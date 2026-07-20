Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse und Ausblick für den 20.07.2026

- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird
- Die Nasdaq 100 Analyse zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände
- Oberhalb von 28.731 Punkten überwiegen leicht die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird
- Die Nasdaq 100 Analyse zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände
- Oberhalb von 28.731 Punkten überwiegen leicht die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.590 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen moderat erholen, gab am Nachmittag die Teilgewinne wieder ab. Das Tagestief, das in einer dynamischen Bewegung formatiert wurde, ist direkt zurückgekauft worden. Der Nasdaq konnte sich bis zum Abend deutlicher erholen, gab aber auch diese Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Er ging unwesentlich über der morgendlichen Notierung aus dem Tageshandel.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird.
- Die Nasdaq 100 Analyse zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände.
- Oberhalb von 28.731 Punkten überwiegen leicht die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
Nasdaq 100 Prognose: Markt startet nach volatilem Freitag leicht fester
Die Nasdaq 100 Prognose für Montag zeigt einen leicht positiven Handelsstart. Nach einem volatilen Freitag eröffnete der Index am Montagmorgen bei 28.731 Punkten und damit rund 141 Punkte über dem Niveau des Freitagmorgens.
Am Freitag konnte sich der Nasdaq im Tagesverlauf zunächst moderat erholen, gab die Gewinne am Nachmittag jedoch wieder vollständig ab. Das Tagestief wurde zwar dynamisch zurückgekauft, allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft, die Erholung bis zum Handelsschluss zu verteidigen. Der Handel endete nahezu auf dem Eröffnungsniveau.
Die erwartete Handelsspanne wurde dabei nahezu punktgenau erreicht.
|Kennzahl
|17.07.
|Prognose
|Tageshoch
|28.791
|28.779
|Tagestief
|28.245
|28.165
|Tagesschluss
|28.604
|-
|Handelsspanne
|546 Punkte
|-
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein fragiles Chartbild. Am Freitag scheiterte der Index zunächst an der SMA20, bevor er am Abend wieder darunter zurückfiel. Im heutigen Frühhandel gelang jedoch der erneute Sprung über diese kurzfristig wichtige Durchschnittslinie.
Aktuell liegt:
- SMA20 bei 28.635 Punkten
- SMA50 bei 28.945 Punkten
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung SMA50. Genau dort verläuft derzeit jedoch ein markanter Widerstand, an dem der Index zuletzt mehrfach gescheitert ist. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.
Sollte der Nasdaq dagegen wieder unter die SMA20 zurückfallen, dürfte sich der Verkaufsdruck erneut erhöhen. In diesem Fall rücken zunächst das Freitagstief und anschließend die Unterstützungsbereiche bei 28.055 bis 28.040 Punkten sowie 27.830 bis 27.815 Punkten in den Fokus.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch bis neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch auf der übergeordneten Zeitebene bleibt das Bild angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt bereits zweimal an der SMA200, die aktuell bei 29.690 Punkten verläuft. Zwar gelang jeweils kurzzeitig ein Anstieg über diese Durchschnittslinie, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Anschließend wurden sowohl die SMA20 (29.339 Punkte) als auch die SMA50 (29.413 Punkte) wieder unterschritten. Während die SMA50 zunächst noch Unterstützung bot, sorgte die von oben fallende SMA20 anschließend für erneuten Verkaufsdruck.
Damit bleibt die mittelfristige Nasdaq 100 Analyse vorerst bärisch. Erholungen könnten zunächst bis in den Bereich der SMA20 beziehungsweise SMA50 führen. Für eine nachhaltige Trendwende wäre allerdings ein dynamischer Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte erforderlich.
Übergeordnetes Chartbild: bärisch
Nasdaq 100 Prognose: Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.731 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 28.745 bis 28.747 Punkte
- 28.760 bis 28.762 Punkte
- 28.777 bis 28.779 Punkte
- 28.793 bis 28.795 Punkte
- 28.816 bis 28.818 Punkte
- 28.836 bis 28.838 Punkte
- 28.855 bis 28.857 Punkte
- 28.876 bis 28.878 Punkte
- 28.895 bis 28.897 Punkte
- 28.914 bis 28.916 Punkte
- 28.939 bis 28.941 Punkte
- 28.964 bis 28.966 Punkte
Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:
- 28.988 bis 28.990 Punkten
- 29.011 bis 29.013 Punkten
- 29.028 bis 29.030 Punkten
- 29.055 bis 29.057 Punkten
- 29.079 bis 29.081 Punkten
- 29.105 bis 29.107 Punkten
- 29.125 bis 29.127 Punkten
- 29.146 bis 29.148 Punkten
- 29.169 bis 29.171 Punkten
- 29.185 bis 29.187 Punkten
- 29.206 bis 29.208 Punkten
- 29.223 bis 29.225 Punkten
- 29.241 bis 29.243 Punkten
Nasdaq 100 Prognose: Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 28.731 Punkten behaupten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 28.713 bis 28.711 Punkte
- 28.687 bis 28.685 Punkte
- 28.669 bis 28.667 Punkte
- 28.650 bis 28.648 Punkte
- 28.632 bis 28.630 Punkte
- 28.611 bis 28.609 Punkte
- 28.590 bis 28.588 Punkte
- 28.569 bis 28.567 Punkte
- 28.546 bis 28.544 Punkte
- 28.524 bis 28.522 Punkte
- 28.499 bis 28.497 Punkte
- 28.478 bis 28.476 Punkte
- 28.453 bis 28.451 Punkte
- 28.430 bis 28.428 Punkte
Unterhalb dieses Bereichs liegen weitere Unterstützungen bei:
- 28.409 bis 28.407 Punkten
- 28.388 bis 28.386 Punkten
- 28.374 bis 28.372 Punkten
- 28.349 bis 28.347 Punkten
- 28.313 bis 28.311 Punkten
- 28.288 bis 28.286 Punkten
- 28.264 bis 28.262 Punkten
- 28.238 bis 28.236 Punkten
- 28.213 bis 28.211 Punkten
- 28.189 bis 28.187 Punkten
- 28.167 bis 28.165 Punkten
- 28.148 bis 28.146 Punkten
- 28.125 bis 28.123 Punkten
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 28.945 Punkte
- 29.248 Punkte
- 29.338 bis 29.342 Punkte
- 29.413 Punkte
- 29.735 Punkte
- 29.811 Punkte
Unterstützungen
- 28.713 Punkte
- 28.690 bis 28.635 Punkte
- 28.385 Punkte
- 28.245 Punkte
- 28.155 Punkte
- 27.521 Punkte
Nasdaq 100 Prognose für heute
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose spricht trotz des angeschlagenen mittelfristigen Chartbildes für einen leicht positiven Handelstag. Solange der Index die SMA20 im Stundenchart verteidigen kann, bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Käufer den Bereich um die SMA50 überwinden können.
Für den heutigen Handel ergibt sich folgende Einschätzung:
- Bullishes Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
- Oberseite: 28.878 bis 29.011 Punkte
- Unterseite: 28.588 bis 28.372 Punkte
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Kurzfristig leicht positiv mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für steigende Kurse, solange 28.731 Punkte gehalten werden.
Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?
Kurzfristig neutral bis bärisch, übergeordnet weiterhin bärisch, da wichtige gleitende Durchschnitte noch nicht nachhaltig zurückerobert wurden.
Welche Marken sind heute entscheidend?
Auf der Oberseite stehen 28.945 und 29.248 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.713, 28.635 und 28.245 Punkten.
Steht ein weiterer „DeepSeek“-Moment bevor? Moonshot AI erhöht den Druck auf die KI-Giganten
Rekordzahlen katapultieren Citigroup ins Rampenlicht 🏦
CHART des Tages: USDJPY – Der Dollar gewinnt eine weitere Runde, doch Tokio bereitet eine Gegenmaßnahme vor
DAX Prognose für Montag, 20.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.