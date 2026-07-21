Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse für den 21.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.656 Punkten. Der Index formatierte sein Tagestief gleich am Morgen. Der Nasdaq konnte sich nachfolgend erholen. Es ging bis zum frühen Nachmittag aufwärts. Nach einer kurzen Konsolidierung formatierte der Index mit Aufnahme des offiziellen Handels das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Es gelang den Bullen den Nasdaq am späten Nachmittag zu stabilisieren und eine kleine Erholung abzubilden. Die folgende Entlastungsbewegung wurde am Abend wieder abverkauft.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose verbessert sich kurzfristig, solange der Index über der SMA20 bleibt.

verbessert sich kurzfristig, solange der Index über der SMA20 bleibt. Die Zone um 29.290 bis 29.625 Punkte bleibt der entscheidende Widerstandsbereich.

bleibt der entscheidende Widerstandsbereich. Unterhalb von 28.795 Punkten dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen.

Der Nasdaq startete gestern bei 28.656 Punkten in den Handel und markierte unmittelbar nach der Eröffnung das Tagestief. Anschließend setzte eine Erholung ein, die den Index bis in den frühen Nachmittag hinein nach oben führte. Nach einer kurzen Konsolidierung wurde mit Beginn des offiziellen US-Handels das Tageshoch erreicht, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde.

Am späten Nachmittag gelang es den Käufern, den Nasdaq zu stabilisieren und eine moderate Gegenbewegung einzuleiten. Diese Erholung wurde im weiteren Abendhandel allerdings erneut verkauft.

Im heutigen Frühhandel zeigt sich ein deutlich freundlicheres Bild. Der Nasdaq konnte die Marke von 28.900 Punkten zurückerobern und notiert damit klar über dem Niveau des Vortages.

Kennzahl 20.07. 17.07. Tageshoch 28.905 28.791 Tagestief 28.611 28.245 Tagesschluss 28.632 28.604 Handelsspanne 294 Punkte 546 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart konnte sich der Nasdaq zunächst über die SMA20 (aktuell 28.795 Punkte) schieben und im weiteren Verlauf auch die SMA50 (28.710 Punkte) überwinden. Eine nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA50 gelang zunächst jedoch nicht. Erst im heutigen Frühhandel wurden beide gleitenden Durchschnitte wieder zurückerobert. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild verbessert. Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA200 bei aktuell 29.292 Punkten möglich.

Gerade an dieser Durchschnittslinie war zuletzt mehrfach deutlicher Verkaufsdruck zu beobachten. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA200 würde das kurzfristige Chartbild klar bullisch werden lassen. Auf der Unterseite bleibt die SMA20 zunächst die wichtigste Unterstützung. Sollte sie unterschritten werden, könnte die SMA50 den nächsten Halt bieten. Fällt auch diese Unterstützung per bestätigtem Stundenschluss, dürfte sich die Schwäche wieder in Richtung der jüngsten Tiefs fortsetzen. Mögliche Ziele liegen zunächst bei 28.565/28.550 Punkten und anschließend bei 28.405/28.390 Punkten.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein angeschlagenes Bild. Der Nasdaq scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200 (aktuell 29.625 Punkte). Zwar konnte der Index jeweils kurzfristig darüber handeln, eine nachhaltige Bestätigung blieb jedoch aus. Anschließend wurden sowohl die SMA20 (28.847 Punkte) als auch die SMA50 (29.293 Punkte) wieder unterschritten. Zum Wochenstart gelang zwar eine Erholung bis an die SMA20, diese wurde jedoch erneut als Widerstand bestätigt.

Damit bleibt das mittelfristige Chartbild trotz der heutigen Erholung weiterhin vorsichtig zu bewerten. Solange der Nasdaq unterhalb der SMA20 notiert, besteht das Risiko einer erneuten Ausweitung der Schwäche in Richtung der bereits genannten Unterstützungszonen. Eine nachhaltige Verbesserung würde sich erst ergeben, wenn der Index zunächst die SMA20 und anschließend auch die SMA50 zurückerobert. Erst dann würde die SMA200 erneut in den Fokus rücken.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bärisch bis neutral.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 28.949 Punkten und damit rund 293 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq oberhalb von 28.949 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

28.964/66 - 28.988/90 - 29.011/13 - 29.028/30 - 29.055/57 - 29.079/81 - 29.105/07 - 29.125/27 - 29.146/48 - 29.169/71 Punkte.

Oberhalb von 29.170 Punkten wären weitere Ziele bei:

29.185/87 - 29.206/08 - 29.223/25 - 29.241/43 - 29.265/67 - 29.283/85 - 29.307/09 - 29.325/27 - 29.345/47 - 29.362/64 - 29.388/90 - 29.409/11 - 29.434/36 - 29.455/57 - 29.471/73 Punkten möglich.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 28.949 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

28.928/26 - 28.903/01 - 28.879/77 - 28.854/52 - 28.833/31 - 28.811/09 - 28.787/85 - 28.770/68 - 28.749/47 - 28.732/30 - 28.713/11 - 28.687/85 - 28.669/67 - 28.650/48 - 28.632/30 - 28.611/09 Punkte.

Darunter rücken folgende Marken in den Fokus:

28.590/88 - 28.569/67 - 28.546/44 - 28.524/22 - 28.499/97 - 28.478/76 - 28.453/51 - 28.430/28 - 28.409/07 - 28.388/86 - 28.374/72 - 28.349/47 - 28.313/11 - 28.288/86 - 28.264/62 - 28.238/36 Punkte.

Wichtige Widerstände

28.965

29.291/29.293

29.344/29.346

29.413

29.692

29.811

Wichtige Unterstützungen

28.945

28.848

28.795/28.710

28.690/28.635

28.599

28.385

28.245

28.155

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelssystems rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55%

Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 28.785 bzw. 28.609 Punkten auf der Unterseite und 29.127 bzw. 29.309 Punkten auf der Oberseite.

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