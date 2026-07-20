Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse und Ausblick für den 20.07.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.590 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen moderat erholen, gab am Nachmittag die Teilgewinne wieder ab. Das Tagestief, das in einer dynamischen Bewegung formatiert wurde, ist direkt zurückgekauft worden. Der Nasdaq konnte sich bis zum Abend deutlicher erholen, gab aber auch diese Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Er ging unwesentlich über der morgendlichen Notierung aus dem Tageshandel.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird.

bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird. Die Nasdaq 100 Analyse zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände.

zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände. Oberhalb von 28.731 Punkten überwiegen leicht die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Nasdaq 100 Prognose: Markt startet nach volatilem Freitag leicht fester

Die Nasdaq 100 Prognose für Montag zeigt einen leicht positiven Handelsstart. Nach einem volatilen Freitag eröffnete der Index am Montagmorgen bei 28.731 Punkten und damit rund 141 Punkte über dem Niveau des Freitagmorgens.

Am Freitag konnte sich der Nasdaq im Tagesverlauf zunächst moderat erholen, gab die Gewinne am Nachmittag jedoch wieder vollständig ab. Das Tagestief wurde zwar dynamisch zurückgekauft, allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft, die Erholung bis zum Handelsschluss zu verteidigen. Der Handel endete nahezu auf dem Eröffnungsniveau.

Die erwartete Handelsspanne wurde dabei nahezu punktgenau erreicht.

Kennzahl 17.07. Prognose Tageshoch 28.791 28.779 Tagestief 28.245 28.165 Tagesschluss 28.604 - Handelsspanne 546 Punkte -

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein fragiles Chartbild. Am Freitag scheiterte der Index zunächst an der SMA20, bevor er am Abend wieder darunter zurückfiel. Im heutigen Frühhandel gelang jedoch der erneute Sprung über diese kurzfristig wichtige Durchschnittslinie.

Aktuell liegt:

SMA20 bei 28.635 Punkten

SMA50 bei 28.945 Punkten

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung SMA50. Genau dort verläuft derzeit jedoch ein markanter Widerstand, an dem der Index zuletzt mehrfach gescheitert ist. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Sollte der Nasdaq dagegen wieder unter die SMA20 zurückfallen, dürfte sich der Verkaufsdruck erneut erhöhen. In diesem Fall rücken zunächst das Freitagstief und anschließend die Unterstützungsbereiche bei 28.055 bis 28.040 Punkten sowie 27.830 bis 27.815 Punkten in den Fokus.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch bis neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch auf der übergeordneten Zeitebene bleibt das Bild angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt bereits zweimal an der SMA200, die aktuell bei 29.690 Punkten verläuft. Zwar gelang jeweils kurzzeitig ein Anstieg über diese Durchschnittslinie, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Anschließend wurden sowohl die SMA20 (29.339 Punkte) als auch die SMA50 (29.413 Punkte) wieder unterschritten. Während die SMA50 zunächst noch Unterstützung bot, sorgte die von oben fallende SMA20 anschließend für erneuten Verkaufsdruck.

Damit bleibt die mittelfristige Nasdaq 100 Analyse vorerst bärisch. Erholungen könnten zunächst bis in den Bereich der SMA20 beziehungsweise SMA50 führen. Für eine nachhaltige Trendwende wäre allerdings ein dynamischer Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte erforderlich.

Übergeordnetes Chartbild: bärisch

Nasdaq 100 Prognose: Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.731 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

28.745 bis 28.747 Punkte

28.760 bis 28.762 Punkte

28.777 bis 28.779 Punkte

28.793 bis 28.795 Punkte

28.816 bis 28.818 Punkte

28.836 bis 28.838 Punkte

28.855 bis 28.857 Punkte

28.876 bis 28.878 Punkte

28.895 bis 28.897 Punkte

28.914 bis 28.916 Punkte

28.939 bis 28.941 Punkte

28.964 bis 28.966 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

28.988 bis 28.990 Punkten

29.011 bis 29.013 Punkten

29.028 bis 29.030 Punkten

29.055 bis 29.057 Punkten

29.079 bis 29.081 Punkten

29.105 bis 29.107 Punkten

29.125 bis 29.127 Punkten

29.146 bis 29.148 Punkten

29.169 bis 29.171 Punkten

29.185 bis 29.187 Punkten

29.206 bis 29.208 Punkten

29.223 bis 29.225 Punkten

29.241 bis 29.243 Punkten

Nasdaq 100 Prognose: Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 28.731 Punkten behaupten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

28.713 bis 28.711 Punkte

28.687 bis 28.685 Punkte

28.669 bis 28.667 Punkte

28.650 bis 28.648 Punkte

28.632 bis 28.630 Punkte

28.611 bis 28.609 Punkte

28.590 bis 28.588 Punkte

28.569 bis 28.567 Punkte

28.546 bis 28.544 Punkte

28.524 bis 28.522 Punkte

28.499 bis 28.497 Punkte

28.478 bis 28.476 Punkte

28.453 bis 28.451 Punkte

28.430 bis 28.428 Punkte

Unterhalb dieses Bereichs liegen weitere Unterstützungen bei:

28.409 bis 28.407 Punkten

28.388 bis 28.386 Punkten

28.374 bis 28.372 Punkten

28.349 bis 28.347 Punkten

28.313 bis 28.311 Punkten

28.288 bis 28.286 Punkten

28.264 bis 28.262 Punkten

28.238 bis 28.236 Punkten

28.213 bis 28.211 Punkten

28.189 bis 28.187 Punkten

28.167 bis 28.165 Punkten

28.148 bis 28.146 Punkten

28.125 bis 28.123 Punkten

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

28.945 Punkte

29.248 Punkte

29.338 bis 29.342 Punkte

29.413 Punkte

29.735 Punkte

29.811 Punkte

Unterstützungen

28.713 Punkte

28.690 bis 28.635 Punkte

28.385 Punkte

28.245 Punkte

28.155 Punkte

27.521 Punkte

Nasdaq 100 Prognose für heute

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose spricht trotz des angeschlagenen mittelfristigen Chartbildes für einen leicht positiven Handelstag. Solange der Index die SMA20 im Stundenchart verteidigen kann, bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Käufer den Bereich um die SMA50 überwinden können.

Für den heutigen Handel ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullishes Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

Oberseite: 28.878 bis 29.011 Punkte

28.878 bis 29.011 Punkte Unterseite: 28.588 bis 28.372 Punkte

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Kurzfristig leicht positiv mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für steigende Kurse, solange 28.731 Punkte gehalten werden.

Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Kurzfristig neutral bis bärisch, übergeordnet weiterhin bärisch, da wichtige gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig zurückerobert wurden.

Welche Marken sind heute entscheidend?

Auf der Oberseite stehen 28.945 und 29.248 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.713, 28.635 und 28.245 Punkten.