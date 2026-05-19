Wirtschaftskalender heute: Die wichtigsten Termine für die Börse heute am 19. Mai 2026

Das Wichtigste in Kürze Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Der britische Arbeitsmarkt sendet gemischte Signale

Die Börse heute richtet den Fokus auf weitere Konjunkturdaten

Die wichtigsten Veröffentlichungen im heutigen Wirtschaftskalender sind bereits erschienen. Besonders im Fokus der Börse heute standen die überraschend starken Wachstumsdaten aus Japan sowie gemischte Signale vom britischen Arbeitsmarkt. Das japanische BIP-Wachstum für das erste Quartal überraschte positiv und stieg im Jahresvergleich um 2,1 %. Gleichzeitig lag der BIP-Deflator mit 3,4 % ebenfalls über den Erwartungen, was die Sorgen über die Inflationsentwicklung in Japan weiter verstärkt. Die Märkte preisen derzeit eine Zinserhöhung der Bank of Japan im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 80 % ein. Trotz möglicher Interventionen der Notenbank bleibt der Yen jedoch unter Druck. Das Währungspaar USD/JPY überschritt am Morgen erneut die Marke von 159. USDJPY im Tageschart (13.05 - 19.05) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse heute: Britischer Arbeitsmarkt sendet gemischte Signale Die aktuellen Daten vom britischen Arbeitsmarkt fielen uneinheitlich aus. Die Arbeitslosenquote stieg weiter auf 5 %, während die Zahl der PAYE-beschäftigten Arbeitnehmer den stärksten Rückgang seit der COVID-Pandemie verzeichnete. Gleichzeitig legten die Löhne mit 4,1 % stärker zu als erwartet. Diese Entwicklung spricht für eine vorsichtige Haltung der Bank of England. Die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen gingen daraufhin zurück. Anleger rechnen aktuell damit, dass die britische Notenbank die Zinsen im Juni unverändert lässt und erst bei der Sitzung im Juli erneut über eine Zinserhöhung diskutiert. Monatliche Veränderung der Zahl der lohnsteuerpflichtigen Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich (2014–2026) Quelle: ONS via Bloomberg, 19.05.2026 Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 19. Mai Japan – Vorläufiges BIP für das 1. Quartal (00:50)*

Australien – Verbrauchervertrauen Mai (01:30)*

Australien – Sitzungsprotokoll der RBA (02:30)*

Großbritannien – Lohnwachstum März (07:00)*

Großbritannien – Arbeitslosenquote März (07:00)*

Eurozone – Handelsbilanz März (10:00)

USA – Wöchentliche ADP-Arbeitsmarktdaten (13:15)

USA – Schwebende Hausverkäufe April (15:00) Alle Zeiten in UK-Zeit. * Bereits veröffentlicht 20. Mai (Morgenstunden) China – Zinsentscheidung der 1- und 5-jährigen LPR (02:00)

Deutschland – PPI-Inflation April (07:00)

Großbritannien – CPI-Inflation April (07:00)

Großbritannien – PPI-Inflation April (07:00) Alle Zeiten in UK-Zeit. Quartalszahlen heute 19. Mai Home Depot (vor US-Börseneröffnung)

MakeMyTrip (vor US-Börseneröffnung)

Keysight Technologies (nach US-Börsenschluss) Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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