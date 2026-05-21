Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Nasdaq 100 Analyse mit Kurszielen bis 30.000 Punkte

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.897 Punkten. Der Nasdaq formatierte das Tagestief direkt am Morgen. Es ging von hier aus bis zum Mittag aufwärts. Nach einem kleineren Rücksetzer am Nachmittag zogen die Notierungen mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag weiter an. Es am Abend bis über die 29.300 Punkte. Zwar setzte der Nasdaq nachfolgend etwas zurück, konnte sich bis zum Handelsschluss wieder über diese Marke schieben und auch einen Tagesschluss darüber formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bleibt klar bullisch: Der Index konnte sowohl die SMA50 als auch die SMA200 zurückerobern und sich oberhalb wichtiger Unterstützungen etablieren.

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt konstruktiv, solange der Bereich um 29.180 bis 29.205 Punkte verteidigt wird. Oberhalb davon rückt erneut das Allzeithoch und mittelfristig sogar die Marke von 30.000 Punkten in den Fokus.

Kurzfristig entscheidend wird sein, ob die Käufer den Nasdaq 100 weiter dynamisch nach Norden treiben können. Unterhalb der SMA20 und SMA50 würde sich das Chartbild dagegen wieder eintrüben.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.897 Punkten in den Handel und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Erholung ein, die den Index zunächst bis zum Mittag deutlich ansteigen ließ. Nach einem kurzen Rücksetzer am Nachmittag nahm die Aufwärtsdynamik mit Eröffnung des US-Handels erneut Fahrt auf.

Am Abend stieg der Nasdaq 100 zeitweise über die Marke von 29.300 Punkten. Zwar kam es anschließend zu moderaten Gewinnmitnahmen, dennoch konnte sich der Index zum Handelsschluss wieder oberhalb dieser wichtigen Marke etablieren und den Tag klar im Plus beenden.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Handelsspanne 20.05.2026 29.336 28.892 29.314 444 Punkte 19.05.2026 29.064 28.603 28.861 461 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich gestern eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes. Der Nasdaq 100 konnte sich bereits am Morgen über die SMA50 bei aktuell 29.021 Punkten schieben und diese Durchschnittslinie anschließend erfolgreich als Unterstützung nutzen.

Im weiteren Handelsverlauf gelang zudem der dynamische Ausbruch über die SMA200 bei derzeit 29.182 Punkten. Der zwischenzeitliche Rücksetzer wurde sauber an der SMA20 bei aktuell 29.205 Punkten aufgefangen. Von dort aus setzte sich die Aufwärtsbewegung erneut fort.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose

Das Stundenchart bleibt bullisch zu interpretieren. Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 und SMA200 behaupten kann, bestehen weiterhin gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 oder der SMA200 stabilisieren. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen und bilden damit einen wichtigen Unterstützungsbereich. Sollte dieser Bereich jedoch aufgegeben werden, könnte sich das Chartbild kurzfristig eintrüben. In diesem Fall wären weitere Abgaben in Richtung der SMA50 denkbar.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Der Nasdaq 100 war zwischenzeitlich unter die SMA50 bei aktuell 29.181 Punkten gefallen, konnte sich jedoch im Handelsverlauf sowohl über die SMA20 bei derzeit 29.045 Punkten als auch über die SMA50 zurückarbeiten.

Besonders wichtig war der erneute Ausbruch über diese Durchschnittslinien im Frühhandel. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Nasdaq 100 seine übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzen kann.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose

Entscheidend wird heute sein, dass die Käufer den Index dynamisch weiter nach Norden schieben können. Gelingt dies, rückt zunächst das Allzeithoch wieder in den Fokus. Darüber könnte mittelfristig auch die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten erreicht werden.

Sollte die SMA50 bei Rücksetzern jedoch nicht halten, könnte zunächst die SMA20 als weitere Unterstützung fungieren. Fällt auch dieser Support, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Szenario könnten Rücksetzer in Richtung 28.800/780 Punkte sowie später bis 28.450/430 Punkte möglich werden.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Donnerstagmorgen bei 29.305 Punkten und damit rund 408 Punkte höher als am Vortag.

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.305 Punkten stabilisieren, könnten die nächsten Anlaufziele bei:

29.321/323 Punkten

29.343/345 Punkten

29.360/362 Punkten

29.397/399 Punkten

29.429/431 Punkten

29.475/477 Punkten

29.528/530 Punkten

29.558/560 Punkten

erreicht werden.

Darüber wären weitere Kursziele bei:

29.604/606 Punkten

29.662/664 Punkten

29.715/717 Punkten

29.769/771 Punkten

29.795/797 Punkten

aktivierbar.

Bearishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 29.305 Punkten etablieren, könnte der Index zunächst zurücksetzen in Richtung:

29.290/288 Punkte

29.245/243 Punkte

29.213/211 Punkte

29.179/177 Punkte

29.140/138 Punkte

29.104/102 Punkte

29.083/081 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Rücksetzer denkbar bis:

29.050/048 Punkte

29.020/018 Punkte

28.987/985 Punkte

28.950/948 Punkte

28.918/916 Punkte

28.875/873 Punkte

28.824/822 Punkte

28.790/788 Punkte

Wichtige Widerstände im Nasdaq 100

29.205 Punkte

29.182/181 Punkte

29.315 Punkte

29.411 Punkte

Wichtige Unterstützungen im Nasdaq 100

28.864 Punkte

28.603 Punkte

28.516 Punkte

28.446 Punkte

28.246 Punkte

28.059 Punkte

Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bleibt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart klar bullisch. Der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 sowie die Rückeroberung der SMA50 sprechen weiterhin für ein konstruktives Marktumfeld.

Solange sich der Nasdaq 100 oberhalb der zentralen Unterstützungen behaupten kann, bleibt ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wahrscheinlich. Mittelfristig könnte sogar die Marke von 30.000 Punkten in den Fokus rücken.

Für den heutigen Handel rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 29.431 bis 29.664 Punkte

Unterseite: 28.188 bis 28.033 Punkte

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Solange der Index oberhalb der wichtigen Unterstützungen bei rund 29.180 bis 29.205 Punkten notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus.

Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein verbessertes technisches Chartbild. Besonders die Rückeroberung der SMA50 und SMA200 im Stunden- und 4-Stunden-Chart spricht für eine anhaltend positive Marktstruktur.

Welche Widerstände sind beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Zu den wichtigsten Widerständen zählen aktuell die Marken bei 29.315 Punkten sowie 29.411 Punkten. Darüber könnten weitere Kursziele bis in den Bereich von 29.664 Punkten aktiviert werden.

Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq 100 entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen derzeit bei 29.205 Punkten, 29.182 Punkten sowie im Bereich von 28.864 Punkten. Ein Bruch dieser Zonen könnte das kurzfristige Chartbild eintrüben.

Ist der Nasdaq 100 derzeit bullish oder bearish?

Die technische Gesamteinschätzung bleibt derzeit bullish. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren aktuell die Käufer.

Welche Rolle spielen SMA20, SMA50 und SMA200 in der Nasdaq 100 Analyse?

Die gleitenden Durchschnitte dienen als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken. Besonders die SMA20, SMA50 und SMA200 geben Hinweise auf die kurzfristige und mittelfristige Trendrichtung im Nasdaq 100.

Kann der Nasdaq 100 die Marke von 30.000 Punkten erreichen?

Sollte sich die aktuelle Aufwärtsdynamik fortsetzen und das Allzeithoch überwunden werden, könnte die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten mittelfristig erreichbar werden.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100?

Die erwartete Handelsspanne liegt aktuell zwischen 28.033 Punkten auf der Unterseite und 29.664 Punkten auf der Oberseite.