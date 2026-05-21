DAX Prognose heute: DAX aktuell vor nächstem Angriff auf 25.000 Punkte

- Der DAX aktuell bleibt kurzfristig bullisch
- Oberhalb von 24.930 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten
- Das positive Chartbild im 1h- und 4h-Chart wird durch stabile gleitende Durchschnitte sowie einen weiterhin optimistischen Fear-&-Greed-Index unterstützt
- Der DAX aktuell bleibt kurzfristig bullisch
- Oberhalb von 24.930 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten
- Das positive Chartbild im 1h- und 4h-Chart wird durch stabile gleitende Durchschnitte sowie einen weiterhin optimistischen Fear-&-Greed-Index unterstützt
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte, wie am Vortag auch, bereits vorbörslich das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde diese Marke erneut angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Es ging bis zum Mittag über die 24.800 Punkte. Der DAX konnte sich über dieser Marke etablieren, setzte am Nachmittag seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Kurz vor Xetra Schluss wurde das Tageshoch formatiert, die Gewinne nachfolgend zum Teil wieder abgegeben. Nachbörslich legten die Notierungen wieder moderat zu. Der DAX ging bei 24.771 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
- Der DAX aktuell bleibt kurzfristig bullish, solange der Index die Unterstützung bei 24.679 Punkten verteidigen kann.
- Oberhalb von 24.930 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.
- Das positive Chartbild im 1h- und 4h-Chart wird durch stabile gleitende Durchschnitte sowie einen weiterhin optimistischen Fear-&-Greed-Index unterstützt.
Der DAX ist gestern bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und konnte im Tagesverlauf deutlich zulegen. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert, ehe der deutsche Leitindex nach Xetra-Eröffnung eine dynamische Aufwärtsbewegung startete. Zwischenzeitlich stieg der DAX über die Marke von 24.800 Punkten und etablierte sich darüber.
Am Nachmittag setzte sich die Rallye fort. Das Tageshoch wurde kurz vor Xetra-Schluss bei 24.882 Punkten markiert. Ein Teil der Gewinne wurde anschließend wieder abgegeben, ehe der DAX den Handel bei 24.771 Punkten beendete.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch 32 Aktien im Plus, lediglich 8 Werte schlossen schwächer.
Top-Gewinner im DAX
- MTU +5,63 %
- Deutsche Bank +4,98 %
- Infineon +4,89 %
Schwächste DAX-Werte
- BASF -2,17 %
- Brenntag -1,46 %
- SAP -0,85 %
DAX Prognose: Stundenchart hellt sich deutlich auf
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stunden-Chart zeigt sich das kurzfristige Bild aktuell freundlich. Der DAX konnte sich mehrfach an der SMA50 stabilisieren und anschließend dynamisch über die SMA20 ansteigen.
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bei aktuell 24.679 Punkten notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Ausweitung der Aufwärtsbewegung.
Wichtige Ziele auf der Oberseite
- 24.930 bis 24.945 Punkte
- 25.095 bis 25.110 Punkte
Rücksetzer könnten sich zunächst erneut an der SMA20 stabilisieren. Darunter bleibt die SMA50 bei aktuell 24.503 Punkten eine wichtige Unterstützung.
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart bleibt bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten 4-Stunden-Chart hat sich das Bild verbessert. Nach dem Rücksetzer unter das 23,6 %-Retracement konnte der DAX wieder dynamisch ansteigen und sich oberhalb der SMA50 etablieren.
Solange der Index über der SMA20 im 4h-Chart bei 24.103 Punkten notiert, bleibt das technische Bild konstruktiv.
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde hingegen neue Risiken eröffnen und das positive Szenario eintrüben.
DAX Prognose heute: Wichtige Marken für den Handelstag
Der DAX startet heute bei 24.679 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit deutlich über dem Niveau vom Vortag.
DAX Widerstände
- 24.833 bis 24.847 Punkte
- 24.919 bis 24.976 Punkte
- 25.111 Punkte
- 25.238 Punkte
- 25.307 Punkte
DAX Unterstützungen
- 24.679 bis 24.633 Punkte
- 24.530 bis 24.503 Punkte
- 24.416 Punkte
- 24.318 Punkte
- 24.249 Punkte
- 24.194 bis 24.103 Punkte
- 24.021 Punkte
- 23.931 Punkte
DAX Trading-Setup für heute
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über der Marke von 24.679 Punkten behaupten, rücken weitere Kursziele auf der Oberseite in den Fokus. Besonders oberhalb von 24.930 Punkten könnte die Dynamik weiter zunehmen und einen Angriff auf die Marke von 25.000 Punkten ermöglichen.
Short-Szenario
Fällt der DAX dagegen unter 24.679 Punkte zurück, könnten erneute Rücksetzer in Richtung 24.530 beziehungsweise 24.500 Punkte folgen. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.
Erwartete DAX Tagesrange
Für den heutigen Handelstag wird eine Schwankungsbreite zwischen:
- 24.612 Punkten auf der Unterseite
- und 25.051 Punkten auf der Oberseite
erwartet.
Marktstimmung: Fear & Greed Index weiterhin im Bereich „Greed“
Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt weiterhin positiv. Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 61 Punkten und signalisiert damit weiterhin „Greed“.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 64 Punkte
- Vor einem Monat: 69 Punkte
- Vor einem Jahr: 69 Punkte
Extremwerte über 70 oder unter 30 gelten traditionell als mögliche Kontraindikatoren und können auf bevorstehende Marktumkehrungen hindeuten.
Fazit zur aktuellen DAX Prognose
Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig bullish, solange der Index wichtige Unterstützungen verteidigen kann. Besonders die Zone um 24.679 Punkte dürfte heute richtungsentscheidend sein. Oberhalb davon bleiben weitere Anstiege in Richtung 25.000 Punkte möglich.
Trader sollten die Reaktion des DAX aktuell an den kurzfristigen Unterstützungen genau beobachten, da ein Bruch dieser Marken schnelle Gegenbewegungen auslösen könnte.
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