für den Nasdaq 100 heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen die Widerstände bei 30.337 Punkten und 30.419 Punkten im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 30.220 Punkten sowie im Bereich von 29.782 bis 29.744 Punkten.

Ist der Nasdaq 100 aktuell bullisch oder bärisch?

Im übergeordneten Chartbild bleibt der Nasdaq 100 bullisch bis neutral. Kurzfristig zeigt sich jedoch eine neutrale bis leicht negative Tendenz, da der Index um wichtige gleitende Durchschnitte kämpft.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der aktuellen Nasdaq 100 Analyse?

Die SMA20 ist derzeit die wichtigste kurzfristige Orientierungsmarke. Kann sich der Nasdaq 100 nachhaltig über dieser Durchschnittslinie etablieren, steigen die Chancen auf einen Angriff auf das Allzeithoch. Ein Rückfall darunter würde dagegen die Abwärtsrisiken erhöhen.

Was sind die nächsten Kursziele auf der Oberseite?

Kann der Nasdaq 100 das Allzeithoch überwinden, liegen die nächsten technischen Kursziele bei 30.950 bis 30.965 Punkten sowie darüber bei 31.115 bis 31.130 Punkten.

Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne für den Nasdaq 100 heute?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 29.891 und 30.523 Punkten. Innerhalb dieser Spanne dürfte sich die Kursentwicklung im heutigen Handel voraussichtlich bewegen.

Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100 aktuell?

Neben der charttechnischen Situation achten Anleger insbesondere auf die Entwicklung der US-Renditen, Konjunkturdaten, Inflationszahlen sowie die Performance der großen Technologieunternehmen, die einen erheblichen Anteil am Nasdaq 100 haben.

Ist der Nasdaq 100 ein guter Indikator für Technologiewerte?

Ja. Der Nasdaq 100 umfasst die größten nicht-finanziellen Unternehmen der Nasdaq-Börse und gilt als einer der wichtigsten Indizes für die Entwicklung des Technologiesektors weltweit. Dadurch wird er häufig als Stimmungsbarometer für Wachstums- und Technologieaktien genutzt.