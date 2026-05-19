Cisco Aktie im Fokus: Nach starken Quartalszahlen und einer massiven KI-Prognose steigt der Kurs um 17%

Cisco hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen ein deutliches Ausrufezeichen an der Wall Street gesetzt. Während der Netzwerkgigant im KI-Rennen lange Zeit als Nachzügler galt, zeigen die neuen Daten, dass das Unternehmen massiv in den Bereich der KI-Infrastruktur drängt. Für Anleger, die aktuell technologieorientierte Aktien kaufen möchten, bietet die Cisco Aktie durch starke Gewinnsteigerungen und eine angehobene Prognose eine spannende Dynamik, die den Kurs nachbörslich um 17 % nach oben katapultierte.

► Cisco WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen deutlich übertroffen: Cisco lieferte einen bereinigten Gewinn von 1,06 $pro Aktie bei einem Umsatz von 15,84 Mrd.$ und schlug damit die Schätzungen der Analysten in beiden Kategorien.

KI-Wachstum als Kurstreiber: Das Unternehmen hob seine Auftragsprognose für KI-Infrastruktur von 5 Mrd. $auf beeindruckende 9 Mrd.$ an und festigt damit seine Rolle im Rechenzentrumsmarkt.

Strategische Neuausrichtung: Trotz des Erfolgs baut Cisco weniger als 4.000 Stellen (unter 5 % der Belegschaft) ab, um Investitionen gezielt in zukunftsträchtige KI-Bereiche zu verlagern.

📈 Cisco Aktie: Starke Zahlen und KI-Offensive 🚀

Die Cisco Aktie erlebt derzeit ihre stärkste Rallye seit über zwei Jahrzehnten. Im am 25. April endenden Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 15,84 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend entwickelte sich der Nettogewinn, der von 2,49 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 3,37 Milliarden US-Dollar kletterte. Dieser Erfolg spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in diesem Jahr bereits um 33 % gestiegen ist und damit den Nasdaq deutlich outperformt.

🌐 Netzwerk-Power und Sicherheits-Fokus 🛡️

Ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs bleibt das Kerngeschäft:

Netzwerkumsatz: Dieser stieg um 25 % auf 8,82 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen der Experten.

Innovationen: Cisco kündigte neue Switches und Router an, die Prozessoren der nächsten Generation nutzen, um den Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden.

Cybersecurity: Der Sicherheitsumsatz hielt sich stabil bei rund 2 Milliarden US-Dollar, wobei Cisco zusätzlich neue Bewertungssysteme für die Robustheit generativer KI-Modelle gegen Cyberangriffe vorstellte.

⚙️ Effizienz durch Disziplin: Der Umbau für das KI-Zeitalter 🏗️

CEO Chuck Robbins verfolgt einen klaren Plan, um Cisco als Gewinner im KI-Zeitalter zu positionieren. Der angekündigte Stellenabbau, der ab dem 14. Mai beginnt, ist Teil einer disziplinierten Kostenstruktur, um Kapital für langfristige Wertschöpfung freizumachen. Das Unternehmen rechnet durch Abfindungen mit Aufwendungen von rund 1 Milliarde US-Dollar, sieht dies jedoch als notwendigen Schritt, um den Fokus auf Hyperscaler und KI-Infrastruktur zu schärfen.

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🏁 Fazit: Ein Technologieriese im Aufwind

Wer jetzt überlegt, ob er die Cisco Aktie ins Depot aufnehmen und weitere Aktien kaufen sollte, sieht ein Unternehmen im Wandel. Cisco ist es gelungen, den Anschluss an den KI-Boom zu finden und seine Prognosen für das vierte Quartal deutlich über den Marktkonsens anzuheben. Mit einer starken Marktstellung im Netzwerkbereich und einer klaren Wachstumsstrategie in der KI-Infrastruktur präsentiert sich Cisco als robuster Wert mit erheblichem Momentum.

Cisco Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Cisco Aktie

Wie fielen die Quartalszahlen der Cisco Aktie aus?

Cisco übertraf die Erwartungen mit einem bereinigten Gewinn von 1,06 $pro Aktie (erwartet 1,04$) und einem Umsatz von 15,84 Mrd. $(erwartet 15,56 Mrd.$).

Warum steigt die Cisco Aktie aktuell so stark?

Grund für den Kursanstieg von 17 % ist die starke Auftragslage im Bereich KI-Infrastruktur (5,3 Mrd. $bisher) und eine Anhebung der Jahresprognose für KI-Aufträge auf 9 Mrd.$.

Plant Cisco einen Stellenabbau?

Ja, Cisco baut weniger als 4.000 Stellen ab (unter 5 % der Belegschaft), um Ressourcen in Wachstumsbereiche wie Künstliche Intelligenz umzuschichten.