Nasdaq 100 Prognose: Chart des Tages mit bärischem Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.515 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. von hier aus ging es sukzessive abwärts. Die Erholungsbewegungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Nasdaq formatierte einen Tagesschluss knapp über der 29.000 Punkte-Marke. Im Rahmen des Frühhandels setzte der Nasdaq seine Talfahrt fort.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt im Stunden- und 4-Stunden-Chart klar bärisch.

Unterhalb der SMA20 dominieren weiterhin die Verkäufer.

Entscheidende Unterstützungen liegen bei 28.521 und 28.253 Punkten.

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt zum Wochenschluss eingetrübt. Der Technologieindex geriet nach einem schwachen Handelstag erneut unter Druck und setzte seine Abwärtsbewegung im frühen Handel fort. Im heutigen Chart des Tages analysieren wir die technische Ausgangslage im Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die wichtigsten Unterstützungen, Widerstände und Kursziele für den Handelstag.

Nasdaq 100 Rückblick

Der Nasdaq eröffnete den gestrigen Handel bei 29.515 Punkten und markierte bereits am Morgen sein Tageshoch bei 29.575 Punkten. Anschließend dominierten die Verkäufer das Marktgeschehen. Sämtliche Erholungsversuche wurden für Gewinnmitnahmen genutzt, wodurch der Index bis zum Handelsschluss auf 29.045 Punkte zurückfiel. Im frühen Handel am Freitag setzte sich die Abwärtsdynamik fort. Der Nasdaq notiert aktuell bei 28.590 Punkten und damit rund 925 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Chart des Tages: Stundenchart bleibt klar bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein eindeutig negatives Bild. Bereits am Morgen fiel der Nasdaq unter die SMA200 (aktuell 29.440 Punkte) und setzte die Abwärtsbewegung anschließend kontinuierlich fort. Solange der Index auf Schlusskursbasis unter der SMA20 (aktuell 28.987 Punkte) notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose negativ. In diesem Fall rücken zunächst die Unterstützungszonen bei 28.400/28.380 Punkten sowie anschließend der Bereich um 28.050/28.030 Punkte in den Fokus.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Erst wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss nachhaltig über dieser Durchschnittslinie etabliert, würde sich weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA50 bei aktuell 29.350 Punkten eröffnen.

Kurzfristige Prognose: bärisch

Nasdaq 100 Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das übergeordnete Chartbild spricht weiterhin für Vorsicht. Der Nasdaq scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200 (aktuell 29.735 Punkte). Zwar konnten die Kurse kurzfristig darüber ansteigen, eine nachhaltige Etablierung gelang jedoch nicht. Im gestrigen Handel wurden sowohl die SMA20 (29.370 Punkte) als auch die SMA50 (29.411 Punkte) unterschritten. Der Index notiert inzwischen klar unter beiden gleitenden Durchschnitten.

Damit bleibt die Nasdaq 100 Prognose auch im 4-Stunden-Chart bärisch. Solange die SMA20 nicht zurückerobert wird, besteht weiterhin das Risiko einer Ausweitung der laufenden Korrektur. Sollte eine Gegenbewegung einsetzen, dürften die SMA20 und SMA50 zunächst als zentrale Widerstandszone fungieren. Nach aktueller Einschätzung stellt dieser Bereich zugleich das maximale kurzfristige Erholungspotenzial dar.

Übergeordnete Prognose: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq startet bei 28.590 Punkten in den Handel.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.590 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele zunächst bei:

28.615/17 Punkten

28.642/44 Punkten

28.666/68 Punkten

28.685/87 Punkten

28.705/07 Punkten

28.725/27 Punkten

28.745/47 Punkten

28.760/62 Punkten

28.777/79 Punkten

28.793/95 Punkten

28.816/18 Punkten

28.836/38 Punkten

28.855/57 Punkten

Darüber rücken anschließend die Marken bei 28.876/78, 28.895/97, 28.914/16, 28.939/41, 28.964/66, 28.988/90 sowie die Zone zwischen 29.011 und 29.243 Punkten in den Fokus.

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq dagegen nachhaltig unter 28.590 Punkte, ergeben sich die nächsten Abwärtsziele bei:

28.569/67 Punkten

28.546/44 Punkten

28.524/22 Punkten

28.499/97 Punkten

28.478/76 Punkten

28.453/51 Punkten

28.430/28 Punkten

28.409/07 Punkten

28.388/86 Punkten

28.374/72 Punkten

28.349/47 Punkten

Unterhalb dieser Zone könnten anschließend die Bereiche zwischen 28.313 und 27.967 Punkten angelaufen werden.

Wichtige Widerstände

28.987/29.079 Punkte

29.248 Punkte

29.350/29.370 Punkte

29.411/29.440 Punkte

29.735 Punkte

29.811 Punkte

Wichtige Unterstützungen

28.521 Punkte

28.253/28.209 Punkte

28.155 Punkte

27.521 Punkte

Fazit zur Nasdaq 100 Prognose

Der heutige Chart des Tages zeigt sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart ein klar bärisches Bild. Solange der Nasdaq unter den kurzfristig relevanten gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA20 würde die kurzfristige Lage spürbar aufhellen.

Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.451 und 28.779 Punkten sowie 28.165 bis 28.966 Punkten.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige und übergeordnete technische Einschätzung bleibt bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert.

Warum ist dies der Chart des Tages?

Der Nasdaq hat wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten und sendet damit ein relevantes technisches Signal für den weiteren Handelsverlauf.

Welche Marke ist heute besonders wichtig?

28.590 Punkte gelten als kurzfristige Schlüsselmarke. Oberhalb verbessern sich die Erholungschancen, darunter überwiegt das Risiko weiterer Kursverluste.